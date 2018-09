50% Cử Tri Mỹ Tin Mueller, 20% Tin Trump Về Hồ Sơ Nga

WASHINGTON - Thăm dò của CNN do SSRS thực hiện từ ngày 6 đến hết ngày 9-9 ghi: 50% cử tri chấp nhận ông Robert Mueller trong nhiệm vụ điều tra trong khi chỉ 20% tán đồng TT Donald Trump về mặt này.Đây là lần đầu tiên SSRS làm khảo sát về cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt từ khi quản đốc tranh cử Manafort nhận tội về gian lận thuế và ngân hàng.Luật sư riêng trong nhiều năm của Trump là Michael Cohen nhận tội về 8 tố giác tại tòa án Manhattan. Cohen nhận tội có liên quan với cuộc dàn xếp bịt miệng 2 phụ nữ có quan hệ tình dục với tỉ phú Trump – Trump chối cãi.73% đối tượng phỏng vấn tin rằng Trump biết số tiền 130,000 MK do Cohen trả cho Daniels Bão Tố (tỉ lệ Tháng 5 là 67%). Gần 2/3 tin rằng Trump chỉ thị Cohen làm việc này. 47% thấy là nên luận tội để hạ bệ Trump – 48% khác không cảm thấy tương tự.Phe ủng hộ luận tội tăng từ Tháng 6 – phần lớn trong thành phần cử tri độc lập, với 48% nói: nên luận tội (tỉ lệ Tháng 6 là 38%). Nhưng, 53% ngờ rằng Hạ Viện không có đủ lý do để bắt đầu điều trần về khả năng luận tội.Các nhà lãnh đạo phe lập pháp DC không chú ý – mới đây, thủ lãnh DC Hạ Viện Nancy Pelosi nói “Đó là quà tặng phe CH”, ám chỉ cảm tình viên chủ lực của Trump nên khởi động.Thăm dò cho hay: 60% công dân thấy cuộc điều tra về toa rập là nghiêm trọng, không là nỗ lực hạ uy tín Trump – 72% nghĩ rằng Trump nên trả lời phỏng vấn hữu thệ nếu công tố viên đặc biệt Mueller yêu cầu.Trong thành phần nghĩ là không nên, 50% thấy Trump không có bổn phận này, và 33% ngờ rằng phỏng vấn là “bẫy cản trở công lý”.