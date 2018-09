Sách Hay, Đêm Nhạc, Bắt Cóc, ATM, Ngộ Độc...

Xuân NiệmGiáo dục là đề tài đang được quan tâm. Do vậy, Giải Sách Hay 2018 trao cho 2 cuốn sách về dạy con.Báo Pháp Luật kể: Dạy con trong hoang mang và Dạy con thành công hơn cả mẹ hổ; giải Sách Hay 2018 muốn nhắn nhủ rằng giáo dục gia đình đang là cứu cánh trước những rối rắm của giáo dục nhà trường, xã hội...Giải Sách Hay 2018 là mùa giải thứ tám... Đây là năm đầu tiên giải thưởng vinh danh hai đầu sách về giáo dục gia đình. Hai đầu sách đạt giải là: Dạy con trong hoang mang (hai tập) của TS Lê Nguyên Phương và dịch phẩm Dạy con thành công hơn cả mẹ hổ của tác giả Maya Thiagarajan, dịch giả Huyền Trang - Thủy Tiên.Báo Người Lao Động kể về vụ 7 người tử vong ở đêm nhạc: Phát hiện 4 loại ma túy được sử dụng.Các nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại Lễ hội âm nhạc tối 16-9 ở công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) nhập viện cấp cứu đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá, cần sa, thuốc lắc và ma túy tổng hợp.GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, cho biết khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-9, bệnh viện đã tiếp nhận 8 bệnh nhân vào cấp cứu (gồm có: 3 nữ, 5 nam, độ tuổi từ 18 đến 27), trong đó có 1 bệnh nhân nam (sinh năm 1991) tử vong trước khi vào viện. Trong số các nạn nhân này, có 4 trường hợp biểu hiện nặng như: Hôn mê sâu, giãn đồng tử, suy thận, rối loạn đông máu, tăng men tim... Đến 7 giờ ngày 17-9, cả 4 trường hợp nặng này đã tử vong (gồm 2 nam, 2 nữ).Bản tin VOV kể rằng công an phường Đáp Cầu (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa mới tiếp nhận trình báo từ người dân có 1 trường hợp bé trai trở về sau 10 năm bị bắt cóc sang Trung Quốc.Bé trai được người dân phường Đáp Cầu giúp đỡ tận tình. Theo đó, vào khoảng 20h ngày 15/9, 1 người bán vịt quay đang bán trên địa bàn phường trông thấy 1 thiếu niên (khoảng 16 – 17 tuổi) đi bộ vật vờ xin ăn.Vừa cho ăn vừa gạn hỏi thì cháu bé cho biết vừa trốn khỏi Trung Quốc và chạy về Việt Nam sau 10 năm bị bắt cóc, thời điểm bị bắt đi làm năm 6 tuổi.Báo Thanh Niên kể: khoảng 17 giờ ngày 15.9, S. đến máy ATM của Ngân hàng Sacombank đặt gần cổng vào khách sạn Marriot, TT.An Thới để rút tiền. Tuy nhiên không biết thao tác như thế nào mà thẻ của S. bị “nuốt”. Bực bội vì bị “nuốt” thẻ, S. đã đập hỏng máy ATM... công an đã đến hiện trường khống chế và tạm giữ S.VnExpress kể rằng Hiệp hội Truyền hình trả tiền kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông không cấp phép cho Facebook nếu không đảm bảo yêu cầu kiểm duyệt, bình luận....hiện Facebook có khoảng 60 triệu người dùng ở Việt Nam, doanh thu quảng cáo tại thị trường Việt Nam đạt khoảng 235 triệu USD mỗi năm.Kiến nghị này được đưa ra sau khi báo chí quốc tế đưa tin Facebook đã đạt thoả thuận phát sóng trực tiếp Premier League trên nền tảng mạng xã hội của mình tại châu Á, bao gồm cả Việt Nam, Thái Lan... Theo đó, từ mùa giải 2019-2020, người dùng mạng xã hội có thể xem trực tuyến các trận đấu bóng đá Premier League trên Internet. Để đạt được thoả thuận này, Facebook được cho đã chi tới 200 triệu bảng Anh và đánh bại các nhà cung cấp truyền hình hàng đầu tại châu Á như BeIN Sport hay Fox Sport Asia.Báo Dân Trí kể chuyện Đắk Nông: Tổ chức hội thảo chui, hai công ty huy động người dân mua tiền ảo.Đến tổ chức hội thảo nhưng không thông báo với chính quyền địa phương, hai công ty đã huy động được một số người dân đầu tư, mua tiền ảo với lời hứa được hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, khi biết tin có lực lượng chức năng xuống kiểm tra, những người của công ty này nhanh chóng rời đi.Bản tin Zing kể: Chiều 16/9, ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, cho biết đang phối hợp với Sở Y tế làm rõ nguyên nhân 2 du khách tử vong, 1 người nguy kịch nghi bị ngộ độc.Theo ông Hải, 3 nạn nhân trên đi cùng một đoàn khách từ Nghệ An vào Đà Nẵng du lịch. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 3 tách đoàn.Đến sáng 16/9, cả 3 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc nên được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi và sốc.Báo Lao Động kể: Một giáo viên tại Hà Tĩnh, trực tiếp dạy TV1-CNGD (Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục) liên tục trong 5 năm qua cho biết: “Sau 3 tháng, khi học sinh đọc được khá và tốc độ đọc ngày càng tốt hơn thì cha mẹ học sinh yên tâm. Đúng là đầu năm học, cha mẹ nào cũng lo lắng nhưng trong 5 năm qua, không có ai phản đối. Nhưng phải thẳng thắn mà nói là dạy theo công nghệ giáo dục, giáo viên cực kì vất vả”.Lý do GV "cực kỳ vất vả”, được cô Trần Thị Thu (Hương Sơn) giải thích: “Đây là chương trình hoàn toàn mới, cả về quan điểm, lý thuyết lẫn phương pháp. Giáo viên chỉ được tập huấn một thời gian ngắn, sau về mày mò tự học. Chương trình hiện hành thì những em yếu bố mẹ có thể hỗ trợ được, nhưng CNGD thì phó mặc cho nhà trường”.Australia dạy trẻ âm trước, chữ sau... Đó là phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Thế Dương (Viện Ngôn ngữ học) trên báo Nghệ An/VnExpress.Việc dạy âm thông qua các bài hát dễ thương, ví dụ âm /k/ sẽ được dạy theo giai điệu của bài "She’ll be coming round the mountain".Xuất siêu... Báo VnEcônmy kể: Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã gia tăng mạnh xuất siêu trong kỳ 2 của tháng 8/2018, một yếu tố hỗ trợ cho bình ổn tỷ giá USD/VND.Cụ thể, số liệu vừa công bố từ Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 8/2018 (từ ngày 16/8 đến 31/8/2018) đạt 24,18 tỷ USD, tăng 24% (tương ứng tăng 4,67 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 8/2018.Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 8/2018 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 8 tháng tính từ đầu năm 2018 đạt 312,13 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 39,6 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2017.