14 Năm Tù Cho Người Yêu Nước

HANOI -- Một cựu giáo viên bị án tù 14 năm.Bản tin RFA ghi rằng cựu giáo viên Đào Quang Thực bị Tòa sơ thẩm tỉnh Hòa Bình hôm 19 tháng 9, tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Cựu giáo viên Đào Quang Thực bị Tòa sơ thẩm tỉnh Hòa Bình hôm 19 tháng 9, tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Cựu giáo viên Đào Quang Thực bị Tòa sơ thẩm tỉnh Hòa Bình hôm 19 tháng 9, tuyên 14 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.Luật sư Lê Văn Luân, người bào chữa cho ông Đào Quang Thực tại phiên sơ thẩm, vào chiều tối ngày 19 tháng 9 cho Đài Á Châu Tự Do biết một số thông tin liên quan phiên tòa:“Phiên tòa hôm nay diễn ra cũng khá bình thường, mọi thứ tôi tạm gọi là suôn sẻ. Tuy nhiên trong cái suôn sẻ đó thì thiếu khá nhiều nhân chứng, nhân chứng gồm 15 người nhưng chỉ có hai người là vợ và con trai của ông Thực có mặt tại tòa. Trong diễn biến phiên tòa, theo những hồ sơ chứng cứ đã có, thì ông Thực không tham gia lật đổ chính quyền mà tham gia vào để tìm những người có ý chống đối. Tôi có đưa ra ba chứng cứ, nhưng bên công tố và hội đồng xét xử chưa xem xét thấu đáo. Và cũng chưa áp dụng nguyên tắc tuyên án vô tội tố tụng hình sự khi chưa đủ chứng cứ. Tôi vẫn giữ quan điểm là việc xử án như vậy, tuyên án như vậy, không xem xét tình tiết gỡ tội mà tôi đưa ra, thì chưa thuyết phục, và bản án như vậy là khá nặng.”Theo AFP, cựu giáo viên tiểu học Đào Quang Thực, 58 tuổi, cư ngụ tại xã Toàn Sơn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã bị bắt giam sau khi phát biểu trên Facebook về các vấn đề môi trường và tranh chấp lãnh thổ của Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông.Trả lời AFP sau phiên xử, cô Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, con gái ông Thực nói rằng ông không được xét xử công bằng và cô khẳng định cha cô vô tội. Cô cho rằng phiên tòa xử cha cô không minh bạch, không có nhiều người được phép tham dự và những người có mặt tại tòa án không khách quan.Cô nói thêm rằng cha cô, người không có sức khỏe tốt, đã bị đánh đập sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2017; cụ thể ông không được cung cấp thức ăn đầy đủ, bị đánh bằng giày và ông này phải được điều trị tại bệnh viện trong một tuần.Ông Đào Quang Thực sinh năm 1960. Ông từng là giáo viên tiểu học suốt 30 năm và hiện đã nghỉ hưu. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, cơ quan an ninh điều tra thuộc công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Quang Thực với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 bộ luật hình sự Việt Nam.Bản tin khác của RFA ghi nhận rằng hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) và Hành động Chung cho Nhân quyền (AEDH) lên tiếng cáo buộc Chính phủ Hà Nội ngăn cản tự do ngôn luận, lập hội, biểu tình, tự do tôn giáo và phúc trình dối gạt Liên Hiệp Quốc (LHQ) về thực tế vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho biết tại khóa họp lần thứ 39 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, vào chiều ngày 18 tháng 9, đại diện cho VCHR và AEDH, ông Võ Văn Ái tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền người Việt cũng như người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, qua trường hợp bà Debbie Stothard-Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) bị Hà Nội cấm nhập cảnh khi bà đến tham dự Diễn Đàn Kinh tế Thế giới về Đông Nam Á 2018 vào ngày 9 tháng 9 vừa qua.RFA ghi lời Ông Võ Văn Ái nhấn mạnh rằng VCHR và AEDH vô cùng quan ngại về sự đàn áp khủng khiếp của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình và tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng các bản án tù tiếp nối lên đến 20 năm dành cho những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền ở trong nước Việt Nam.Đại diện của VCHR và AEDH còn cáo buộc bản dự thảo phúc trình của Việt Nam chuyển đến cho LHQ trước kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR), sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2019, che giấu các vi phạm nhân quyền và cố tình che đậy thảm trạng nhân quyền tại Việt Nam bằng những thông tin sai lệch.