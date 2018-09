Bão Mangkhut: 69 Người Chết, 3 Triệu Di Tản, 3,000 Nhà Sập

HONG KONG -- Hơn 3 triệu người di tản vào nơi an toàn khi trận bão Mangkhut tiến về phía Bắc Trung Hoa và tiếp tục tàn phá khu vực, sau khi trận bão làm chết 69 người.Tính hết ngày 16/9/2018, có ít nhất 69 người chết vì bão Mangkhut, trong đó 64 người tại Philippines, 4 người tại Hoa Lục và 1 người ở Đài Loan.Các tỉnh Hoa Nam bắt đầu dọn dẹp các đổ nát sau bão trong lúc nhà chức trách thẩm định thiệt hại do bão Mangkhut gây ra – ít nhất 4 người chết được ghi nhận tại tỉnh Guangdong.Báo quốc doanh Nhân Dân ghi : 3 người thiệt mạng tại tỉnh lỵ Guangzhou – tử vong thứ 4 gây ra bởi bảng quảng cáo đổ tại thành phố Dongguan. Hơn 3 triệu người di tản trước bão và hơn nửa triệu người bị ảnh hưởng của thiên tai.Bão Mangkhut đến Guangdong chiều chủ nhật và tiếp tục di chuyển đến vùng tự trị Guangxi Zhuang – phi trường Baiyun đã tái hoạt động từ sáng Thứ Hai, nhưng hành khách được khuyến cáo kiểm tra trước với hãng về khả năng thay đổi lịch bay. Giới chức ươc lượng thiệt hại kinh tế do bão Mangkhut gây ra tại Guangdong là 29 triệu MK.Tại Philippines, bão Mangkhut gây thiệt mạng 64 người.Tuy nhiên, bản thống kê từ thông tấn Nhật Bản NHK cho biết con số khác: Giới chức Philippines cho biết 1 cơn bão mạnh đã khiến 65 người thiệt mạng trên Đảo Luzon.Theo cảnh sát, 43 người vẫn đang mất tích sau khi bão Mangkhut gây lở đất ở Bắc Luzon.Cơn bão được cho là đã phá hủy ít nhất 2.800 ngôi nhà. Tính đến sáng thứ Hai, 155.000 người phải di chuyển đến các khu sơ tán.Hôm Chủ Nhật, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, trong đó có tỉnh Cagayan.Ông đã chỉ đạo giới chức chính quyền địa phương hỗ trợ người dân cần giúp đỡ.Nhiều cộng đồng bị nạn nằm ở khu vực đồi núi, và sạt lở đất đã làm gián đoạn giao thông và hệ thống thông tin liên lạc. Điều này cản trở cảnh sát và nhân viên cứu hộ tiếp cận những khu vực này.