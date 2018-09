Cháy Nhà, Trồng Lúa, Ma Túy, Xe Hơi…

Xuân NiệmCháy một nhà nhưng hại tới mấy chục gia đình… Đó là trường hợp ở Hà Nội.Bản tin VietnamNet kể: Biển lửa thiêu rụi nhà trọ ông Hiệp 'khùng', 70 người thành vô gia cư. Ngọn lửa lớn thiêu rụi 24 căn phòng nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (Đê La Thành, Hà Nội), sau một đêm hơn 70 người đang được ở miễn phí nhà ông trở thành vô gia cư.Ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, ngõ 879 Đê La Thành, Hà Nội) được người dân khu vực BV Nhi TƯ và BV Phụ sản nhờ tấm lòng hào hiệp, thương người khi cho ở miễn phí nhà trọ. Người đến trọ chỉ phải trả 10.000 - 15.000 đồng/người/ ngày, nhưng được dùng mọi tiện ích như tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, truyền hình, điện nước.Báo Dân Việt kể hoàn cảnh nông dân “Bi kịch của người trồng lúa: Làm 1 mẫu ruộng, tạm đủ ăn là may lắm”…Lời lãi từ trồng lúa ngày càng thấp, đa phần nhà nông chỉ hòa vốn hoặc lỗ, trong khi thời tiết biến đổi ngày càng khắc nghiệt, thu nhập từ các nghề khác cao hơn khiến nhiều người không còn thiết tha với nghề trồng lúa. Tại đồng bằng sông Hồng - vựa lúa điển hình ở phía Bắc, tỷ lệ nông dân bỏ ruộng hoang hoặc cho người khác thuê lại ngày càng nhiều.Báo Pháp Luật kể chuyện vây bắt ma túy: lúc 14 giờ 15 chiều 17-9, tại bản A Luôi (huyện Mường Phìn, tỉnh Savanakhet, Lào) lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Savanakhet (Lào) bắt giữ Thông Xay và Lăm Phon (cùng trú tại bản Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn) đang vận chuyển, tàng trữ 200.000 viên ma túy tổng hợp.Báo Xe Giao Thông kể chuyện: Ô tô con nhập khẩu xuất hiện nhiều xe Trung Quốc… Đã có gần 2.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về trong tuần thứ 2 của tháng 9/2018.Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần từ 7/9-13/9, lượng ô tô nguyên chiếc nhập vào Việt Nam đạt 1.928 xe, giá trị 43,37 triệu USD. Con số này giảm đôi chút so với tuần trước khi số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc của tuần đầu tiên đạt 2.264 xe, trị giá 53,7 triệu USD.Báo Lao Động kể chuyện vợ chồng rủ nhau nhậu: Hai vợ chồng cùng sử dụng rượu ngâm cây thuốc (không rõ loại) rồi rơi vào tình trạng mệt mỏi, đau đầu. Khi người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, người chồng đã tử vong, người vợ trong tình trạng nguy kịch.Ngày 18.9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu vợ chồng Hoàng Văn P và Nông Thị D (ở Cao Lộc, Lạng Sơn). Tuy nhiên, người chồng đã tử vong trước đó, người vợ trong tình trạng nguy kịch nhưng đã được cấp cứu kịp thời.Báo Đại Đoàn Kết nêu lại nan đề: Giữ chân nhân tài y tế bằng cách nào?Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng nhiều bác sĩ có tay nghề cao, uy tín hoặc nhân viên y tế có thâm niên, kinh nghiệm bỏ việc trong các bệnh viện (BV) công để chuyển sang làm việc tại các BV, cơ sở y tế tư nhân.Điển hình là tại Hà Nội, tình trạng chảy máu chất xám ở BV công cũng đã và đang diễn ra. Cao trào nhất là thời điểm cách đây vài năm, hàng chục bác sĩ từ các BV Xanh Pôn, Việt Đức, Bạch Mai,… đã ồ ạt xin nghỉ việc để chuyển sang làm việc tại một BV tư nhân vừa đi vào hoạt động trên địa bàn. Tình trạng “chảy máu chất xám” không chỉ khiến BV thiếu hụt nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà còn khiến người dân dần xa rời BV, đặt niềm tin của mình vào các cơ sở y tế ngoài công lập.Báo Thương Hiệu & Pháp Luật kể chuyện Hà Tĩnh: Cam rụng hàng loạt ở Vũ Quang… Thời gian gần đây, do thời tiết diễn biến thất thường, sâu bệnh gây hại khiến nhiều diện tích cam trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị rụng quả.Theo báo Hà Tĩnh, hiện nay, toàn huyện Vũ Quang có trên 2.100 ha cam, trong đó có gần một nửa đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, hiện người trồng đang đối mặt với nguy cơ giảm sụt sản lượng do hiện tượng cam rụng hàng loạt, nhất là ở các xã Đức Hương, Đức Bồng, Đức Lĩnh...Báo Dân Việt kể chuyện Nghệ An: Lũ quét về trong đêm, hơn 100 học sinh phải di tản…Sáng 18.9, ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết vào đêm 17 rạng sáng ngày 18.9 trên địa bàn xã xuất hiện trận lũ quét, khiến hơn 100 học sinh phải di tản đến trụ sở UBND xã để lánh nạn.Báo Người Lao Động kể: Nhóm gồm 7 khách du lịch thuê ghe đi chơi sông nhưng gặp thời tiết dông lốc khiến ghe bị lật.Ngày 17-9, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang điều tra vụ lật ghe trên sông Chà Và khiến 1 người tử vong.Trước đó, chiều 16-9, nhóm khách du lịch gồm 7 người từ Thái Bình vào TP Vũng Tàu để du lịch, sau đó thuê ghe của anh Vũ Văn Sỹ (SN 1980, ngụ TP Vũng Tàu) đi từ cầu Rạch Bà (phường 11, TP Vũng Tàu) qua xã Long Sơn để tham quan.