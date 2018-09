Hàng Triệu Chủ Nhà Mỹ Còn Ngập Lụt: Nợ cao Hơn Trị Giá

EAST STROUDSBURG, Pennsylvania - Công nhân lái xe đưa đón học sinh là Michael Payne đang mướn 1 căn tại tầng thứ 30 của chúng cư ở thành phố New York, nơi chủ nhà định dùng ván ép đóng bít cửa sổ kính bị vỡ, nên khi vợ là Gail xem quảng cáo trên báo về nhà mới ven núi Pennsylvania giá dưới 200,000 thấy là lối thoát.Đôi vợ chồng lập hồ sơ vay nợ 160,000 để mua nhà 4 phòng ngủ trong 1 cư xá kín cổng cao tường có hồ bơi chung, sân tennis và câu lạc bộ.Giờ đây 61 tuổi, ông Payne nói “Chúng tôi cảm thấy giàu, thực hiện giấc mơ Mỹ-quốc”.Nhưng, nhà của vợ chồng Payne tại 80 dặm tây bắc thành phố New York, là thị trường địa ốc xấu nhất nước, gía nhà chỉ còn chưa bằng nửa giá so với 12 năm trước.Phân tích của cơ sở theo dõi nợ địa ốc trong vùng ghi: trên 25% chủ nhà còn thiếu nợ (là hàng triệu gia đình), nợ nhiều hơn trị giá nhà hiện tại, theo tường thuật của Reuters.Thế giới đã vươn dậy từ khủng hoảng 2008-2009, các khu vực bị thiệt hại nhiều như Las Vegas, Pittsburgh, Cleveland đã hồi phục đáng kể.