Giáo Phận Long Island Đền 293 Người Bị Lạm Dụng Sex

NEW YORK - Newsday đưa tin: Giáo phận Long Island (tại tiểu bang New York) nhận bồi thường gần 300 người bị tu sĩ tấn công tình dục.Từ khi Diocese of Rockville Centre lập chương trình bồi thường từ gần 1 năm, văn phòng đã nhận đuợc 293 hồ sơ.Quản lý của chương trình là Camille Biros cho biết 221 nạn nhân đã được đề nghị bồi thường, số còn lại sẽ được giải quyết trong vài tháng.Luật sư của các nạn nhân nói: tiền bồi thường là từ 25,000 đến nửa triệu.Giáo phận không cho biết danh tính các tu sĩ bị tố cáo.Tuần qua, thẩm quyền tư pháp tiểu bang tiết lộ: đang điều tra tất cả 8 giáo phận trong quản hạt.