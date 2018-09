Mỹ Đả Kích Bà Suu Kyi Về Vụ 2 Nhà Báo Reuters Bị Bắt

WASHINGTON - Trong phát biểu đầu tiên về vụ tống giam 2 nhà báo tường thuật cuộc khủng hoảng Rohingya tại Myanmar, lãnh tụ Aung San Suu Kyi (là cố vấn của chính quyền Naypidaw chịu ảnh hưởng của viên chức quân đội đã rút vào hậu trường) khẳng định: 2 phóng viên giúp việc Reuters bị tống giam không vì họ là nhà báo, không liên quan với tự do ngôn luận.Bà giải thích bên lề “diễn đàn kinh tế Hà-nội”: họ phạm luật về bí mật quốc gia được biết là luật để lại từ kỷ nguyên thuộc địa.Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ, ĐS Hikki Haley nhận thấy phát biểu của bà Suu Kyi là “khó tin” và là phản bác trực tiếp của 1 lãnh tụ Myanmar chống lại lập trường của Washington, đặc biệt là sau các tuyên bố từ Naypidaw phủ nhận chính sách kỳ thị, áp bức dân thiểu số Rohingya.Tại Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên Heather Nauert khẳng định không đồng ý với các bình luận của bà Suu Kyi, và yêu cầu trả tự do tức khắc 2 phóng viên của Reuters.Theo lời bà Nauert, vụ này đặt nghi vấn về tự do báo chí tại Myanmar và nêu quan ngại về thế độc lập của tư pháp, buộc Hoa Kỳ tiếp tục hô hào Myanmar hành động ngay để điều chỉnh tình trạng bất công này.Tuần qua, bà Suu Kyi còn xác nhận tòa án là độc lập và làm việc theo đúng tiến trình pháp lý, theo tin từ ANI.