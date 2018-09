Buổi Họp Mặt Cựu Tù Suối Máu Tại Seattle

Ảnh chụp lưu niệm buổi hội ngộ âmột số anh em chiến hữu Cựu Tù Suối Máu Biên Hòa nhân dịp kỷ niệm 40 năm Đêm Noel lich sử nổi dậy chống đàn áp của cai tù CS (1978-2018) do Ban tổ chức họp mặt cựu tù Suối Máu Biên Hòa và thân hữu /TB.WA tổ chức Thứ Bảy ngày 15/9/2018..Ảnh/Đặng Công Minh.

Quang cảnh buổi họp mặt cựu tù Suối Máu Biên Hòa tổ chức Thứ Bảy ngày 15/9/2018. Ảnh/Đặng Công Minh

Ca Sĩ Mai Vy trẻ đẹp, duyên dáng đến từ Cali hỗ trợ đặc biệt cho buổi họp mặt cựu tù Suối Máu. Ảnh/Đặng Công Minh

Bé Crystal Bùi 5 tuổi , nhỏ nhất theo cha tham dự buổi họp mặt cựu tù Suối Máu Biên Hòa. Ảnh/Đặng Công Minh

Seattle/WA.- Nhằm mục đích kỷ niệm 40 năm đêm Noel lịch sử nổi dậy chống đàn áp của cai tù CS (1978-2018) đã được Ban Tổ chức họp mặt cựu trại tù Suối Máu và thân hữu/TB.Washington long trọng tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại Hongkong Seafood Restaurant số 9400 Rainier Ave S Seattle, WA 98116.Thành phần tham dự thật đông đảo trên 300 người, trong đó có một số anh em cựu tù Suối Máu ở các nơi khác đã không quản ngại đường xá xa xội về tham dự buổi hội ngộ như: Australia, Canada, Texas, Maryland, Tennessee, Masschusetts, Louisiana, Nam và bắc California, Oregon...Sau phần chào cờ và 1 phút mặc niệm đúng theo nghi thức buổi lễ, đại diện ban tổ chức lên giới thiệu thành phần quý quan khách, các anh em bạn tù từ xa tới và quý cơ quan truyền thông báo chí đồng thờiø đọc diễn văn khai mạc cùng diễn trình đầy đủ về ý nghĩa kỷ niệm biến cố Noel 1978 thật sôi động và đầy nguy hiểm trong ngục tù CS.Đây cũng là dịp để quý anh em cựu tù Suối Máu và thân hữu cùng gia đình có cơ hội hội ngộ cùng nhau hàn huyên tâm sự, thăm hỏi nhau trong cuộc sống cùng ôn lại những giai đoạn bị CS đọa đầy khổ ải nhất trong các lao tùø CS cùng chúc phúc cho nhau những điều may mắn tốt đẹp nhất vì thời gian lưu vong thấm thoát qua đi như gió thoảng mây bay, thật vô cùng thấm thía sâu đậm như ý nghĩa câu ca dao: “Thì giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mất không chờ đợi ai” nhất là bây giờ ai nấy tuổi hạc mỗi ngày một cao, sức khỏe ngày càng suy yếu theo thời gian, trước sau gì cũng phải ra đi theo mệnh số và mỗi lần có những buổi họp mặt đông đủ đầy ý nghĩa như thế này không ngoài muc đích nêu cao tinh thần đoàn kết,cùng một lập trường,Quốc Gia, luôn duy tri đậm tình chiến hữu huynh đệ chi binh, gắn bó cùng nhau nơi hải ngoai trong các buổi lễ lạc hoặc trong các buổi đấu tranh vì quê hương cho một VN tự do không CS hầøu cứu dân tộc VN thoát khỏi ách thống trị vô cùng tàn bạo của chúng, sắp đưa dân tộc VN Hán hóa qua hiệp ước Thành Đô 2020.như chúng đă từng cam tâm ký kết.Sự kiện lịch sử này đã được Nhạc Sĩ Việt Khang với tấm lòng trăn trở bộc lộ tâm trạng của tuổi trẽ yêu nước VN qua 2 bản nhạc do chính anh sáng tác: “Việt Nam tôi đâu”, Việt Nam ơi! Thòi gian quá nửa đời người… Mẹ VN đau, Từng cơn xót dạ nhìn đời… Giờ đây VN còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta.” Và bản “Anh lai ai” Tôi hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai... với đoạn kết của bản nhạc: “Tôi không thể ngồi yên để đời sau con cháu tôi làm người. Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới này đã không còn VN” không những đã đánh động lương tâm yêu nước của toàn thể con dân Việt.mà còn lay động những con tim yêu chuông hòa bình tư do của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới nữa.Cũng chính vì 2 bản nhạc này mà Nhạc Sĩ Việt Khang đã bị CS truy bắt và tuyên án 4 năïm tù giam, và hiện Nhạc sĩ Việt Khang đã được sang định cư tại Hoa Kỳ, là kết quả sau một quá trình can thiệp lâu dài của Chánh quyền Mỹ và nhiều tổ chức Quốc tế với chính quyền CSVN, đặc biệt phải kể đến sự can thiệp trực tiếp của cố Thượng Nghị Sĩ Jhon McCaine mới đạt được thành quả mỹ mãn như vậy.Một chương trình văn nghệ đặc sắc phụ diễn giúp vui do các ca sĩ đĩa phương Lâm Mai Hương, Hoàng Trọng Minh với sự góp mặt của các chiến hữu cựu tù đảm trách cùng với sự đóng góp đặc biệt, của ca sĩ Thanh Tú từ Virginia và ca sĩ trẻ đẹp, duyên dáng Mai Vy (SBTN) đến từ California đã khiến không khí buổi họp mặt thật vui tươi và sống động từ đầu đến cuối chương trình.Ngoài ra trong chương trình còn có mục tặng quà lưu niệm ưu ái dành cho quý anh chị từ xa đến đồng thời sôi nổi và hào hứng nhất là cuộc sổ số rút thăm trúng thưởng cho bất cứ quý vị nào may mắn sẽ hân hạnh nhận được phần quà kỷ niệm bất ngờ.Buổi họp mặt chấm dứt lúc 10 giờ tối cùng ngày, mọi người hoan hỷ ra về sau khi tham dự buổi tiệc hội ngộ ngon miệng tại Hongkong Seafood Restaurant tràn đầy ý nghĩa.Tương trình BÙI PHÚ/Ảnh Đặng Công Minh