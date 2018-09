Nam-Bắc Từng Bước Hòa Giải

Hai miền Nam-Bắc Đại Hàn sửa soạn họp cấp chuyên viên chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba.KBS ghi rằng Nam Hàn và Bắc Hàn hôm thứ Sáu (14/9) đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên, chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm.Phía Nam Hàn có bốn người tham dự là Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Kim Sang-gyun, Chánh Văn phòng theo dõi tình hình quốc gia Phủ Tổng thống Yun Geun-young, Giám đốc Trung tâm báo chí Phủ Tổng thống Kwun Hyuk-ki, và Trưởng Phòng Cảnh vệ Phủ Tổng thống Choi Byeong-il.Trong cuộc họp này, hai miền tiến hành thảo luận về lịch trình cụ thể của hội nghị thượng đỉnh, các vấn đề về nghi thức, bảo đảm an ninh.Dựa theo kết quả thảo luận cùng ngày, hai bên sẽ quyết định cuối cùng về quy mô chính xác của phái đoàn Nam Hàn sang thăm miền Bắc. Từ đó, Chính phủ Nam Hàn sẽ có cơ sở để lập danh sách nhân sự các giới tháp tùng chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in.Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về quy mô đoàn phóng viên Nam Hàn tới Bình Nhưỡng tác nghiệp về Hội nghị thượng đỉnh, và phương thức tác nghiệp.Chỉ còn bốn ngày nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 lần thứ ba, Ủy ban chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh liên Triều đã công bố một nền tảng trực tuyến mới, chứa nội dung về kết quả hai lần hội nghị trước, thành quả giao lưu liên Triều kể từ sau Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4, và một mục riêng để người dân có thể cùng tham gia. Tương tự như đợt hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban này dự kiến sẽ đăng tải hình ảnh, nội dung các buổi họp báo, video truyền hình trực tiếp trong thời gian diễn ra hội nghị.Bản tin khác của KBS cũng ghi rằng vào lúc 10 giờ 30 phút sáng hôm thứ Sáu (14/9), Bộ Thống nhất Nam Hàn đã tổ chức lễ khai trương Văn phòng liên lạc liên Triều ở phía trước tòa nhà của văn phòng này, phía trong Khu công nghiệp liên Triều Gaesung, Bắc Hàn.Tham dự lễ khai trương, phía Nam Hàn có 54 người, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun, giới chức Quốc hội, giới học giả, đại diện các tổ chức dân sự. Trong danh sách tham gia cũng bao gồm cả đại diện doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Geasung. Đây là chuyến thăm miền Bắc đầu tiên của các doanh nghiệp này kể từ sau khi khu công nghiệp Gaesung dừng hoạt động vào tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun nhấn mạnh sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp này không hề liên quan tới việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp Gaesung.Phía miền Bắc có Chủ tịch Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Ri Son-kwon, hai Phó Chủ tịch Ủy ban này, ông Jon Jong-su và Pak Yong-il, cùng một số Bộ trưởng. Chức Giám đốc Văn phòng này của phía miền Bắc do ông Jon Jong-su đảm trách.Văn phòng liên lạc liên Triều đã bắt đầu đi vào hoạt động ngay sau lễ khai trương. Giám đốc Văn phòng này của phía miền Nam là Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung, đã chủ trì cuộc họp đầu tiên với miền Bắc. Chức năng của văn phòng là liên lạc, đàm phán, tổ chức hội đàm thảo luận, hỗ trợ giao lưu liên Triều.Phía Nam Hàn có khoảng từ 15 đến 20 nhân lực thường trú tại Văn phòng này, tạo ra một kênh trao đổi thường xuyên giữa hai miền Nam-Bắc, cả trong các tình huống khẩn cấp.Văn phòng liên lạc liên Triều được thành lập theo nội dung nhất trí của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4. Ban đầu, hai bên đặt mục tiêu mở cửa văn phòng trong tháng 8, nhưng do dư luận dấy lên một số tranh cãi cho rằng việc cung cấp điện cho văn phòng này là vi phạm cấm vận, nên lịch trình khai trương đã diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu.