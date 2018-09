Các Thành Phố Du Lịch VN Tự Nhiên Xài Tiền TQ

HANOI -- Bạn tưởng rằng tiền nhân dân tệ chữa xài trên lãnh thổ Việt Nam?Bạn tưởng là sẽ chỉ cho 7 tỉnh biên giới xài tiền của Trung Quốc?Không đâu. Nhiều nơi trong lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là các thành phố du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng vẫn đang thoải mái xài tiền nhân dân tệ.Bản tin của hai báo Dân Trí/VietnamNet có nhan đề minh bạch, là “Thanh toán Nhân dân tệ trên đất Việt Nam: Ngang nhiên vi phạm, thủ đoạn tinh vi...”Bản tin nói, khi đi “tour du lịch 0 đồng”, khách Trung Quốc ngang nhiên thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ hoặc thanh toán qua thẻ bất hợp pháp, các ví điện tử như Alipay, Wechat Pay. Bộ Tài chính sắp tới sẽ thanh tra, kiểm tra các công ty lữ hành tại những địa bàn trọng điểm, nếu phát hiện có sai phạm về thuế nghiêm trọng sẽ chuyển công an xử lý.Bản tin nhắc là mùi đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ liên quan đến việc chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép về Trung Quốc. Trong đó, Phó Thủ tướng đã giao cho Bộ VH-TT&DL, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương kiểm soát ngăn chặn tình trạng này.Thực tế, sau những chỉ đạo ráo riết của Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã lần lượt nêu quan điểm của mình về tình trạng trên.Trong báo cáo mới đây, Bộ Tài chính mới đây đã thẳng thắn đề cập quan điểm về các “tour du lịch 0 đồng”.Bộ Tài chính cho hay: Tại một số địa bàn du lịch trọng điểm như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang bùng phát hiện tượng các “tour du lịch 0 đồng” với nguồn khách chủ yếu là khách Trung Quốc. Về bản chất, các tour du lịch này không phải là khách hàng được đi du lịch miễn phí. Đây là một hình thức thu hút khách của các công ty lữ hành Trung Quốc.Ban đầu, các công ty này đưa ra mức giá cho khách đi du lịch tại Việt Nam với chi phí rất thấp, thậm chí không thu tiền khách hàng. Sau đó, khi khách hàng tham gia tour du lịch tại Việt Nam, các công ty này sẽ khai thác lợi nhuận từ khách hàng bằng cách đưa khách vào sử dụng một chuỗi dịch vụ khép kín bao gồm: Ăn uống, lưu trú, tham quan, mua sắm.Đây chính là các địa điểm do chính các công ty này lập nên hoặc chỉ định. Nổi cộm trong chuỗi dịch vụ này chính là hoạt động mua sắm tại các cơ sở bán hàng đã được chỉ định trước.Nói về các điểm mua sắm này, Bộ Tài chính cho hay “thường do chủ người Trung Quốc điều hành, bán hàng” nhưng lại thuê người Việt Nam đứng tên, đăng ký kinh doanh.Sau khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ có hai phương thức nhận hàng. Đó là nhận tại chỗ, điều mà Bộ Tài chính nhận định là “chiếm tỷ trọng nhỏ”. Còn cách hai chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu, chính là nhận tại địa chỉ của khách hàng bên Trung Quốc.“Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ khách hàng nhận phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Còn kinh tế Việt Nam thì có nguy cơ thất thu vì không 'xuất khẩu' được hàng hóa, khách Trung Quốc lại mua chính hàng Trung Quốc trên đất Việt Nam”, Bộ Tài chính quan ngại.Xài tiền thế nào?Bản tin của hai báo Dân Trí/VietnamNet kể:“Nói về phương thức thanh toán, Bộ Tài chính nêu rõ việc khách hàng ngang nhiên thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ hoặc thanh toán qua thẻ bất hợp pháp. Đó là sử dụng thẻ do ngân hàng Trung Quốc phát hành quẹt qua máy POS do ngân hàng Trung Quốc phát hành mà không cần đăng ký với ngân hàng Việt Nam”. Hoặc thanh toán bằng cách sử dụng các ví điện tử như Alipay, Wechat Pay do các đối tượng Trung Quốc cung cấp cho du khách Trung Quốc.“Đây là các thủ đoạn mới, tinh vi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng Việt Nam. Với các phương thức thanh toán này, các cơ quan quản lý của Việt Nam khó kiểm soát được dòng tiền, doanh thu bán hàng của các điểm bán hàng”, Bộ Tài chính đánh giá và cho rằng đây là vấn đề cần được kiểm soát nhưng còn nhiều khó khăn.Bộ Tài chính cho biết đã đề ra nhiều biện pháp quản lý, nên hiện tượng tour du lịch 0 đồng đã giảm mạnh trong năm 2016, 2017. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc lập ra, điều hành đã tìm ra các thủ đoạn, hành vi mới như thanh toán qua POS trái phép, thanh toán qua các ví điện tử bất hợp pháp... Điều đó khiến công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch còn nhiều vướng mắc.”Nhà nước VN thú nhận rằng dù có tình trạng trên nhưng các cơ quan quản lý vẫn chưa có biện pháp giám sát, phát hiện kịp thời để ngăn chặn và xử lý.