Quảng Cáo Rượu, Thịt Chó, Sách Giáo Khoa, Nông Sản

Xuân NiệmVậy là phải giảm bớt tệ nạn rượu bia, trước tiên là hạn chế quảng cáo.Báo Nghệ An kể: Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã thống nhất với quy định "cấm quảng cáo rượu, bia trên 15 độ cồn"....Trong những năm gần đây, tỷ lệ người uống rượu, bia đều gia tăng và tỷ lệ thanh niên, thiếu niên uống rượu, bia ở mức cao lên tới 70% với nam và 6% với nữ (trên 15 tuổi) vào năm 2010. Đến năm 2015 tỷ lệ này đã tăng lên 80,3% ở nam giới và nữ giới là 11,6%, trong đó, 44,2% nam giới uống ở mức nguy hại, tăng 1,76 lần so với năm 2010.Tại Việt Nam, ước tính phí tổn kinh tế do rượu, bia gây ra ở mức thấp nhất (1,3% GDP) cũng gây thiệt hại khoảng 65.000 tỷ đồng. Riêng chi phí của người dân cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia của Việt Nam năm 2017 là gần 4 tỷ USD.Báo Thanh Niên kể chuyện thịt chó Sài Gòn: thấy lực lượng chức năng P.Trung Mỹ Tây (Q.12) đến kiểm tra các quầy bán thịt chó, nhiều chủ sạp lập tức đóng cửa, ôm thịt chó tìm cách chạy trốn mất biệt....Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch P.Trung Mỹ Tây cho rằng vào tháng 10.2016, UBND Q.12 đã ra văn bản cấm buôn bán thịt động vật nuôi là chó mèo trên địa bàn nhưng vấn đề kiểm tra xử lý rất khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, phường đã tịch thu tại đây gần 1 tấn thịt chó. "Mỗi khi kiểm tra các sạp, người bán thịt chó chống chế, đóng cửa bỏ đi cho qua chuyện. Do đó chúng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc lập biên bản tịch thu thịt chó tại chỗ. Vài ngày sau sẽ tiếp tục đi kiểm tra lại, đồng thời kiên trì vận động người dân không buôn bán và chuyển đổi ngành nghề", ông Tâm cho biết.Báo Giáo Dục VN kể: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lãi lớn từ độc quyền bán sách giáo khoa 2000, các tác giả viết sách có thêm nguồn thu từ vở bài tập và các loại sách ăn theo....Theo số liệu từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, suốt 4 năm qua mỗi năm cha mẹ học sinh phải bỏ ra trên 1 nghìn tỷ đồng cho sách giáo khoa 2000 [1], chưa kể sách VNEN, sách công nghệ giáo dục và hàng trăm đầu sách tham khảo, vở bài tập.Dân phải trả tiền 2 lần cho 1 cuốn sách giáo khoa dùng 1 lần, Tổng chủ biên không biết...Cuối cùng, chỉ dân nghèo là nai lưng ra để nuôi Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các tác giả.Báo Dân Việt kể: Nông sản Việt khó đi xa do thiếu... hệ thống tiêu chuẩn.Tại Úc, Luật Kiểm soát thực phẩm cho phép Bộ Nông nghiệp Úc thực hiện Chương trình kiểm tra thực phẩm NK. Nếu thực phẩm có nguy cơ ở mức độ trung bình đến mức độ cao thì sẽ được phân loại là “thực phẩm hiểm họa”. 