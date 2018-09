Thông Tin Thẩm Mỹ: 3 Trường Thẩm Mỹ Tại Nam Cali Bị Cấm Tuyển Học Sinh

Thông Cáo Báo Chí ban hành khẩn cấp ngày 19 tháng Bảy, 2018 về Ba Trường Thẩm Mỹ Bị Yêu Cầu Ngừng Tuyển Học Viên Mới Tại California vì bị coi là hoạt động "Kinh doanh Bằng cấp".Sacramento. Liên lạc: Matt Woodcheke (916) 574-8170- Cơ quan (BPPE) thuộc Sở Sự vụ khách hàng California (DCA), sau nỗ lực phối hợp thanh tra với Hội đồng Thẩm mỹ (BBC) của DCA, đã ban hành ba quyết định khẩn cấp yêu cầu ba trường thẩm mỹ ngừng ngay việc tuyển học viên mới.Những trường phải thi hành là Queenston College of America tại Los Angeles, John Ridgel’s Academy of Beauty tại Temple City, và Orange Valley College tại Westminster.Các quyết định này, có hiệu lực lần lượt vào 5:00 chiều ngày 16 tháng Bảy, 18 tháng bảy và 19 tháng Bảy, yêu cầu các trường ngừng ngay lập tức việc thu học phí và các khoản lệ phí cho các chương trình học.Các điều tra viên của BPPE, cùng với đại diện từ BBC đã tiến hành một loạt thanh tra tại các trường, phỏng vấn học viên, nhân viên giảng dạy, và xem xét toàn bộ hồ sơ, tài liệu của trường. Họ xác định rằng các trường này đã nộp những hồ sơ giả và không chính xác cho BBC, trong đó xác nhận rằng học viên đã hoàn thành số giờ đào tạo theo yêu cầu của BBC trong khi họ chưa hoàn thành chương trình đào tạo đó. Hành vi này được BPPE và BBC coi là hoạt động "Bán giờ học" hay "Kinh doanh bằng cấp".Công việc của BPPE là bảo vệ mọi người khỏi những hoạt động kinh doanh bán giờ học vô đạo đức. Tiến Sĩ Michael Marion, Cục Trưởng BPPE khẳng định: "Chúng tôi có lập trường cứng rắn đối với vấn đề kinh doanh bằng cấp, và chúng tôi hi vọng điều này sẽ gửi thông điệp tới các trường rằng việc không cung cấp đủ số giờ đào tạo và giáo dục theo chương trình cho học viên sẽ không được chấp nhận”. BBC cũng thông báo cho BPPE rằng Hội đồng hiện tại không giải quyết các đơn dự thi của học viên từ những trường này vì BBC cũng tin rằng các trường không cung cấp đủ các chương trình đào tạo cho học viên."BBC cam kết đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người ở tiểu bang California", Giám đốc BBC Kristy Underwood phát biểu. "Những người xứng đáng được hưởng kết quả từ BA TRƯỜNG THẨM MỸ BỊ YÊU CẦU NGỪNG TUYỂN HỌC VIÊN MỚI, những chuyên viên được đào tạo tốt, có kỹ thuật, chúng tôi sẽ kiểm soát những vấn đề sai sự thật trong việc đào tạo”.Ngoài việc chỉnh đốn các trường giáo dục chuyên môn, BPPE sẽ hỗ trợ học viên thông qua Quỹ Thu hồi Học phí Sinh viên, cung cấp hướng dẫn cho học viên trong việc miễn trừ khoản vay sinh viên liên bang và giúp họ nhận được bảng điểm. Học viên có câu hỏi hay cần thêm thông tin có thể gọi tới tổng đài miễn phí của BPPE theo số (888) 370-7589 hoặc vào trang web tại địa chỉ www.bppe.ca.gov. Tìm hiểu thêm tại www.barbercosmo.ca.gov/.Có thể nộp đơn khiếu nại hay liên lạc DCA theo số (800) 952-5210. Hoặc tại www.dca.ca.gov