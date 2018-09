Volkswagen: Dùng Máy In 3 Chiều Để Chế Các Bộ Phận Xe

BERLIN - Công ty xe hơi Volkswagen (VW) đã nhận ra 1 phương cách sử dụng máy in 3 chiều trong việc sản xuất hàng loạt cơ phận và phụ tùng xe hơi.Hôm Thứ Ba, VW loan báo sắp dùng kỹ thuật in kim loại của HP để sản xuất 1 số vật dụng và hy vọng trong 3 năm tới có thể dùng máy in 3 chiều để sản xuất các phần cấu trúc của xe hơi.Viên chức phụ trách kế hoạch và phát triển kỹ thuật tại hãng VW là Martin Goede nói “Sản xuất toàn bộ xe hơi bằng máy in 3 chiều không thể làm trong tương lai gần – nhưng, số lượng và kích thước của bộ phận xe hơi sản xuất bằng kỹ thuật in 3 chiều sẽ tăng tiến đáng kể”.Ông Goede nói thêm: lợi thế lớn của kỹ thuật in 3 chiều là không đòi hỏi công cụ chế xuất.1 chiếc xe VW được lắp ráp từ 8000 mảnh.VW hiện đang xử dụng 90 máy in 3 chiều để chế tạo sản phẩm thay thế các bộ phận hiếm.Tin từ hãng HP cho biết: máy in kim loại sẽ không hạn chế với bộ phận xe hơi - giám đốc điều hành Dion Weisler nói: xe hơi, các ngành chế xuất và y cụ cần sản xuất hàng tỉ bộ phận bằng kim loại mỗi năm.