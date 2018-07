Bản án tử hình dành cho Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng



Trúc Giang MN



Mở bài

Chiếu Hiến pháp 2013,

Chiếu bộ Luật Hình sự,

Xét vì Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân, phạm tội phản quốc và nhiều trọng tội khác, bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Hỏa táng. Tro cốt được giao cho Đại sứ quán Trung Cộng để mang về Bắc Kinh.

Những ủy viên còn lại trong Bộ Chính trị sẽ được xem xét cụ thể những hành vi phạm pháp của từng cá thể. Riêng can phạm Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ bị “phát vãng” cho về Bến Tre chăn vịt.

Một Ủy ban Đặc biệt xem xét giải thể và cấm hoạt động vĩnh viễn đảng Cộng Sản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Toàn bộ 195 tượng đài Hồ Chí Minh trên toàn quốc sẽ bị đập bỏ.

Cáo trạng của những can phạm được chứng minh cụ thể về những hành vi phạm pháp nghiêm trọng của mỗi cá nhân trong phần sau đây.

Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng phạm pháp nghiêm trọng.

Nguyễn Phú Trọng phạm pháp nghiêm trọng được liệt kê như sau:

Vi phạm điều 2 Hiến Pháp 2013.

Bí mật dâng cảng Hải Phòng cho Trung Cộng.

Âm mưu dâng đất ở ba Đặc khu Hành chánh-Kinh tế cho Trung Cộng.

Ký 15 văn kiện đặt Việt Nam ở vị trí là một khu tự trị của Trung Cộng.

Tội tham nhũng

Tội phản quốc





Vi phạm điều 2 Hiến Pháp năm 2013

Nguyên văn điều 2 Hiến Pháp 2013: “Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.”

Trên thực tế Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng nhà nước côn đồ để khủng bố, đàn áp dã man những giáo dân, tín đồ, tu sĩ về tín ngưỡng của người dân.

Những đồng phạm trong vụ nầy gồm có: Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh.

Vì sao đảng CSVN lại dùng côn đồ, xã hội đen, bọn lưu manh, tấn công, đánh phá các tôn giáo?

Đó là kế ném đá giấu tay. Không ai biết bọn côn đồ là ai. Ngay cả nạn nhân trực tiếp cũng không nhận ra kẻ tấn công mình là ai. CSVN có đủ cách để che giấu thân phận của họ, vì thế nạn nhân không thể làm đơn tố cáo hoặc đâm đơn kiện những kẻ vô danh đó được.

Cho dù các tổ chức nhân quyền quốc tế có chụp hình, quay phim đi nữa thì cũng đành chịu thua trong việc xác nhận danh tánh thủ phạm là ai. Bọn côn đồ chỉ là những kẻ thừa hành, mà thủ phạm chính là các lãnh đạo đảng CSVN. Kế ném đá giấu tay nầy là chủ trương “nhất quán” mà lãnh đạo đảng, từ thời trước đến thời sau đều sử dụng.

Côn đồ Cộng Sản Việt Nam đàn áp các tôn giáo một cách dã man

Bọn côn đồ bao gồm xã hội đen, tội phạm xì ke ma túy, công an trá hình đã thẳng tay đàn áp các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài. Các giáo dân, tín đồ và cả tu sĩ cũng đều bị đánh đập tàn bạo, dã man.

Nhà thờ Thái Hà bị côn đồ tấn công

Chiều ngày 03/11/2011, lúc 14h30, một đám côn đồ khoảng 100 người đã kéo vào Nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp Dòng tu.

Photo courtesy of Nữ Vương Công Lý





Ngày 3-11-2011, một đám đông côn đồ khoảng 100 tên, mang gậy gộc, hung hăng đồng loạt tấn công nhà thờ Thái Hà thuộc quận Đống Đa, Hà Nội.

Chúng dùng búa tạ đập nát cửa nhà thờ. Bọn côn đồ được công an hậu thuẩn xông vào tấn công nhà thờ. Chúng la lối om sòm, chửi bới tục tĩu, đánh đập giáo dân và tu sĩ. Nhiều người bị trọng thương, máu me đầy mình.