100% lô hàng của doanh nghiệp NK loại thực phẩm này sẽ bị kiểm tra và xét nhiệm đối với vi khuẩn và chất ô nhiễm.Thực phẩm khác được xem là có nguy cơ thấp được phân loại “thực phẩm diện giám sát”. Các lô hàng này sẽ có xác suất 5% bị kiểm tra việc có đạt yêu cầu về các tiêu chuẩn thực phẩm của Úc hay không. Đây chính là rào cản lớn nhất đối với hàng XK của Việt Nam vào Úc.SGGP kể chuyện Sài Gòn: Hình thành “thành phố đối trọng”...TPSG hiện có khoảng 10 triệu người dân ngoại tỉnh và còn tiếp tục gia tăng, đưa đến thực tế là đã gần đạt đến ngưỡng cực đại của đô thị. Trong tổng diện tích 2.100km2 của TPSG, hiện dân cư và các hoạt động thương mại - dịch vụ đang bị “nén” trong một diện tích 670km2.PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, chuyên gia đô thị học, nguyên Trưởng khoa Đô thị học (Đại học KHXH-NV TPSG), trả lời phóng viên SGGP:- Ông có thể đánh giá thế nào về sự phát triển của “lõi” TPSG trong thời gian qua?- PGS-TS Nguyễn Minh Hòa: TPSG ... có thể hình thành một trung tâm TP mới ở bán đảo Thanh Đa, phía Nam Sài Gòn hay phía Đông Bắc TP (quận 2, quận 9). Kinh nghiệm từ các TP lớn trên thế giới từng rơi vào tình trạng quá tải như TPSG, đã thành công trong chiến lược giãn dân khi họ phát triển một “thành phố đối trọng” hiện đại, văn minh hơn TP cũ và kết nối tốt với TP cũ để thu hút dân cư về đó.Báo Tổ Quốc kể bác tài taxi làm ông mụ: vào lúc 19h ngày 17/9, tài xế Nguyễn Đăng Ngự, lái xe của hãng Taxi Mai Linh nhận đón khách ở thôn Hoa Thái, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.Hành khách là chị Văn Thị Hằng đang chuyển dạ phải chở đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên để kịp sinh. Bất ngờ, khi vừa đi được nửa đường thì sản phụ lên cơn đau dữ dội và bắt đầu sinh.Nhận thấy tình hình nguy cấp, tài xế Ngự đã tấp xe vào lề đường trải chăn lên ghế rồi cùng mẹ chị Hằng đỡ đẻ. Sau đó, một bé trai nặng 3,5kg, bụ bẫm, đáng yêu đã chào đời ngay trên xe taxi.Báo Hải Quan kể: Khu vực tư nhân đóng góp 38,4% tổng đầu tư phát triển.Theo Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), khu vực tư nhân của Việt Nam đóng góp bình quân 38,4% tổng đầu tư phát triển trong các năm 2011-2016. Tỷ trọng này còn thấp so với tỷ trọng cần có để đầu tư tư nhân trở thành đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.Báo cáo mới được công bố của UNDP về tài chính cho phát triển của Việt Nam cho biết, tài chính tư nhân trong nước của Việt Nam đã gia tăng liên tục từ năm 2000, tăng gấp 4 lần lên 24,2 tỷ USD năm 2015. Tuy nhiên con số này vẫn ở dưới mức bình quân 46 tỷ USD của khu vực (không kể Singapore) và còn ít hơn rất nhiều so với 200 tỷ USD của Indonesia.Báo Lao Động kể về “Các Cty con của Tập đoàn Mai Linh nợ 100 tỷ BHXH: Tập đoàn đang nỗ lực trả nợ”...Tính đến thời điểm hiện tại, các Cty thành viên của Tập đoàn Mai Linh có số nợ 100 tỉ đồng bảo hiểm xã hội. Để khoản nợ này kéo dài trong nhiều năm qua, là do gặp khó khăn trong kinh doanh. Hiện tại, Tập đoàn Mai Linh cho biết đang nỗ lực trả nợ.Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, tính từ năm 2013 đến nay, các Cty con của Tập đoàn Mai Linh có số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) lên đến 100 tỷ đồng. Dẫn đầu trong danh sách là Cty Cổ phần Mai Linh miền Nam với số tiền hơn 53 tỉ đồng, một số Cty thành viên khác có số nợ từ 1 đến 16 tỷ đồng.