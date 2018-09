Kinh Tế Mỹ: GDP Quý 3 Tăng 2.24%, Cao Hơn Dự Báo 2.23%

NEW YORK - Chi nhánh New York của quỹ dự trữ liên bang (FED) loan báo: tăng trưởng GDP quý 3 năm nay là 2.24% thay vì 2.23% trong dự báo tuần qua.Nowcast của chi nhánh FED New York cũng đưa ra phỏng đoán GDP quý 4 đạt tỉ lệ 2.75%, không là 2.76% trong dự báo 1 tuần trươc, theo tường thuật của Thomson Reuters.Trong khi đó, sản lượng của các ngành chế xuất tăng trong tháng qua, mạnh nhất là kỹ nghệ xe hơi.FED cho biết sản lượng chế xuất của Tháng 8 tăng 0.4%, bằng tăng trưởng của tháng trước.Kinh tế gia phỏng đoán tăng 0.3%.Các yếu tố khác ám chỉ tình thế sáng sủa hơn.Thăm dò các viên chức quản trị cho thấy hãng xưởng hoạt động mạnh trong tháng qua để đáp ứng nhu cầu thị trường mạnh trong cũng như ngoài nước, căn cứ theo chỉ số mua sắm vật liệu của hãng xưởng viết tắt ISM.Trong khi đó khách hàng tiêu thụ tại Mỹ đã giảm chi tiêu trong tháng 8, sau tháng 7 mua sắm mạnh.Các thương vụ tại những tiệm buôn bán lẻ và nhà hàng đã gia tăng 0.1% từ tháng trước tới mức điều chỉnh theo mùa lên 509 tỉ đô la trong tháng 8, theo Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Sáu.Đó là mức gia tăng thấp hơn 0.4% như các nhà kinh tế tiên đoán theo thăm dò cho biết.