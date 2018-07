2018-07-20: Người Việt?

Kẻ Á Người Âu, Thái Lan Pháp Quốc, đầy hãnh diện,

Ai hãnh diện là Người Việt đây?

Phan Văn Song

Nầy công dân ơi ...

(Quốc ca của Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa và nay của cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản hải ngoại)

1/ Á châu, Người Thái:

- Chuyện thời sư: Thái Lan, ngày 23 tháng 6, vì một lý do chưa được công bố, 12 đứa trẻ tuổi từ 11 đến 16 của một đội túc cầu của làng Mae Sai, cùng một anh huấn luyện viên, sau buổi tập dược, dắt nhau thám hiểm động Tham Luang, nổi tiếng, nhưng rất nguy hiểm, nhứt là vào mùa mưa. Và dĩ nhiên, chẳng may, gặp phải mưa lũ nên kẹt hẳn từ ngày ấy trong một hốc đá sau một đoạn hành lang dài gần 4 cây số ngập đầy nước. Tin dữ vừa tung ra là đã được truyền thông thế giới theo dõi, và hàng trăm triệu người chia sẻ những nỗi buồn vui, tình tương thân tương ái và nỗi hy vọng của toàn 70 triệu dân Thái Lan. Sau, hơn 2 tuần lễ, các em cùng người huấn luyện viên đã được cứu thoát và nay đang được điều trị tại một bệnh viện.

Câu chuyện thời sự trên đã được ông bạn đàn anh Ngô Nhân Dụng, trong một bài viết tuần qua, rút ra bài học, rằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào có thể đến do những biến cố bất ngờ nhứt. Xin phép ông đàn anh Ngô Nhân Dụng được trích câu nhận xét ấy:

" Có những biến động khơi dậy tình đoàn kết người dân một nước, như tại Thái Lan trong thời gian xẩy ra vụ giải cứu đội banh này. Tình cảm chung đó là yếu tố kết thành một dân tộc. Bẩy mươi triệu dân Thái hãnh diện khi cảm thấy một tình cảm tương lân, gần gũi nhau, chia sẻ với nhau những mối lo và niềm hy vọng chung. Họ đang ngẩng đầu hãnh diện nhận mình là "Người Thái " "

2/ Âu châu, Người Pháp, Người Croate:

- Cũng lại chuyện thời sự: Cả hai tuần qua, dân chúng Pháp mất ngủ, nhiều hảng xưởng lơ là việc làm vào buổi chiều, nghỉ việc sớm, vì từ 16/17 giờ trở đi là bị cái "nạn" Giải Túc Cầu Thế Giới 2018 – World Cup 2018.

Phải! Đúng là cái "nạn" vì phải ăn uống thất thường, cứ pizza, sandwiches, bánh mì jambon beurre...mì ăn liền...và ladze. Lạ quá tại sao không uống rượu đỏ, rượu trắng, rượu hồng, apéritif, whisky soda, trà đá chanh đường mà toàn là ladze?

Thằng tôi, tuy ít thích ladze; chỉ thích rượu đỏ, hay dở lắm cũng vin rosé hay vin blanc thật lạnh, nay cũng bày đặt ladze... mà lại uống một mình mới trật chìa chớ! Cũng tại xem đá banh... hồi hộp dễ khát nước!

Đôi lời chia sẻ cùng các thân hữu, đời sống một người việt tỵ nạn cộng sản ở một xứ nhà quê Pháp, xa cộng đồng người việt. Những người việt thường tụ tập ở các thành phố lớn, ít ai ở nhà quê!

Trở về chuyện thời sự, hai tuần mất ngủ, nhờ hưu trí, nên cũng chả sao!

Do đó trong hai tuần qua, nước Pháp, sanh hoạt hằng ngày với Giải Túc Cầu Thế giới 2018!

Cả nước Pháp, trong suốt Giải Túc Cầu biến thành toàn nước Pháp gồm Người Pháp. Toàn nước Pháp là Người Pháp, Xanh Trắng Đỏ, bản Quốc Ca La Marseillaise rộn rả hát lên liên tục...

Và đội Croatie nữa! Với bà Tổng Thống, dễ thương, hòa mình bình dân, với chiếc áo cầu thủ ôm hôn từng tuyển thủ mình, dù thua trận, bà cũng không ngần ngại ôm hôn và khen M'Bappé tuyển thủ 19 tuổi của Pháp đã làm bàn với cú sút cuối cùng! Croatie mặc dù thua Pháp, nhưng cả nước Croatie hãnh diện gồm toàn là Người Croates. Thật vậy dù sao Croatie nay là quốc gia á quán quân thế giới-vice championne du monde! Đứng hàng thứ hai thế giới. Hai mươi năm trước, 1998, ra quân lần đầu, hôi tuyển hội banh của Croatie, một quốc gia với 4 triệu dân – dân số toàn quốc chỉ cở xêm xêm của Đô thành Sài gòn Chợ lớn năm xưa của ta, vừa được độc lập sau khi Liên bang Yougoslavie Cộng Sản tan rã năm 1990, đã đoạt hạng ba thứ giới trong làng đá bóng rồi.

Nhớ lại và hãnh diện với làng túc cầu Miền Nam Việt Nam ta trước 1975, với những Rạng, những Đực 1, Đực 2, Vinh, Tam Lang... chỉ với 20 triệu dân, vừa chiến đấu chống Cộng đỏ, vừa xây dựng làng xóm vẫn ngang ngữa với làng bóng Đại Hàn lúc ấy đệ nhứt cao thủ Đông Nam Á. Nhớ lại những năm ấy, hội bóng Nhựt bổn đã ngưỡng mộ tặng đội Nam Việt ta một đôi giầy đá banh nhỏ xíu để nói lên sự cảm phục của làng bóng Nhựt bổn, quá nhỏ bé trước đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa!

Và ngày nay, tại World Cup 2018, Nhựt Bổn có mặt, Đại Hàn có mặt...

Còn Việt Nam? Đâu? Cái quốc gia gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tự xưng anh hùng đánh thắng ba đế quốc Nhựt Pháp Mỹ, tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người nầy, chẳng những không tạo được một thành thích nào để có tiếng, có tăm trên quốc tế! Trái lại người Việt ngày nay, ra ngoại quốc hết nổi tiếng ăn cắp (Nhựt, Đại Hàn) thì lại làm điếm (Singapore) hoặc trồng Cần Sa (Anh Úc Canada) hoặc di cư lậu (Pháp, Đức Mỹ)! Đó là nói Người Việt, còn nói về Quốc Gia Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thì ngày nay thế giới, nhờ các cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng Sản Hải ngoại, đã biết xì căn đan tin giựt gân Bán Nước bằng Bán Ba Đặc Khu kinh tế cho Tàu, bằng ra luật An Ninh Mạng để biến Việt Nam cạnh tranh với Tàu Cộng để thành một Quốc gia Anh Cả – Big Brother... kiểu Quốc Gia Océania của cuốn Tiểu thuyết 1984 ra do tác giả người anh Georges Owen – tên thật là nhà báo Eric Arthur Blair (1903-1950) sáng tác năm 1949! Người Âu Mỹ rất rành chuyện 1984 của Owen nên khi nghe Big Brother thì rùng mình... vì đã kinh nghiệm hoặc nghe kể... do người có người trong gia đình đã, nạn nhơn, nhơn chứng sống, đã đọc, và hiểu thế nào những chế độc độc tài anh cả, nào với chế độ Nazie Hitler đã thảm sát - Shoah 6 triệu dân đạo Do Thái, nào với chuyện chế độ Cộng Sản Staline đày đoạ, đưa vào trại tập trung, thảm sát dân Nga trong cuốn sách xuất bản năm 1973, tại Pháp, Quần Đảo Goulag của Alexandre Soljenitsyne (1918-2003)!

3/ Và chừng nào Người Việt?

