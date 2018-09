Chủ Nhân Amazon: Trump Đả Kích Truyền Thông Là Sai

WASHINGTON - Chủ nhân tỉ phú Jee Bezos của Amazon thường tránh chính trị, nhưng đã lên tiếng bênh vực quyền tự do báo chí trong buổi sinh hoạt thường niên của Economic Club of Washington, chủ trì bởi tỉ phú hoạt động từ thiện David Rubenstein.Trong cuộc trò chuyện khoảng 1 giờ, sau khi hỏi về thành công của báo Washington Post (mà tỉ phú Bezos mua năm 2013), tỉ phú Rubenstein hỏi ông chủ Bezos cách đáp trả công kích của TT Trump.Ông Bezos khẳng định không thấy nhu cầu bảo vệ Amazon, nhưng thấy cần nói rằng “Viên chức dân cử đả kích truyền thông và ký giả là sai lầm” – theo ông Bezos, TT Trump nên nói “Chỉ trích là đúng” và cảm thấy vui khi bị xoi mói, nhưng vẫn thấy an toàn và tự tin. Ông Bezos nhấn mạnh: quy tội truyền thông, gọi họ là “kẻ thù của nhân dân” là nguy hiểm.Phát biểu của chủ nhân Amazon và Washington Post được cử tọa hoan nghênh nồng nhiệt.1 số thống đốc và thị trưởng dự sinh hoạt này thất vọng khi thấy chủ nhân Amazon chưa quyết định nơi đặt bản doanh của Amazon – ông nói “Sẽ quyết định trước cuối năm.”