450 Hãng Mỹ La Trời: Trump Thuế, Có Hại; Target, Walmart Xin Ngưng Chiến Thương Mại

WASHINGTON -- Nhiều cơ sở kinh doanh Hoa Kỳ liên kết trong một vận động để chống lại chính sách TT Trump phạt thuế quan nhiều quốc gia.Chiến dịch có tên là "Tariffs Hurt the Heartland" (Thuế Quan Làm Hại Miền Trung Hoa Kỳ) -- khởi động bởi tổ chức có tên Americans for Free Trade (Người Mỹ vì Thương Mại Tự Do) nhằm nêu lên hậu quả bất lợi của thuế quan, qua cách làm việc bằng quảng cáo, họp thị trấn, tiếp cận các dân cử Quốc Hội.Gần 450 công ty đã thuê các nhà vận động hành lang -- chủ yếu nhiều kỹ nghệ trong đó có nông nghiệp, kỹ thuật và đồ chơi.Một số công ty lo ngại vì chi phí nguyên liệu tăng, kể cả nguyên liệu thô nhập từ các nước khác.Các công ty khác, phần lớn là nông nghiệp, bày tỏ lo ngại vì thuế quan đánh vào hàng Mỹ xuất cảng do Trung Quốc và Liên Âu trả đũa.Các công ty xe hơi, các trung tâm đại lý xe hơi và các công ty phụ tùng xe hơi sẽ liên kết để chống việc Trump dựng rào thuế quan.Mới tuần trước, một hội các công ty bán lẻ, trong đó có Target và Walmart, cùng với 150 công ty bán lẻ nhỏ hơn đã họp với các dân cử Quốc hội để nói rằng thuế quan của Trump hại việc kinh doanh của họ.Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, Hội Các Công Ty Sản Xuất Quốc Gia (National Association of Manufacturers), tổ chức Kinh Doanh Bàn Tròn (Business Roundtable) và các anh em đại gia Koch cũng tham gia để xin Trump và quốc hội quảng bá thương mại tự do.Tuy nhiên, cũng có các công ty ủng hộ thuế quan, như Hội Thịt Bò Hoa Kỳ (National Cattlemen's Beef Association) ủng hộ Trump, vì TQ và Liên Âu cấm thịt bò Mỹ có chất hormones.