Thịt Chó, Tâm Thần, Giang Hồ, Dự Án, Đụng Xe

Xuân NiệmThịt chó, thịt chó, thịt chó... Bỏ thì bỏ, khó gì đâu... Vậy là, Hà Nội bây giờ mới ý thức rằng cần phải dẹp bỏ thực đơn thịt chó.Báo Dân Trí kể: Sáng 13/9, trao đổi với báo chí, ông Phạm Thanh Học - Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - hoàn toàn ủng hộ việc Hà Nội khuyến khích người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó.Tuy nhiên, theo ông Học, thịt chó là món ăn truyền thống và đã thành thói quen của nhiều người dân, thế nên để thực hiện kế hoạch của TP Hà Nội là rất khó, thậm chí có những người cho là không thể thực hiện được.“Cũng giống như Hàn Quốc, họ coi thịt chó, nói vui giống như “quốc hồn, quốc túy” nên không dễ gì mà bỏ được”, ông Học nêu ví dụ.Báo Tiền Phong kể: Viện Sức khỏe tâm Thần cho thấy có 30% dân số Việt Nam mắc các bệnh rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%.Theo thống kê của Bộ Y tế vào năm 2017, tại Việt Nam, có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới stress, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng. Báo Tin Tức kể: Hàn Quốc và Triều Tiên vào ngày 14/9 đã cùng khánh thành văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong, Triều Tiên. Văn phòng liên lạc chung này được coi là tiền đề cho đại sứ quán không chính chức, một bước tiến triển mới trong quan hệ liên Triều.Văn phòng mới sẽ do các quan chức cấp thứ trưởng của Hàn Quốc và Triều Tiên đứng đầu. Những quan chức này cũng đóng vai trò đại diện đàm phán trong các cuộc họp tổ chức hàng tuần.Văn phòng liên lạc chung mới nằm tại Kaesong, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 60km và cách Bình Nhưỡng 141 km. Phía Hàn Quốc sẽ cử 20 nhân sự làm việc tại văn phòng liên lạc chung này, còn Triều Tiên dự kiến triển khai từ 15-20 nhân viên.Báo Dân Việt kể: rạng sáng 13.9, anh Phan Văn Hoàng (SN 1984) ngồi nhậu với bạn ở nhà mình thuộc ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Lúc này, có 1 đối tượng mặc áo mưa xông thẳng vào nhà rút khẩu súng bắn 3 phát vào người anh Hoàng khiến nạn nhân gục tại chỗ.Gây án xong, đối tượng chạy ra xe máy của đồng bọn phía trước nhà rồi tẩu thoát.Báo Người Lao Động kể: Nhiều gia đình ở TP SG bị các nhóm giang hồ tìm đến nhà tạt sơn để đòi nợ dù chẳng ai vay tiền.Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (ngụ phường 1, quận 8, TP SG) kể giữa tháng 4-2018, tự nhiên có nhiều thanh niên xăm trổ đến nhà, bảo nếu trong 20 ngày không trả tiền sẽ giết cả gia đình. Hoảng sợ, bà Hồng gọi tất cả thành viên về họp gia đình. Ai cũng lắc đầu khi bị bà Hồng truy việc vay mượn tiền.Hôm sau, những thanh niên này tiếp tục trở lại, mang nhiều chai chứa sơn đỏ, kèm theo một tờ giấy với nội dung: "Yêu cầu trả tiền nợ cho ông Nguyễn Văn Đạt". Dù bà Hồng phân bua, nói không biết ai tên Đạt nhưng những thanh niên lạ mặt không thèm nghe và ném phân, mắm tôm vào nhà. Tính đến nay, gia đình bà Hồng đã hơn 10 lần bị hăm dọa đốt nhà. Thấy bất ổn, bà làm đơn trình báo công an và thuê một căn nhà khác để ở.Báo Kiến Thức kể: Trung tâm thương mại Việt - Trung được cho là dự án hoành tráng nhất ở xứ Lạng với tổng đầu tư 2 tỷ đô (khoảng 45.000 tỷ đồng) nhưng nay lạnh lẽo, hoang tàn.Dự án Trung tâm thương mại Việt - Trung với tổ hợp sân golf - khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn nằm trên mặt tiền đại lộ 1A - thị trấn Cao Lộc, thuộc đặc khu kinh tế Lạng Sơn, với diện tích 186ha, tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD, do công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn làm chủ đầu tư.Tháng 11/2010, dự án chính thức được công bố.Bản tin Zing kể: Ôtô tải lao vào nhiều xe máy ở An Giang khi mặt đường trơn vì trời mưa khiến 10 người bị thương.Sáng 14/9, xe tải mang biển số tỉnh An Giang tông 8 xe máy, khiến 10 người bị thương khi chạy qua phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang).Bản tin VietnamNet kể chuyện thịt heo: Hãi dịch tả, Việt Nam tạm dừng nhập khẩu thịt lợn.Bộ NN-PTNT vừa quyết định dừng nhập khẩu thịt lợn từ Ba Lan và Hungary do hai nước này đang có dịch tả lợn châu Phi (ASF) nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan sang Việt Nam.Công văn Bộ NN-PTNT gửi tới Đại sứ quán Ba Lan và Hungary nêu rõ, theo thông báo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ năm 2018 đến nay 2 nước này đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi tại nhiều tỉnh.Báo Công Lý kể: Cá tiếp tục chết trắng ở hồ Tây, hàng tấn cá bốc mùi hôi thối nồng nặc đã được các công nhân vớt lên trong đêm.Đến khoảng 22h ngày 13/9, nhiều công nhân vẫn đang nỗ lực vớt hết số cá chết nổi trên mặt hồ theo yêu cầu vì mức độ mùi hôi, thối bốc lên nồng nặc gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh.Công việc vớt, dọn cá kéo dài đến rạng sáng 14/9 mới xong. Cá chết chủ yếu là rô phi, mè nặng khoảng nửa cân mỗi con. Xác cá được gom dày đặc trong chiếc lồng rộng khoảng 30m3. Khoảng 100 bao các loại được dùng để đựng số cá chết, trước khi được tập kết vào xe mang đi xử lý.Báo An Toàn Giao Thông kể: Hai xe khách đâm trực diện, phải phá cửa bế từng người ra ngoài.Hành khách hoảng loạn sau cú đâm mạnh, từng người được bế ra khỏi xe để thoát nạn.Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 13h20 (13/9), trên QL18A, đoạn qua cây xăng Đầm Hà (huyện Đầm Hà) đã xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe khách. Rất may không có thiệt hại về người.Vào thời điểm trên, xe khách BKS 14B-012.19 của nhà xe Đức Phúc đi hướng Móng Cái - Hạ Long đã va chạm với xe khách BKS 14B-007.38 đi chiều ngược lại.