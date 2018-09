Apple Sẽ Tăng Giá Thay Pin iPhone Cũ Từ 29 MK Lên 69 MK

Hồi năm 2017, Apple đã phát hành một bản cập nhật iOS có kèm theo tính năng giảm hiệu năng để khắc phục vấn đề liên quan tới hiện tượng tự động sập nguồn trên iPhone.Thời điểm đó, không có nhiều người quan tâm tới biện pháp công ty sử dụng để giải quyết vấn đề, cho đến khi một số người dùng phát hiện ra rằng chính Apple đã giới hạn xung nhịp của chip, và kết quả chấm điểm benchmark của các mẫu iPhone đã được thay pin cao hơn rõ rệt.Apple đã lên tiếng trả lời về các cáo buộc và nhận lỗi về phần mình, nhưng hãng vẫn bị phản đối kịch liệt. Vụ việc nghiêm trọng đến mức đích thân CEO Tim Cook cũng phải viết thư xin lỗi toàn bộ khách hàng, và công bố bắt đầu chương trình giảm giá thay pin để làm nguôi lòng dư luận. Dù vậy, có vẻ Apple đang lên kế hoạch ngừng chương trình thay pin giá tốt lại.Khoảng giữa tháng 09/2018, sau sự kiện ra mắt iPhone XS, XS Max và XR, Apple đã cập nhật giá cả của các sản phẩm mới, cùng các điều kiện đổi trả, bảo hành và bảo hiểm. Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người dùng iPhone cũ vẫn rất vui vì giá thay pin vẫn là 29 USD. Dù vậy, có phần lưu ý bên dưới đó là đến ngày 01/01/2019, các đời iPhone từ 6 trở lên sẽ không được nhận giá cũ. Cụ thể hơn, iPhone 6/6 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus sẽ tăng lên mức 49 USD. Còn iPhone X sẽ tăng lên mức 69 USD nếu đã hết hạn bảo hành. Ngoài ra, mức giá 29 USD chỉ áp dụng 1 lần đối với mỗi chiếc iPhone.Nguoivietphone.com.