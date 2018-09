Phúc Đòi FB Gỡ Tin Xấu Độc, Gây Bất An; Lãnh Đạo FB Hứa Chia Sẻ VN Về An Ninh Mạng

HANOI -- Lâu nay bạn đã nghe rằng FaceBook thường xuyên gỡ bài viết của nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam...Câu hỏi là, có phải FaceBook dọn đường vào Việt Nam kinh doanh, nên chiều ý CSVN gỡ nhiều bài viết của giới dân chủ? Đặc biệt có tin FB có ý định mở văn phòng tại VN...Hình như câu trả lời đã có hôm Thứ Năm 13/9/2018 -- theo bản tin VTV -- khi tiếp Phó Chủ tịch về Chính sách công tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Facebook Simon Milner chiều nay (13/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Facebook thường xuyên trao đổi với các cơ quan của Việt Nam nhằm chia sẻ, khắc phục những bất cập để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.Đặc biệt, VTV viết:“Thủ tướng đề nghị Facebook hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và đời sống bình yên của người dân Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Facebook cần có trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng đối với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Facebook, hoạt động và kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.Phó Chủ tịch về Chính sách công tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Facebook Simon Milner cho biết Facebook hiện đang tham gia hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, công dân số và hoạt động của các công ty khởi nghiệp. Facebook cũng sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về những vấn đề mà nhiều quốc gia đang gặp phải, nhất là an ninh mạng, để cùng đề ra những biện pháp xử lý phù hợp với yêu cầu của mỗi quốc gia.”Câu trả lời của Milner không minh bạch là FaceBook sẽ siết bài vở dân chủ hay không... tuy nhiên, một quan chức khác nói thẳng rằng FaceBook phải tuân theo luật pháp VN (nghĩa là, cấm bài vở dân chủ đa đảng?), phải xây dựng không gian mạng lành mạnh (nghĩa là, không kể chuyện ông Hồ lắm vợ?)...Báo Một Thế Giới viết:“Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cũng như những doanh nghiệp khác, sự thịnh vượng của Facebook song hành với sự thịnh vượng của Việt Nam. Facebook cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh tại Việt Nam thì đều phải tuân thủ luật pháp Việt Nam như nghĩa vụ đóng thuế, tuân thủ các yêu cầu về bảo đảm an ninh, xây dựng không gian mạng lành mạnh.Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị Facebook trên cơ sở kinh doanh thành công tại Việt Nam, thì cũng nên dành một tỷ lệ doanh thu để tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và sớm mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.”Trong khi đó, bản tin VnExpress ghi rõ lời ông Phúc:“Thủ tướng đề nghị Facebook hợp tác gỡ 'thông tin xấu độc'...Lãnh đạo Chính phủ mong muốn Facebook gỡ bỏ thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, cuộc sống bình yên của người dân Việt Nam.Chiều 13/9, bên lề Hội nghị WEF ASEAN 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Simon Milner, Phó chủ tịch về Chính sách công tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Facebook.Ông Simon Milner khẳng định Facebook sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực liên quan trong kỷ nguyên số, chia sẻ với Việt Nam về những vấn đề mà nhiều quốc gia đang gặp phải, nhất là an ninh mạng. Hai bên sẽ cùng thảo luận, định hình những biện pháp khắc phục, xử lý sao cho phù hợp với mỗi quốc gia...”