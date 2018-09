Thông Báo Số 1: Biểu Tình Phản Đối Cộng Sản Việt Nam







CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA

VIETNAMESE AMERICAN FEDERATION OF SOUTHERN CALIFORNIA

Thứ Sáu ngày 14 tháng 9, 2018

Thị Trưởng Tim Flynn and Hội Đồng Thành Phố

300 West Third Street, 4th Floor

Oxnard, CA 93030

Kính thưa Thị Trưởng Flynn và các Nghị Viên Thành Phố,

Đại diện cho người Mỹ gốc Việt tại Nam California, tôi viết thư yêu cầu Hội Đồng Thành Phố cứu xét việc lá cờ cộng sản Việt Nam được trưng bày tại Công viên Plaza đã gây nên tổn thương lớn và mối quan tâm nghiêm trọng cho người Mỹ gốc Việt tại thành phố xinh đẹp Oxnard và tại tiều bang California này.





Nhiều thành viên của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã thông báo cho chúng tôi về một lá cờ cộng sản Việt Nam được trưng bày tại công viên Plaza Park trên đường số 5 giữa đường S C và đường S B. Việc trưng bày lá cờ này đã gây nên sự phẫn nộ trong cộng đồng người Việt ở Oxnard và Nam California, nơi hàng trăm ngàn người Việt tị nạn và cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà sinh sống. Sau sự sụp đổ của Miền Nam Việt Nam vào năm 1975, hơn ba trăm ngàn cựu chiến binh VNCH đã bị cầm tù trong các nhà tù khắp nơi trong rừng sâu từ vài năm đến hơn mười mấy năm. Tại đó, họ đã bị buộc phải lao động nặng nhọc, bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần nhằm mục đích phá vỡ phẩm giá và sự bất khuất của người chiến binh. Những sự tra tấn này đã để lại những vết thương trầm trọng trên cả thân thể lẫn tinh thần của họ. Và cho đến nay rất nhiều người vẫn còn bị chứng rối loạn căng thẳng (Post-traumatic stress disorder).





Khi tìm hiều về các chương trình ở Công Viên Plaza chúng tôi thấy có Hội Chợ Đa Văn Hóa Lần Thứ 23 sắp tới được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2018 do đó chúng tôi suy đoán việc trưng bày các lá cờ quốc tế là để công nhận và vinh danh cá tính đa văn hóa và cộng đồng đa dạng của thành phố Oxnard. Trong khi chúng tôi khen ngợi tính chất cao đẹp của việc tổ chức Hội Chợ Đa Văn Hoá như vậy, Cộng Đồng của chúng tôi đã rất buồn bã và bị tổn thương khi chúng tôi thấy lá cờ cộng sản Việt Nam – biểu tượng của một chế độ tàn bạo đã reo bao ác nghiệt lên đầu người dân vô tội. Chúng tôi chỉ mong rằng có lẽ, các nhân viên thành phố khi lên trên mạng lưới toàn cầu để tìm kiếm và đặt mua các lá cờ của các quốc gia nào khả dĩ đại diện cho các cộng đồng dân cư ở Oxnard, và không nhận ra sự khác biệt về giữa cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản (đã liều chết để được Tự Do, mà lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng) với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tàn bạo mà lá cờ đỏ của họ tượng trưng cho sự đổ máu và khủng bố dã man.





Thưa Ngài Thị Trưởng và các Nghị Viên Thành Phố, chính vì lý do trên, mà trong tư cách Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, và trong tư cách Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, thay mặt cho hơn 400,000 người Mỹ gốc Việt ở Nam California (trong đó, hàng ngàn người vẫn còn phải chịu đựng sự dày vò của các vết thương trên thân thể cũng như tâm thần do sự khủng bố và đánh đập của nhà cầm quyền cộng sản gây ra), chúng tôi chân thành yêu cầu Thành phố Oxnard cứu xét việc thay thế cờ cộng sản Việt Nam bằng lá cờ Vàng và Ba Sọc Đỏ - Lá Cờ Vàng này đã được công nhận bởi Tiểu Bang California là Cờ Di Sản của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt. Lá Cờ Vàng này cũng được trưng bày rộng rãi khắp các thành phố Garden Grove, Westminster, Santa Ana, v.v.





