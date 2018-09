Trump Giải Mật 1 Số Thông Tin Là Can Thiệp Điều Tra Của Mueller

WASHINGTON - TT Trump ra lệnh cho Phòng của giám đốc tình báo quốc gia (DNI) và Bộ tư pháp tức khắc giải mật 1 phần của đơn xin theo dõi 1 thành viên trong đoàn tranh cử, và nội dung các thông điệp bằng text trao đổi giữa 2 nhân viên FBI dự phần tham gia điều tra tố giác về toa rập, là có ý nghĩa can thiệp với cuộc điều tra nhắm đoàn tranh cử của ông.Yêu cầu do thám theo điều luật FISA có liên quan với cố vấn Carter Page.Các text trao đổi là giữa Peter Strzok và Lisa Page, cùng là nhân viên FBI, được thường xuyên cung cấp cho Fox News và các dân biểu CH muốn ngầm phá cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.Phe thân Trump tại Hạ Viện và trong truyền thông bảo thủ dùng các text trao đổi giữa Strzok và Page để ám chỉ FBI có thành kiến với Trump, không khách quan.Chỉ thị hôm Thứ Hai của TT Trump cũng giải mật các thông điệp bằng text của giám đốc FBI James Comey, phó giám đốc FBI Andrew McCabe, và viên chức tư pháp được biết với tên Bruce Ohr – Ohr là người chuyển giao cho FBI thông tin về quan hệ Trump-Nga do cựu gián điệp Christopher Steele thu thập.HuffPost loan báo trước tiên các thông tin kể trên.Dân biểu Adam Schiff (DC-California) tố cáo Trump giải mật 1 số thông tin tuyển lựa có ích cho việc biện hộ là “lạm quyền rõ ràng”. Theo ông Schiff, đó là bằng chứng TT này không quan tâm điều gì về đất nước, chỉ biết quyền lợi riêng.