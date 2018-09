Bão Florence: 4 Chết, 700,000 Nhà Mất Điện, 1.7 Triệu Người Được Lệnh Di Tản

WILMINGTON - Bão Florence đã từ Đại Tây Dương tiến vào bờ biển của North Carolina với sức mạnh của bão cấp 1.Trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) đưa tin: bão đổ bộ lúc 7 giờ 15 phút sáng Thứ Sáu tại vài dặm phía đông Wilmington với sức gió 90 dặm/giờ. Sóng biển tiến sâu vào bờ vài dặm và gió dữ gây thiệt hại đáng kể với nhà cửa.Vài giờ sau, bão di chuyển theo hướng tây nam – tâm bão được ghi nhận tại 55 dặm phía đông Myrtle Beach (South Carolina) vào lúc 9 giờ sáng.Chuyên viên khí tượng cho hay: sức tàn phá của bão có thể kéo dài 5,6 giờ khi bão di chuyển ven bờ, lấy năng lượng từ nước biển ấm – dự báo là ngập lụt các thủy lộ tại khắp 2 tiểu bang Carolina.Viên chức FEMA nhắc nhở: bão Florence là nguy hiểm trong 24 giờ đến 36 giờ tới vì mưa lớn và sóng biển dâng cao, số dân không di tản nên tự củng cố cuộc phòng thủ tại chỗ.Phóng viên chưa thấy tin về thiệt hại nhân mạng.Các giới chức ước lượng dân số 2 tiểu bang Carolina và Virginia được yêu cầu di tản là 1.7 triệu – nhà của khoảng 10 triệu người đang được theo dõi.ABC News đưa tin: bão Florence đưa cuồng phong mạnh chưa từng thấy từ 60 năm tới Wilmington.Tại New Bern, ít nhất 100 người đã được tiếp cứu, theo lời thống đốc North Carolina – các trung tâm tạm trú của North Carolina tiếp nhận 20,000 người di tản.Trong khi đó một bản tin khác của báo USA Today hôm Thứ Sáu cho biết bão Florence đã làm chùi đất và gây mất điện cho 700,000 khách hàng tại North Carolina vào sáng Thứ Sáu.Đây là theo tài liệu từ trang mạng poweroutage.us chuyên theo dõi đường dây điện tại Hoa Kỳ cho biết. Hầu hết các vụ cúp điện xảy ra tại North Carolina, tại South Carolina cũng có nhiều ngàn người bị mất điện.Số nhà mất điện được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng. Kênh truyền hình The Weather Channel phỏng đoán có tới 3 triệu khách hàng có thể mất điện tại 2 tiểu bang Carolina vì cơn bão Florence.Công ty điện Duke Energy chuyên cung cấp điện cho các khách hàng tại miền đông tiểu bang North Carolina có khoảng 370,000 khách hàng bị mất điện. Đó là hơn 30% khách hàng trong khu vực này của công ty điện nói trên.4 người được báo cáo đã thiệt mạng từ cơn bão Florence gồm 2 người đã chết và một người khác bị thương nặng do cây sập xuống nhà.Ít nhất 150 người đợi được cứu mạng tại thành phố New Bern, tiểu bang North Carolina vào sáng Thứ Sáu.