Công Tố Viên Vụ Whitewater: Trump Có Thể Bị Luận Tội

WASHINGTON - Ông Ken Starr, là công tố viên độc lập dẫn đầu cuộc điều tra vụ tai tiếng Whitewater, nhận xét: các đả kích của TT Trump chống lại công tố viên Robert Mueller là có ý nghĩa lạm quyền, là lý do chính đáng để lập pháp luận tội và truất phế TT.Trả lời phỏng vấn của Yahoo News, khi được hỏi về sự tương tự giữa các đả kích của Bạch Ốc thời Clinton và Trump, ông Starr thấy là rất giống nhau.Ông Starr mô tả các hành động của tổ pháp lý của Trump là không khác “sách” của Bạch Ốc triều Clinton, gồm các đả kích công tố viên, quy tội công tố viên mà ông thấy là không thể chấp nhận.Ông Starr sắp phát hành tập sách mới của ông tựa đề “Contemp: A Memoir of the Clinton Investigation” – trong tập sách này, ông đả kích cụ thể nỗ lực cản trở công lý của vợ chồng Clinton, đặc biệt với bà Hillary Clinton là nhân chứng lên tục đánh lạc hướng điều tra.Ông Starr mô tả vợ chồng Clinton là tài ba nhưng là thiếu trung thực từ căn bản.Ông cũng mô tả chi tiết chiến dịch chống phá công tố viên và đoàn điều tra thời Clinton, theo Yahoo News.