Ký Giả Đức: Chiến Tranh Mậu Dịch, TC Sắp Hết Đạn

BERLIN - Ký giả của truyền thông Đức DW nhận thấy chiến tranh mậu dịch có thể thắng, Trung Cộng sắp hết đạn trong cuộc đấu sức với Trump.Trong mục ý kiến của DW, ký giả Timothy Rooks viết “Trả đũa bằng thuế giữa Washington và Beijing đã đạt tới mức không thể tuởng tượng cách đây 1 năm, quy chế mậu dịch tòan cầu sắp chứng kiến thay đổi lớn”.Tính chung, khoảng 50% hàng hóa xuất cảng từ Hoa Lục bị phạt bằng thuế - nếu đó không là chiến tranh mậu dịch thì phải gọi là gì.Khả năng trả đũa của Beijing là có giới hạn, cùng trong lúc lạc hướng với các lãnh vực khác, cụ thể là làm giảm hợp tác với lân bang Bắc Hàn, giảm can thiệp bằng hải quân tại Biển Đông.Trung Cộng vẫn có thể tiếp tục giữ công trái phiếu Hoa Kỳ trị giá hơn 1000 tỉ MK, vai trò thành viên thường trực tại HĐ Bảo An với quyền phủ quyết.Nhà báo Đức nhấn mạnh: tự do mậu dịch là quyền – trong mọi trường hợp, Beijing và Washington nên cư xử thân thiện về kinh tế và chính trị, vì phúc lợi chung của thế giới – nhưng thực tế là đối đầu leo thang, nhanh và công khai, không bên nào có thể lùi. Thương thảo không kết quả, và mọi biện pháp “thể diện” không còn là vấn đề.Thuế phạt của Trump bắt đầu là 10% từ tuần tới, và 25% từ ngày đầu năm 2019 (sau mùa lễ cuối năm) trong khi ông Trump không muốn làm hỏng món quà tặng cử tri (là luật giảm thuế thông qua cuối Tháng 12-2017) hay nới lỏng quyền kiểm soát Lập Pháp trước bầu cử giữa kỳ bằng cách đánh vào ví tiền của cảm tình viên quá sớm. Hơn nữa, không như doanh nhân, người tiêu thụ thường dễ quên.Theo ký giả Rooks, các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ và Đức là những tiếng nói phản đối thuế mạnh nhất – họ giải thích: thuế tăng sẽ chuyển sang vai người tiêu thụ.Tính toán của cơ sở nghiên cứu Đức xác nhận Trung Cộng là phe bại trận, thuế phạt sẽ làm giảm GDP 0.1 đến 0.2%, và nếu Beijing nhân nhượng, tư thế của Liên Âu sẽ trở thành mạnh hơn.Ông Trump có thể đưa nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh hơn, nhưng đừng vội lầm tưởng rằng các phương cách thô thiển của ông là đúng. Hoa Kỳ không là trung tâm của vũ trụ với Trung Cộng và Ấn Độ có dân số trên 1 tỉ - trong khi đó, trật tự toàn cầu mới nối kết với Pakistan, Indonesia, Niger phải được duy trì, chỉ bằng cách đối thoại và thương lượng với định hướng bình đẳng.Theo ký giả của DW, ông Trump không thắng chiến tranh mậu dịch vì nói đúng về khiếm ngạch mậu dịch hay vì khả năng thương lượng. Ông ta không điều đình – nhưng ông thắng thế vì Hoa Kỳ mua nhiều hàng từ Hoa Lục hơn là bán hàng cho người Hoa.Ngoài ra, có vẻ như là ông không quan tâm về các tổn thất liên quan, trong và ngoài nước.