Ông đàn anh Ngô Nhân Dụng cũng nhận xét, cũng tự hỏi và cũng mơ ước trong lời kết:

"Một dân tộc là một cộng đồng tưởng tượng, nối kết những người thường cả đời không thấy mặt nhau. Tình tự dân tộc lâu lâu cũng cần được “hâm nóng.” Như ở Việt Nam, tình tương thân, đoàn kết đã nổi lên khi hàng triệu người đồng loạt thức dậy và bầu máu nóng sôi lên, khi phải chứng kiến cảnh Cộng sản Trung Quốc ngang nhiên đưa một giàn thăm dò dầu khí vào vịnh Bắc Việt! Hoặc gần đây, khi chính quyền cộng sản định lập những đặc khu kinh tế, mà người Việt thấy rõ chỉ vì họ chịu áp lực của tư bản đỏ Trung Quốc. Dân làng Mae Sai hãnh diện công nhận họ là công dân của nước Thái Lan.

Sẽ có ngày mọi người Việt Nam, ở trong và ngoài nước, sẽ ngẩng đầu hãnh diện tự giới thiệu mình là Người Việt Nam";

Phải, cá nhơn tôi cũng mong lắm! Rằng sẽ có một ngày MỌI người Việt Nam trong và ngoài nước hãnh diện tự giới thiệu mình là Người Việt Nam!

Vì ngày hôm nay, người Việt Nam:

- ở ngoại quốc, hải ngoại (còn nói hải ngoại là còn Nước Việt, còn quốc nội ràng buộc!) chỉ là những cộng đồng gốc Việt. Có một ít Việt Kiều gồm viên chức các cơ quan ngoại giao của Nhà Cầm quyền Cộng Sản Hà nội đại diện nước Việt Nam Cộng sản, một lô du học sanh hay một lô công nhơn trong diện "xuất khẩu lao động". Tất cả những người nầy đếu có quốc tịch Việt Nam Cộng Sản, với sồ Thông hành-Passeport mà từ Cộng Sản gọi là Hộ Chiếu (chiếc Chiếu trãi Nhà).

Riêng người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng tôi đều là công dân các quốc gia chúng tôi ở đậu với quốc tịch quốc gia ấy nên chúng tôi chỉ là những người gốc Việt. Chúng tôi đều là người Pháp, người Mỹ, người Đức, người Úc... khi chúng tôi cần xuất ngoại làm việc hay đại diện công vụ, với Sổ Thông Hành Passeport Pháp hay Mỹ hay Đức, Úc...

Hội tuyển Pháp toàn là người Pháp, với những nơi sanh quán hay cư ngụ tại Pháp, dù mầu da đầy mấu sắc: Hugo Lloris, da trắng, sanh quán ở Nice – miền Nam Pháp, cha gốc catalane làm ngân hàng ở Monaco, mẹ là luật sư gốc pháp; Paul Pogba, sanh ở Lognes ngoại ô Pháp, cha mẹ gốc Guinée Phi Châu ; Kylian M'Bappé cha gốc Cameroun, mẹ gốc Algérienne sanh ở Bondy... Ariola, thủ môn phòng hờ số 3, gốc Phi luật Tân. Hội tuyển Pháp gốc Âu Phi Á đầy đủ cả, đây là một bức hình đủ mầu, đủ sắc của một nước Pháp đa nguyên, đa chủng, đa mầu sắc, đa văn hóa, đa tín ngưởng...Một hội tuyển Người Pháp với tất cả những mầu sắc! Black, Blanc, Beur – Đen Trắng-Rệp ( Beur là nói lái của từ Arabe -Bereur!) nói theo khẩu hiệu được dùng của năm 1998!

Do đó ngày nay, Người Việt muốn ĐƯỢC hãnh diện ta là Người Việt? Chúng ta, toàn thể người Việt phải làm một cái gì để hãnh diện chúng ta là người Việt!

Vì làm sao Hãnh diện được? Khi:

- Biển Mất, Trung Cộng nhơn danh hải lãnh chử U không cho dân ta đánh cá xa bờ của chúng ta.

- Các Quần Đảo đã mất hẳn: Hoàng Sa, Trường Sa nay thuộc Huyện Tam Sa của Tàu!