Việt Nam dưới chế đố cộng sản, đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền liệt kê là một trong những quốc gia vi phạm nhân quyền và buôn người hàng đầu. Chế độ tàn bạo này tiếp tục đàn áp những người dân lành không có khả năng tự vệ cướp đi tài sàn, đất đai và nhân quyền của họ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn đang bị đàn áp. Các blogger, nhạc sĩ và nhà hoạt động vẫn đang bị đánh đập, tra tấn và bị tống giam mà không được xét xử trong công bằng và công lý - người dân vẫn bị áp bức hàng ngày (xin tham khảo hai bản báo cáo đính kèm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và của tổ chực Theo Dõi Nhân quyền, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/vietnam). Mới ba tháng trước đây, Will Nguyen, một công dân Hoa Kỳ và một học sinh tốt nghiệp đại học Yale, đã bị nhân viên cảnh sát chính phủ đánh đập và kéo lê trên đường phố, trong khi máu loan khắp mặt và áo sơ mi, anh ta bị ném vào sau xe tải của công an. Tất cả những sự việc đó chỉ là vì anh ta đã tham cùng hàng ngàn người biểu tình một cách ôn hoà. Thảm cảnh của ông đã được loan báo rộng rãi trên Fox News, BBC, New York Times, Time, Washington Post, v.v.





Việc trưng bày lá cờ cộng sản Việt Nam ở đây trong quận hạt này cũng giống như treo lá cờ Đức Quốc Xã ngay trong trung tâm của cộng đồng Do thái hoặc lá cờ KKK ở trung tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Chính vì thế mà Thành phố Garden Grove, Westminster và Santa Ana gần đây đã thông qua các nghị quyết phản đối việc trưng bày lá cờ đỏ sao vàng trong phạm vi của thành phố.





Chúng tôi chân thành hy vọng, bây giờ quý ngài đã hiểu thấu sự việc này, Hội Đồng Thành Phố sẽ xem xét thay lá cờ cộng sản Việt Nam bằng lá cờ Di Sản của Cộng Đồng Việt Nam. Cộng Đồng chúng tôi vui lòng trả phí phí tổn thay cờ.





Chúng tôi mọng nhận được sự trả lời nhanh chóng từ Thành Phố. Xin liên lạc với tôi qua email tại Phat@PhatBui.com, PhatB@ci.garden-grove.ca.gov hoặc qua điện thoại di động tại: 714-713-4079.





Kính thư.

Phat Bui, Chairman

Vietnamese American Federation of Southern California



RNGLISH VERSION



CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NAM CALIFORNIA

VIETNAMESE AMERICAN FEDERATION OF SOUTHERN CALIFORNIA

Friday September 14th, 2018

Honorable Mayor Tim Flynn and Distinguish Councilmembers

300 West Third Street, 4th Floor

Oxnard, CA 93030

Dear Mayor Flynn and Oxnard City Councilmembers,

On behalf of the Vietnamese Americans of Southern California, I writing to request the Council to look into the Vietnamese Communist flag being displayed at the Plaza Park that has caused great pain and a grave concern to Vietnamese Americans in this beautiful City of Oxnard and in California.

