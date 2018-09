Trump Âm Thầm Cấp Thêm 200 Triệu MK Cho Cơ Quan Di Trú

WASHINGTON - Trong lúc bão lớn trực chỉ bờ đông Hoa Kỳ, gần 10 triệu MK trong quỹ hoạt động của cơ quan ứng phó khẩn cấp (FEMA) bị chuyển sang cơ quan cưỡng chế di trú và thuế quan (ICE) để tài trợ trại tạm giam di dân vượt biên – nhưng đó chỉ là 1 giọt trong hũ.Thực tế là trong mùa hè vừa qua, chính quyền Trump đã lặng lẽ chuyển 200 triệu của Bộ nội an để cấp thêm cho ICE bất chấp nhiều khuyến cáo của Lập Pháp về các chi tiêu thiếu kỷ luật và “không thể chịu đựng” của ICE.CNN đưa tin: Bộ nội an yêu cầu, theo tài liệu do nghị sĩ Jeff Merkley (DC-Oregon) công bố tuần này.Tài liệu này cho thấy: 93 triệu được chuyển cho hoạt động giam giữ di dân để cung cấp thêm 2300 chỗ ở trong trại giam, và 107 triệu cần dùng cho nhu cầu chuyên chở, di chuyển hay trục xuất.Với 200 triệu bổ túc, ngân sách về giam giữ và chuyên chở của ICE được tăng lên tới mức 3.6 tỉ.Hôm Thứ Ba, Bạch Ốc báo tin: sẽ tăng gấp 3 công suất nhà lều khẩn cấp để tạm giam di dân trẻ em. Bộ nội an và ICE không bình luận trong khi phát ngôn viên FEMA Tyler Q. Houlton tuyên bố “gần 10 triệu chuyển từ FEMA không thuộc dự chi về ứng phó thiên tai.”