- Rừng đầu nguồn bán mất,

- Thành phố toàn ngập người Tàu: du lịch? làm việc? Công nhơn? Lính xâm chiếm?

- các Đặc Khu trá hình Formosa, Nhân Cơ, Đức Cơ... nhà máy điện, nhà máy giấy...thuộc Tàu.

- Và nay, dự luật Ba đặc khu và luật An ninh Mạng,

- Dự luật sắp thành sách, năm học tới đổi cách viết chữ quốc ngữ từ quốc ngữ sang bính âm! Cùng với tiếng Hán sẽ thành ngoại ngữ 1 bắt buộc từ lớp vỡ lòng.

- Sau đó sẽ là quốc ngữ và việt ngữ chỉ cón là thổ ngữ phát âm thôi, như quảng đông - tung hỏa, đông ngữ, hay tiếng nói ở quảng đông, ở Hong Kong thôi!

Thay lời Kết:

Ngày 20 tháng 7 nầy chúng ta toàn thể Người Việt trong và ngoài nước sẽ tiếp tục Tổng biểu tình!

Phải Tổng biểu tình, phải xuống đường biểu tình. Tiếp tục đến khi nào dẹp được Cộng, đuổi được Hán tộc, giữ được Việt tộc, đòi lại quyền tự chủ, tự quyết... Cách Mạng Thành Công!

Ở Hải ngoại trong trật tự để phô trương, kêu gọi bạn bè, láng giềng quốc gia nơi chúng ta cư ngụ.

Và trong nước mong quý bà con, già trẻ, lớn bé, mọi tầng lớp, mọi giai cấp...thành thị, nông thôn, đoàn thể, tôn giáo, người không cộng sản, cũng như người đảng viên cộng sản, viên chức cán bộ, bộ đội, giáo chức,... cũng phải lột áo cộng sản quốc tế, ngoại bang, trở về với quốc gia việt, với người việt, với dân tộc việt cùng toàn dân xuống đường, đuổi bọn cầm quyền bán nước xuống, lấy lại chủ quyền, đuổi ngoại nhơn Hán tộc đi, lấy lại gia sản, nhà cửa, đất nước, biển đảo. Biểu tình trong trật tự, bất báo động, nhưng nếu cần chấp nhận đau thương, bị đòn, bị đánh, đổ máu,... để chụp hình tang chứng cho thế giới trông thấy!

Các bạn hãy cướp lấy quyền tự quyết, dẹp bỏ bọn cầm quyền, dẹp bọn Hán ngụy, Hán nô...

Đuổi tất cả người Hán Cộng đi! Dù du lịch, dù làm ăn, dù ngoại giao viên chức hãy đuổi họ về Tàu.

Nếu không ngày mai Người Việt chúng ta không còn nữa.

Chỉ còn những người gốc Việt, những cộng đồng gốc Việt ở ngoại quốc,

- như những cộng đồng Arméniens, cộng đồng Kurdes, cộng đồng Tây tạng, cộng đồng Ngô duy Nhĩ lang thang, ở đậu, hoàn toàn không có quốc gia!

- Và có thể cả trong căn nhà Việt Nam, trong mãnh đất Việt Nam, cũng không có quốc gia, vì Việt Nam sẽ là một tỉnh Tàu, người Việt chỉ là cộng đồng Việt trong Hiệp chủng Hán tộc. Và chúng ta nói thổ ngữ Việt, viết bằng bính âm Việt.

Tiếng quốc ngữ Việt chỉ còn nói và viết ở các cộng đồng gốc Việt ở các quốc gia ngoại quốc thôi! (Lúc ấy không còn Hải ngoại lẫn Quốc nội, vì Nước Đã Mất rồi!)!

Viễn ảnh ấy không xa lắm đâu! Đã có chương trình và kế hoạch 2020, 2040... ( Thành Đô)!

Hồi Nhơn Viết, viết cho Ngày Tổng Biểu Tình 20 tháng 7 2018

Phan Văn Song