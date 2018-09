Kentucky: Bà Mẹ Bị Bắn 12 Phát Tại Ngân Hàng Xuất Viện

CINCINNATTI - Bà Whitney Austin, mẹ của 2 đứa trẻ, cảm thấy biết ơn có thể về mái ấm gia đình sau 5 ngày được cứu chữa tại bệnh viên UC Medical Center.Bà bị bắn ít nhất 12 phát hôm Thứ Năm tuần trước trong vụ nổ súng chết người tại bản doanh của Fifth Third Bancorp (Cincinnati) khi hung thủ Omar Enrique Santa Perez bắn chết 3 người – 2 người khác bị thương trước khi tay súng bị cảnh sát bắn chết.Bà Austin là phó chủ tịch của Fifth Third về tới nhà ở Louisville kịp trước giờ 2 con lên giường ngủ.NBC đưa tin: trong thời gian nằm bệnh viện, bà tìm hiểu 3 người thiệt mạng 25 tuổi, 48 và 64 tuổi, biết họ là những người tốt trong những gia đình tử tế.