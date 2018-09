Trump Ký Sắc Lệnh Trừng Phạt Ngoại Kiều Quấy Rối Bầu Cử Mỹ

WASHINGTON - TT Trump đã ký sắc lệnh cho phép trừng phạt những ngoại kiều can thiệp vào các hoạt động tuyển cử tại Hoa Kỳ - biện pháp này phản bác các tiếng nói phê bình ông không coi an ninh bầu cử là nghiêm trọng đúng mức.Sắc lệnh ban hành ngày 12-9 không chỉ gồm can thiệp vào hạ tầng cơ sở tranh cử, để bao gồm luôn việc phát tán thông tin bóp méo và tuyên truyền, theo thông báo của cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.Sắc lệnh này đòi hỏi văn phòng của “Giám đốc an ninh quốc gia – DNI” thường xuyên thẩm định khả năng can thiệp từ bên ngoài, yêu cầu Bộ nội an và Bộ tư pháp làm phúc trình trong trường hợp có quấy rối hạ tầng cơ sở tranh cử.Văn bản mới ban hành cũng mô tả tiến trình mà Bộ ngân khố và Bộ ngoại giao cung cấp khuyến cáo về các trừng phạt tự động thích hợp.Trong lúc bầu cử giữa kỳ sắp đến trong gần 2 tháng, giám đốc DNI Dan Coats xác nhận chưa thấy sự can thiệp gia tăng từ Nga như năm 2016, nhưng không loại trừ. Ông nói “Cũng có nguy cơ tấn công của tin tặc từ Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran.”