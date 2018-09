Starr: Các Phụ Tá Của Trump Nhận Tội Sẽ Tốt Cho Hoa Kỳ

WASHINGTON - Cựu phụ tá tranh cử của ứng viên Trump nhận tội để thương lượng – hôm Thứ Sáu, quản đốc tranh cử Paul Manafort giúp tỉ phú Trump trong 3 tháng đầu của chiến dịch tranh cử đã nhận tội để làm nhân chứng trong tiến trình điều tra các tố giác về toa rập với Nga.Dân biểu Adam Schiff (DC-California) là thành viên ủy ban tình báo Hạ Viện phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC hôm chủ nhật : diễn biến này có ý nghĩa cảnh báo với những người là đối tượng điều tra của công tố viên đặc biệt là nên thương lượng, bởi bất kỳ ai bị ông Mueller truy tố đều không thoát.Theo lời ông, trì hoãn chỉ đưa tới thương lượng bất lợi – ông mô tả sự hợp tác của Manafort là chuyển hướng quan trọng, có thể giúp đoàn Mueller khám phá bằng chứng thông đồng từ nhóm cộng sự thân cận của Trump, gồm vụ tiếp người Nga tại Trump Tower.Ngoài ra, giáo sư luật của trường Harvard là Alan Dershowitz từng bênh vực Trump chống lại luận tội nêu nhận xét (cũng trong chương trình Meet the Press) “Manafort thương lượng là 1 ngày rất xấu với nội các Trump”.Cựu Biện Lý Ken Starr “Manafort Nhận Tội là Tốt Cho Đất Nước”WASHINGTON - Công tố viên độc lập điều tra vụ tai tiếng Whitewater đưa tới cuộc luận tội TT Clinton, là Ken Starr, tuyên bố qua ABC : công tố viên đặc biệt Robert Mueller thương lượng với nghi can Paul Manafort là khai thông, là tốt cho đất nước – theo ông Starr, rất có thể Manafort đã ám chỉ sẽ cung cấp thông tin hữu ích để tiến đến tận cùng của sự thật là mục tiêu điều tra.Ông nói : diễn biến này là hữu ích hơn khi Manafort báo hiệu sẽ cung cấp sự thật, không ngoài sự thật, là làm đúng việc, là tinh khôn.Cùng xuất hiện bên cạnh ông Starr, viên chức làm việc cố vấn pháp lý về đạo lý trong 2 năm với TT Obama tin rằng ông Mueller không đề nghị thương lượng trừ phi có bằng chứng mạnh về thông tin quan trọng Manafort có thể cung cấp, theo tường thuật của ABC.