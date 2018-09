Nạn Nhân Sex Của Ứng Viên TCPV Kavanaugh: Đòi FBI Điều Tra; CH Muốn Bỏ Phiếu Ứng Viên TCPV Kavanaugh, DC Muốn Trì Hoãn

WASHINGTON - Sau các vận động ráo riết hồi chập tối Thứ Ba, nhóm lãnh đạo đảng CH chuẩn bị xúc tiến thủ tục phê duyệt ứng viên TCPV của TT Trump, là Brett Kavanaugh, đối tượng bị 1 giáo sư trường cao đẳng Paolo Alto tố cáo âm mưu cưỡng hiếp 36 năm trước.Tổ luật sư đại diện giáo sư Christine Blasey Ford cho biết: thân chủ không sẵn sàng điều trần công khai, trừ phi FBI điều tra tố giác của bà – quyết định của bà Ford chứa đựng trong 1 văn thư đã đuợc chuyển tới nghị sĩ CH Chuck Grassley, chủ tịch ủy ban pháp chế Thượng Viện, nêu lên các hậu quả chính trị để phe CH chọn đáp ứng hay không.Phóng viên nhận thấy có tín hiệu họ vẫn muốn tiến tới, tìm cách phê chuẩn ứng viên Kavanaugh, bỏ qua yêu sách của bà Ford với lập luận: bà Ford từ chối cơ hội điều trần.Loan báo từ nghị sĩ Grassley là “Lời mời bà Ford vẫn là giá trị” – theo ông này, điều trần của giáo sư Ford là hiểu biết cá nhân và ký ức về các sự kiện, không có lý do để trì hoãn tiến trình phê chuẩn ứng viên của TT”.Nghị sĩ Bob Corket (cùng đảng CH) nói “Nếu chúng tôi không nghe thông báo từ 2 bên, hãy biểu quyết”.Nhưng, để tránh tiếng là thiếu thiện chí, nghị sĩ Grassley và thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnel có thể cho phép làm 1 loại điều tra nào đó – cách này có thể làm đình hoãn biểu quyết nhiều tuần, là để ngỏ khả năng ngưng trệ hoàn toàn.Tin bổ túc trưa Thứ Tư là chủ tịch ủy ban pháp chế ra kỳ hạn chót cho bà Ford điều trần là Thứ sáu 21-9, theo Reuters.Theo văn thư gửi nghị sĩ Grassley, bà Ford có thể làm việc với ban tham mưu của chủ tịch ủy ban pháp chế về những bước hợp lý có thể giải tỏa bế tắc.Luật sư Lisa Banks trong tổ đại diện giáo sư Ford cho hay “Không sẵn sàng điều trần vào ngày Thứ Hai – không có điều tra hợp thức trước Thứ Hai. Không phải vội với việc điều trần”.Giới quan sát nhận thấy phe CH cần lắng nghe phe chủ lực của đảng – 1 thẩm phán bảo thủ tại TCPV là quan trọng sinh tử với các nhà hoạt động và cả với TT Trump.Giới lập pháp của đảng DC nhanh chóng tập trung ủng hộ giáo sư Ford, gồm phản ứng nhanh chóng từ nghị sĩ Kamala Harris (California), 1 ứng viên TT tiềm năng, và ứng viên TT 2016 là Hillary Clinton.Thủ lãnh thiếu số Thượng Viện Chuck Schumer đã nói: Bạch ốc và phe CH nên ngưng sự chống đối không thể giải thích, cho phép sự thật phơi bày, rồi hãy tiếp tục tiến trình.CNN nhận xét: nếu phe CH xông lên, Kavanaugh được phê chuẩn, phe DC có lý do để kích động hậu cứ cấp tiến trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11. Và nếu phe DC có thể gây trì hoãn, họ có thể gây ngưng trệ và hoang mang với ưu tiên chính trị hàng đầu của Trump.Tin mới nhận ghi: TT Trump tuyên bố trên đường đi thăm vùng bão lụt “Sẽ là không may nếu bà Ford không điều trần tại Thượng Viện ngày Thứ Hai 24-9 như được đề nghị”. Nhân dịp này, ông mô tả ứng viên Kavanaugh là trí thức, là hơn người – ông muốn biết giáo sư Ford trình bày thế nào để có thể có thêm ý kiến về bà ta. Ông xác nhận sự tin tưởng Thượng Viện trong việc này.Liên quan đến ứng viên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ Kavanaugh, một bản tin khác cho biết rằng 27 năm sau vụ điều trần tố cáo ứng viên TCPV Clarence Thomas tấn công tình dục, nạn nhân Anita Hill tuyên bố với báo chí “Ủy ban pháp chế nên ngưng tiến trình biểu quyết với ứng viên Kavanaugh” – theo lời bà, cần thu thập thông tin, tập trung chuyên gia và tổ chức điều trần công khai, công bằng, vô tư, ngòai thiên kiến của chính trị hay huyền thoại, để đưa sự thật tới công chúng.Bà Hill nhấn mạnh: vấn đề không là các điều kiện lý tưởng hay hợp lý để bà Ford điều trần công khai.27 năm trước, bà Hill tố cáo ứng viên TCPV Clarence Thomas tấn công tình dục khi 2 người cùng làm việc tại Bộ giáo dục và ủy hội về nhân dụng công bằng (thập niên 1980). Cuộc điều trần tại Thượng Viện năm 1991 được tổ chức 5 ngày sau khi tố giác của bà Hill được công bố - vào thời gian ấy, bà cảm thấy điều trần công khai có ý nghĩa răn đe. Nay bà có cảm giác tương tự về phản ứng của đảng CH, nhưng 6 ngày là không đủ để các nghị sĩ tìm hiểu thông tin và tham vấn. Theo lời bà, có thể họ không quan tâm hay không hiểu cách xử trí với tình huống này.Trong chương trình “Good Morning America”, bà Hill ủng hộ yêu cầu điều tra của giáo sư Ford, và điều tra là khung của điều trần – bà khuyến cáo: công dân muốn Thượng Viện làm việc nghiêm chỉnh.Bà không trực tiếp góp ý bà Ford, nhưng hô hào ủy ban pháp chế không đẩy tới tiến trình biểu quyết phê chuẩn ứng viên Kavanaugh.