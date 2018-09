Trần KhảiNhật Bản luôn luôn có chuyện đối với Hoa Lục. Và do vậy, đang trở thành bạn đồng minh với Việt Nam.Lần này, Nhật Bản gươm súng lên đường tới thăm Việt Nam: Nhật tập trận tàu ngầm tại Biển Đông.Tàu ngầm và 3 khu trục hạm của Nhật tập trận tại Biển Đông, nơi Trung Cộng tự nhận hầu hết chủ quyền – đây có thể là hành động mới nhất của Nhật thách thức Trung Cộng.Trong 1 thông báo hiếm hoi hôm Thứ Hai, Bộ quốc phòng Nhật xác nhận tàu ngầm Kuroshio tập trận chống tàu ngầm với 3 khu trục hạm Kaga, Inazuma và Suzutsuki.Tàu Kaga cũng là mẫu hạm trực thăng. Tàu Kuroshio rời bến hôm 26-8, thăm cảng Cam Ranh hôm Thứ Hai tuần qua, là lần đấu tiên đến 1 căn cứ chiến lược trong vùng – tin báo Asahai tiết lộ : tàu ngầm Kuroshio thao luyện với 3 khu trục hạm tại vùng biển sát bãi cạn Scaborough mà Trung Cộng kiểm soát, cũng được Philippines nhận chủ quyền.Tại Beijing, phát ngôn viên Geng Shuang hô hào Tokyo tôn trọng nỗ lực của các nước để giải quyết tranh chấp bằng thương lượng.Từ vài tháng qua, Beijing và Tokyo tìm kiếm hòa giải sau nhiều năm căng căng thẳng vì tranh chấp biển đảo, và vì các di hại của thế chiến 2.Thủ Tướng Shinzo Abe đã định công du Trung Cộng tuần tới nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiệp ước hữu nghị Nhật-Hoa.Giới quan sát tin rằng hòa giải vẫn là mong manh vì sự không tin cậy về an ninh vẫn là sâu đậm.Trong khi đó, thông tấn VOV từ Hà Nội giải thích chi tiết hơn.Chuyến thăm này là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.Bản tin VOV ghi rằng vào sáng Thứ Hai 17/9/2018, tàu ngầm huấn luyện Kuroshio của Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng thủy thủ đoàn do Đại tá Ueta Yasuteru, Tư lệnh Đơn vị tàu ngầm huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa từ 17 - 21/9.Đón Đoàn tại Cảng quốc tế Cam Ranh có đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Hải quân Nhân dân Việt Nam và các đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu ngầm huấn luyện Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản đến Việt Nam. Tàu ngầm này dài 82m, cao 8,9m, rộng 10,3m.Bản tin này ghi nhận chương trình sẽ còn để thủy thủ Nhật Bản chơi thể thao, dạo phố Nha Trang, thăm cảnh đẹp:“...Trong chương trình chuyến thăm, Nhóm Chỉ huy tàu ngầm huấn luyện Nhật Bản sẽ đến chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động giao lưu thể thao, trao đổi chuyên môn tại Vùng 4 Hải quân; tham quan thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa...Ông Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Hoạt động của tàu sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Quan hệ giữa hai nước hiện đã được nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng chung của Châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh hoạt động chào xã giao, đoàn sẽ có các hoạt động giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân. Thủy thủy đoàn sẽ đi thăm viếng các cảnh đẹp của Nha Trang”...”Trong khi đó, bản tin VOA kể: Trung-Úc tập trận chung...Lễ khai mạc cuộc tập trận Pandaroo 2018 được tổ chức tại Canberra ngày 17/9, đánh dấu khởi sự cuộc tập trận chung giữa quân đội Úc và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.Đây là cuộc tập trận chung lần thứ tư kể từ năm 2015 và sẽ kéo dài đến ngày 28/9. Do Lữ đoàn 6 Quân đội Úc tổ chức, cuộc tập trận năm nay bao gồm các hoạt động huấn luyện mạo hiểm, trong đó có leo núi và xuống núi bằng dây và chèo thuyền kayak trên biển, chú trọng đến hoạt động đội nhóm, tình hữu nghị và sự tin cậy giữa các binh sĩ tham dự của hai nước.“Trong những năm gần đây, các quan hệ quốc phòng song phương giữa Trung Quốc và Úc đã phát triển đều đặn, đóng một vai trò tích cực trong việc làm sâu rộng thêm đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia chúng ta,” đại tá Wang Jinggua, tùy viên quốc phòng của tòa đại sứ Trung Quốc ở Úc nói.“Qua cuộc tập trận chung, các binh sĩ chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tăng tiến,” ông nói. “Cuộc tập trận giúp đẩy mạnh sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang hai nước.”Chuẩn tướng Cameron Purdey của Quân đội Úc nói cuộc tập trận là một “cơ hội tuyệt vời đối với chúng ta để tiếp tục phát triển các mối quan hệ giữa các binh sĩ và sĩ quan trung cấp.”Bản tin VOA ghi rằng cuộc tập trận Pandaroo 2018 tiếp theo Cuộc tập trận Kowari trước đây trong tháng với sự tham dự của quân đội Trung Quốc, Úc và Hoa Kỳ. Pandaroo 2018 diễn ra sau Kakadu, cuộc tập trận hải quân lớn nhất của Úc với sự tham dự lần đầu tiên của một chiến hạm Trung QuốcTrong khi đó, một bản tin VnMedia cho thấy hai nước VN và TQ kết thân hơn một cách rất đáng lo ngại.Bản tin kể về buổi họp sáng 16/9, tại Thành phố Sài Gòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 11 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.VnMedia viết rằng hai bên đồng thuận:“...triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật. Về kinh tế - thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục áp dụng các biện pháp hiệu quả thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển ổn định, bền vững, cân bằng, lành mạnh; ủng hộ doanh nghiệp hai nước triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trong đó có gạo, sắn, các sản phẩm sữa, một số loại hoa quả; tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động của các Văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại Trung Quốc; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực có công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường; tăng cường chỉ đạo doanh nghiệp hai bên tích cực phối hợp, giải quyết khó khăn và vướng mắc trong các dự án hợp tác. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, báo chí và giao lưu nhân dân...”Có phải là từng bước sáp nhập? Hay chỉ là thuần hợp tác để tăng kinh tế? Cũng là nỗi lo vậy.