Members of the Vietnamese Refugee Community brought to our attention about a Vietnam communist flag on display at the Plaza Park on 5th Street between S C Street and S B Street. The display of this flag has caused an uproar in the Vietnamese Community in Oxnard and in Southern California, where hundreds of thousands Vietnamese Political refugees and former South Vietnam Army veterans called home. After the fall of South Vietnam in 1975, more than three hundred thousand former South Vietnam veterans were thrown into numerous jails throughout the jungles – where they was jailed from a few years to a dozen years or more. They were forced into hard labor, physical and mental torture to break their demeanor and soldier dignity – Many tried to escape and were shot to kill when spotted. These tortures bear physical and metal scars. Till present days, many still suffer the Post-traumatic stress disorder (PTSD).

Researching on the Plaza Park’s events shows an upcoming 23rd Annual Multicultural Festival on Saturday October 6th. And it prompts us to speculate the display of international flags was to recognize and celebrate the diversity of communities in Oxnard. While we commence the City for such a noble cause organize the celebration, our community has grave concerns and are upset when we notice a display of the communist flag which represents a brutal oppression toward its citizens. We are hoping for a good answer that perhaps, City staffs in searching for and ordering flags of the nations that are a part of the ethnic communities in Oxnard, did not comprehend the nuance difference between the Vietnamese Political Refugee Community (who had dared all including their life in search for Freedom, of which the Yellow flag and three red stripes symbolizes) and that of the brutal communist/dictatorial regime (of which the Red flag symbolizes as bloodshed and terrors.

Honorable Mayor and Distinguish Council, for this very reason, as Chairman of the Vietnamese American Federation of Southern California, and as Council Member of the City of Garden Grove, on behalf of some 400,000 Vietnamese Americans in Southern California – who thousands still bear the physical and emotional wounds caused by the communist regime, we sincerely request the City of Oxnard to consider replacing the Vietnamese communist flag with the Yellow and Three Red Stripes flag – it is recognized by this Great State of California as the Heritage Flag of the Vietnamese American Community. This Yellow Flag is also officially recognized and displayed widely throughout the cities of Garden Grove, Westminster, Santa Ana, etc.

If replaced with the State-recognized Vietnamese Heritage flag as representing the Vietnamese American Community of California.

Vietnam Communist flag displayed along with other International flags for the 23rd Annual Multicultural Festival?

Plaza Park on 5th Street between S C and S streets.

Vietnam under communist regime, is listed by the US State Department and by the Human Rights Watch, as one of the top violators of human rights and human trafficking. This brutal regime continues to rob defenseless people of their lands and homes. Religious leaders are still being persecuted. Bloggers, musicians and activists are still being beaten, tortured and sent to jail without a trial, let alone a fair trial – the people are still being oppressed every day (attachments: reports by the US Department and by the U.N. Commission on Human Rights, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/vietnam ). Three months ago, Will Nguyen, a U.S. citizen and a Yale honor graduate, was beaten, kicked and dragged on the street by government police staffs. With blood spattered all over his face and shirt, he was thrown into the back of a police truck. All that, simply because he joined thousands in a peaceful protest. His ordeal was reported on Fox News, BBC, New York Times, the Time, Washington Post, etc.

Displaying the Vietnamese communist flag here in this county is like displaying the Nazi flag in the heart of the Jewish community or the KKK flag in the heart of the African American community. The City of Garden Grove, Westminster, and Santa Ana recently passed resolutions opposing the display of the red flag with a yellow star within the City.

We sincerely hope, now that you have understand the issue, you will consider replacing the Vietnamese communist flag symbol with the Vietnamese Heritage flag symbol. My community will pay for the cost of replacing them.

We hope to hear from you soon. I can be reach via email at Phat@PhatBui.com, PhatB@ci.garden-grove.ca.gov or via cell phone at: 714-713-4079

Sincerely.

Phat Bui, Chairman

Vietnamese American Federation of Southern California

Kính Xin Phổ Biến Rộng Rãi và Xin Ký Thỉnh nguyện Thư Tại:

https://www.change.org/p/ mayor-flynn-and-oxnard-city- council-requesting-oxnard- city-replacing-vietnamese- communist-flag-w-the- vietnamese-heritage-flag



