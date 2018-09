Vui Buồn Thẩm Mỹ: Nhờ Tình Yêu...

Ai cấm được tình yêu

Ai ép lòng cô liêu

Khi lòng còn say nước non tình tứ

…

Tha thiết tình người ơi

Ao ước tình tình vơi

Mong tình còn mãi đến hơi tàn cuối

Tha thiết tình người ơi

Ao ước tình tình vơi

Mong tình còn mãi thiết tha trong đời*

Trương Ngọc Bảo XuânSáng nay, bà Betty vô sở cười vui vẻ, hớn hở, vung văng hai cánh tay, cầm một xấp thiệp quơ quơ, đến tận bàn mỗi người vừa đưa thiệp vừa hí hửng nói:-Các bạn nhớ tới dự nhé.Chị Diệu cầm cái thiệp mở ra coi liền. Ý cha a a... thiệp cưới. Ý cha a a... để coi ai cưới ai đây?. ý! đám cưới của bà Betty! Ý trời! Nhớ, chồng bả mới chết giỏi đâu để coi.... tháng giêng tháng tư... a, chồng mới chết chưa đầy sáu tháng mà bây giờ đám cưới với người khác rồi, sao lẹ vậy ta?Chị chưa kịp nói ra ý nghĩ của mình thì cô Nancy bàn kế bên vọt miệng hỏi thẳng thừng:-Hê Betty, thế, cuộc tình này xảy ra từ lúc nào?Được một người mạnh miệng khởi đầu, mọi người trong phòng, nhao nhao lên ừ à, hùa vô xía vô, nhiều chuyện, vui vẻ tự nhiên chọc ghẹo hỏi tía lia, nào là, a a a... có phải bà "Sanh tâm phản bội" nở ra mối tình vụng trộm trong lúc chồng đang bịnh nặng không?, nào là a.a.a.a... vừa tiễn anh này đi xong là mời anh khác vào ngay, nào là sao bà này có duyên ớn vậy ta, sao có số đỏ về tình duyên khi tuổi đã đứng trên đồi nhìn xuống rồi còn tôi, tìm một người như thể tìm chim chim bay biển Bắc ta tìm biển Tây tìm hoài chưa ra một mống! thế, bà có mánh khoé gì chia sẻ với tôi.Bà Betty chẳng những không giận mà còn cười to trả lời:-Oh my God! sao tấn công tới tấp thế các bạn thân mến của tôi ơi, các bạn hẳn biết chồng tôi bịnh nan y trên năm năm nay rồi, tôi đã khổ nhiều rồi, bây giờ chồng tôi đã lên thiên đàng thì tôi cũng phải tiếp tục sống chứ. Ý trung nhân của tôi, anh Henry là chồng của cô bạn thân, cô ấy mất hồi năm ngoái. Chúng tôi cùng chung cảnh ngộ nên rất hiểu nhau, bây giờ chúng tôi làm lễ cưới để chính thức sống chung cho hết cuộc đời này.Ha ha ha... mọi người cười rộ lên. Chị Minh nói:-A a a... hôm nay bà Betty nói chuyện văn chương hoa mỹ quá ta, trông bà trẻ ra hai mươi tuổi, xinh hẳn, hơn mọi ngày.Cô Hoa cười cười vuốt đuôi:-Tình yêu. Nhờ tình yêu. Tình yêu làm cho con người như có thêm nguồn sinh khí mới, bà phù thủy nhăn nhó Betty trở thành cô Bạch Tuyết yêu đời và vui vẻ sẵn sàng tha thứ lời ong tiếng ve của mọi người. Ha ha ha a a a... Hoan hô tình yêu. Rồi cô cất tiếng ca:Bà Betty cười ngất, mọi người vỗ tay khen cô Hoa hát truyền cảm quá xá.Chị Diệu mừng thầm cho bà. Trong vòng mấy năm nay bà rất là buồn bã. Buồn bã sinh quạu quọ khó chịu khiến ai nấy đều lánh bả. Sáu bảy năm trước, chồng bà trải qua một cuộc giải phẫu gay go. Bác sĩ cho biết họ đã lấy hết những tế bào ung thư rồi, tiếp theo là trị hoá chất. Khi ông bình phục bác sĩ có nói nếu ông qua khỏi năm năm mà bịnh không tái phát thì kể như là sẽ khoẻ mạnh luôn. Nào ngờ năm ngoái bịnh trở lại hoành hành dữ dội, những bác sĩ đều bó tay.Có một dạo, chị Diệu nói với bà đâu thử đổi qua Đông Y đi, nghe nói bịnh ung thư chữa bằng mật gấu, bà cũng nghe lời, tìm mua cho được mật gấu cho ông uống, may ra. Chả biết mật thiệt hay giả mà chẳng công hiệu gì, hay là vì bịnh đã tới mức chỉ có thuốc tiên mới trị được thôi. Tội nghiệp, ai chỉ thứ thuốc gì bà cũng ráng tìm cho ra để ông thử. Thời kỳ cuối ông chỉ còn như bộ xương, ngồi một chỗ suốt ngày, ngủ luôn trên cái ghế, một bên là bình dưỡng khí. Nhiều lần vô sở bà bực tức kể rằng ông chồng thở không nổi mà vẫn còn hút thuốc, rồi bà xây qua cậu Johnathan, la xối xả, rằng nếu mi mà không chịu bỏ điếu thuốc đó ngay lập tức thì về sau sẽ dở sống dở chết như chồng của ta... rồi bà nói thêm cũng may là tôi có việc làm chứ nếu phải ngồi nhà với ổng chắc tôi đi trước ổng quá.Bây giờ, kể như ông đã thoát khỏi sự đớn đau, linh hồn về cửa thiên đường, và bà sẽ tiếp tục sống vui sống mạnh. Cầu chúc cho bà được hạnh phúc cả khoảng đời còn lại.Chị Diệu dự tính sẽ bàn với các bạn đồng nghiệp hùn nhau mua tặng bà một món quà gì đó có ý nghĩa thật sự mừng cho bà. Nghĩ sao làm vậy, chị vô computer gởi điện thư liền cho đồng nghiệp.Trương Ngọc Bảo Xuân*Yêu Mãi Còn Yêu, Nhạc và lời: Hoàng Thi Thơ