Bà Giữ Xe, Tăng Trưởng, Đại Gia, Mưa Lũ...

Xuân NiệmCó những người uy quyền hơn công an... thí dụ như ở tỉnh Gia Lai, bà giữ xe trước cổng có quyền lực gọi là siêu tốc để làm giấy tờ...Báo Người Lao Động kể: Thay vì phải làm đầy đủ thủ tục để lấy CMND trong 15 ngày, người có nhu cầu chỉ cần chi 500.000 đồng cho bà giữ xe là hôm sau sẽ có....Theo quy định, người dân khi muốn làm lại CMND thì phải có sổ hộ khẩu, giấy xác nhận theo mẫu của công an địa phương và các thủ tục khác. Sau đó, phải đóng lệ phí từ 20.000 - 24.000 đồng rồi chờ trong vòng 15 ngày thì có thể lấy được CMND. Tuy nhiên, ai có nhu cầu làm CMND "siêu tốc" để lấy ngay thì tìm đến bà Ng. (người giữ xe trước cổng Đội Chứng minh, thuộc Phòng PC64 Công an tỉnh Gia Lai).Bản tin Zing kể về mức độ tăng tốc kinh tế VN: Theo báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey (MGI), công bố ngày 12/9 tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Hà Nội, Việt Nam nằm trong 18 nền kinh tế được đánh giá là "đạt hiệu quả vượt trội hơn" trong vòng 50 năm qua.Việt Nam thuộc nhóm có kinh tế tăng trưởng GDP đầu người hơn 5% trong 20 năm qua, cùng Azerbaijan, Belarus, Campuchia, Ethiopia, Ấn Độ, Kazakhstan, Lào, Myanmar, Turkmenistan và Uzbekistan.Ai tặng nàng Kiều 25.000 đôla chỉ sau một giờ ngồi nghe kỹ nữ đàn sau bức màn (giả sử, gặp Kiều chỉ để nghe đàn vì thương hoa, tiếc ngọc... chứ không để dập liễu, vùi hoa)?VietnamNet kể qua bài 'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, diễn viên....đối với 4 người bị bắt quả tang mua dâm các á hậu, diễn viên kiêm MC và 2 chân dài vào chiều 30/8, cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính với 4 người mua dâm. Trong số đó có 2 người quê ở miền Bắc, 1 người ở TP.SG và 1 người ở Bình Thuận.Cả 4 người này đều tuổi trung niên, thuộc hàng "đại gia" có tiếng, kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư và bất động sản.Thế Giới Tiếp Thị nêu câu hỏi, có nên thu thuế nghề mãi dâm, “Nếu coi mại dâm như ngành dịch vụ?”Hai hoạt động kinh tế có thể cho mức thu thuế rất lớn là cờ bạc và mại dâm. Hoạt động cờ bạc Chính phủ đã có thí điểm nhưng hoạt động mại dâm thì chưa và nhìn vào quy mô của nó, chúng ta có thể thử hình dung qua sự kiện triệt phá đường dây bán dâm vừa xảy ra.Đầu tháng 9, một vụ bắt mại dâm được công khai gây rúng động dư luận nằm ở mức giá khủng khiếp: 7.000 - 25.000 USD/lượt bán dâm. Cứ hình dung thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam mới ở khoảng 2.400 USD. Vậy thì giá bán dâm cao nhất một lượt đang gấp 11 lần thu nhập bình quân đầu người. Một con số rất ấn tượng, giúp chúng ta có thể phần nào hình dung được quy mô của “ngành công nghiệp không khói” này.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: về việc tại ngã Ba sông Bưởi và sông Mã thuộc thôn 6 xã Vĩnh Khang và thôn Lợi Chấp xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) có nhiều tàu, thuyền đang thi nhau hút cát trái phép ầm ầm trên sông giữa “thanh thiên, bạch nhật” làm sạt lở đất đai hoa màu của người dân và gây ô nhiễm môi trường. Công an huyện Vĩnh Lộc kiểm tra lập biên bản vi phạm, bắt giữ 4 tàu khai thác cát trái phép.Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện 4 thuyền vỏ sắt đang hút cát trái phép, sau đó 4 thuyền đã bỏ chạy xuống ngã Ba sông Mã. Trưởng công an huyện đã chỉ đạo tổ công tác tiếp tục truy đuổi và đã bắt giữ được tất cả 4 thuyền khai thác cát trái phép trên sông thuộc xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, bắt giữ 4 thuyền để điều tra làm rõ theo quy định.Báo Lao Động kể: Lũ năm 2018 về sớm và lên nhanh đã làm ngập nhiều tuyến đê, đường giao thông nông thôn, khiến cho hàng trăm học sinh vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng đường đến trường.... ông Nguyễn Hữu Tiến – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hồng Ngự cho biết, hiện nước lũ đã bắt đầu gây ngập cục bộ một số tuyến đường đến trường, khiến việc đi học của học sinh, nhất là mầm non và đầu cấp 1, gặp khó khăn.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể chuyện Trump làm khó kinh tế VN, vì cứ kém công bằng: Mỹ muốn thương mại "tự do và công bằng" hơn với Việt Nam.Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam liên tục tăng và Việt Nam đã đứng thứ 5 trong số các quốc gia mà Mỹ có thâm hụt lớn nhất. Do đó, Mỹ mong muốn tăng trưởng thương mại tự do và công bằng với Việt Nam....Năm 2017, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đã đứng thứ 5 trong thương mại với các quốc gia trên thế giới. Trong khi con số này trong năm 2016 là thứ 6.“Đây là sự tăng trưởng thâm hụt thương mại lớn nhất mà Mỹ có với các nước Đông Nam Á", Gilbert Kaplan nói và dẫn chứng: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu rõ ràng: Mỹ cam kết thương mại tự do, công bằng và tác động hai chiều, trong đó có Việt Nam.Báo Giáo Dục VN có bài của GS Nguyễn Xuân Hãn đòi: Ung nhọt biên soạn sách giáo khoa đã đến lúc phải cắt bỏ, trích:“Qua nhiều năm, chúng ta đang loanh quanh và luẩn quẩn trong nhiều dự án sách giáo khoa hàng tỷ USD, nhưng kết quả thì không tương xứng với mong đợi....Khi chúng tôi đang thực hiện viết bài này thì nghe được ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu: “Sách vở tôi học mấy năm sau em tôi vẫn dùng học lại được. Bây giờ mỗi năm một sách khác, tốn tiền nhân dân lắm!...”Rõ ràng, ý kiến của Chủ tịch Quốc hội khiến cho chúng ta có nhiều suy ngẫm. Nghiên cứu lại lịch sử giáo dục Việt Nam kể từ 1945 đến nay, chúng tôi nhận thấy:Dựa trên kinh nghiệm quý báu của nhân loại về biên soạn sách giáo khoa của Anh, Đức, Nga, Mỹ, Pháp – các nước có nền giáo dục tiêu biểu của nhân loại, thực tiễn Việt Nam các Giáo sư Hoàng Xuân Hãn (1945), Giáo sư Nguyễn Văn Chiển, Giáo sư Hoàng Tụy (1955) là những “nhạc trưởng”, chủ trì và biên soạn sách giáo khoa chuẩn, kể cả in ấn trong 6 tháng là xong và được sử dụng ổn định suốt mấy chục năm.Kinh phí làm sách giáo khoa chuẩn lúc đó rất nhỏ, không đáng kể.”Báo Tiền Phong kể: Việt Nam lọt top 10 nước kiều hối nhiều nhất thế giới.Việt Nam là một trong 10 nước hàng đầu tiếp nhận lượng kiều hối nhiều nhất trên thế giới, với khoảng 2,5% tổng kiều hối toàn cầu năm 2017. Đó là thông tin được Chương trình phát triển liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp với Bộ KH&ĐT vừa công bố tại Báo cáo “Tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam”.