Thượng Nghị Sĩ Feinstein: Ứng Viên TCPV Kavanaugh Coi Trump Như Vua

WASHINGTON - Nghị sĩ Dianne Feinstein (DC-California) gây áp lực với 2 nữ đồng viện là đảng viên CH để không bỏ phiếu biểu quyết thuận ứng viên TCPV của Trump là Brett Kavanaugh.Bà giải thích: ứng viên Kavanaugh coi quyền lực của TT như hoàng đế, không thể bị điều tra hay xét xử.Trong 1 sinh hoạt của Year of the Woman do Hội phụ nữ DC quận Santa Barbara tổ chức hôm Thứ Ba, bà tuyên bố “ông TT này tin rằng ông đứng trên luật pháp và ứng viên Kavanaugh nghĩ rằng TT không thể bị điều tra, xét xử”, theo tường thuật của báo Los Angeles Times.Bà nhấn mạnh “Kết quả biểu quyết phê chuẩn Kavanaugh tùy thuộc 2 nữ đồng viện là Susan Collins và Lisa Murjowski, cùng là nữ đảng viên CH”.Nhân dịp này, nghị sĩ Feinstein cũng công kích các ngôn từ, lập luận phe phái cao độ, sai lạc và dối trá của Trump.Diễn đàn phụ nữ Santa Barbara cũng là cơ hội để nghị sĩ Feinstein vận động tái tranh cử - trong các thăm dò trước, bà Feinstein dẫn đầu nhiều điểm so với ứng viên đối thủ là nghị sĩ tiểu bang Kevin de Leon.Nhưng, thăm dò gần đây chỉ ra chênh lệch không còn lớn.