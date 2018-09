Cảnh Sát Florida Đuổi Theo: Chau Nguyen Lật Xe

LYNN HAVEN, Fla. - Một cuộc rượt đuổi cao tốc do cảnh sát tuần cảnh xa lộ Florida Highway Patrol đã làm cho người bị truy đuổi thương tích trầm trọng hôm Thứ Ba 11/9/2018.Vụ rượt bắt khởi sự lúc 11:30 giờ sáng Thứ Ba sau khi cảnh sát nhận thấy người kia nằm trên tay lái.Cảnh sát tin là người kia say rượu hay phê ma túy.Trung úy Eddie Elmore kể là cảnh sát tìm cách chận xe kia lại, thì lúc đó xe kia phóng vọt đi.Cảnh sát rượt theo xe kiểu 2003 GMC Denali khoảng 15 phút qua vài con đường, rồi vào xa lộ 231, thì thực hiện kỹ thuật PIT, tức là nghiêng xe ép đối thủ.Lúc đó, xe nghi can lật.Người lái xe kia là Chau Nguyen, 32 tuổi, cư dân thị trấn Lynn Haven.Nguyen lúc đó không mang dây đai an toàn, một phần cơ thể bị phóng ra ngoài xe.Nguyen lúc đó một mình trên xe, thương tích nặng, và được đưa vào bệnh viện Bay Medical Sacred Heart.