Giáo dân Thái Hà bị côn đồ trấn áp * Giáo dân cầu nguyện đòi công lý

Đây là tội ác của đảng CSVN mà Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm.

Côn đồ tấn công Linh mục Anton Nguyễn Hữu Nam

Linh mục Anton Nguyễn Hữu Nam, quản xứ Tân Yên, thuộc giáo phận Vinh (Nghệ An) cho phóng viên đài SBTN biết như sau: “Vào khoảng 21 giờ ngày 31-12-2015, trên đường từ bịnh viện về nhà, một nhóm côn đồ khoảng 10 tên, nhảy ra chận xe, bắt dừng lại. Họ xông vào đánh, đạp tôi ngã xuống đường. Chúng tiếp tục đá và đạp trên thân thể tôi. Sau cùng, họ đạp tôi ngã xuống con kênh nước bên đường”.

Đây là tội ác của đảng CSVN mà Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đảng phải chịu trách nhiệm.

Nguyễn Phú Trọng sử dụng chế độ côn đồ trị nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những phạm pháp nghiêm trọng do bọn côn đồ gây ra.

“Côn đồ đàn áp man rợ ở Tam Tòa”

Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, tài liệu ghi lại rằng, nhà thơ Hàn Mặc Tử từng được rửa tội tại đây vào năm 1912

Nhà thờ Tam Tòa được xây dựng vào năm 1886, thuộc giáo phận Vinh (Nghệ An).

Ngày 26-7-2009, trang mạng VietCatholic đưa tin: “Ngày 20-7-2009, cuộc đàn áp tôn giáo vô cùng dã man đã diễn ra ở Tam Tòa. Bọn côn đồ do công an điều khiển, đã đánh đập dã man các giáo dân. Họ bị kéo lê đến bất tỉnh. Nhiều giáo dân máu me đầm đìa, bị tống lên xe như súc vật. Linh mục Phaolo Nguyễn Đình Phú và Linh mục Phêrô Nguyễn Thế Bính bị đám côn đồ đánh bị thương trầm trọng.

Bản tin kết luận: “Côn đồ đàn áp man rợ ở Tam Tòa”.

Nguyễn Phú Trọng sử dụng chế độ côn đồ trị nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi đàn áp man rợ nầy.

Côn đồ tấn công chùa Bát Nhã

Thi hành Nghị quyết 36, chính quyền Cộng Sản Việt Nam cho thành lập chùa Bát Nhã tại Lâm Đồng, tu tập theo thiền phái Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở bên Pháp.

Tháng 5 năm 2005, các nhà sư tu tập tại Làng Mai bên Pháp, là người Pháp và người Pháp gốc Việt, được mời về nước đào tạo tăng sinh.

Trong vòng một năm, tăng sinh từ 300 tăng lên đến 1,000. Một dự án xây dựng cơ sở được đề ra.

Số tăng sinh gia tăng quá nhanh khiến cho chính quyền CS lo ngại.

Bắt đầu trục xuất và đàn áp.

Những nhà sư quốc tịch Pháp bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Ngày 8-8-2008, công an địa phương gởi công văn trục xuất 397 tăng sinh ra khỏi chùa Bát Nhã.

Ngày 20-9-2009, một bọn côn đồ đến chùa đập phá nhà cửa, ném đá và những vật dơ bẩn hôi thúi vào chùa. Chúng đập phá chỗ ở của tăng sinh. Tất cả quần áo của ni cô bị lấy đem ném xuống suối.

Ngày 27-9-2009, công an thường phục mang mặt nạ chống hơi độc, trang bị dùi cui, sát cánh với bọn lưu manh côn đồ, cưỡng bách 150 tăng sinh ra đứng ngoài sân chịu suốt cơn mưa. Lúc đó, bọn chúng xông vào đập phá các liêu phòng, đập nát cửa sổ, bàn ghế, giường chiếu. Chúng đổ nước làm hư các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy vi tính…

“Máu đổ trước sân chùa. Bộ cà sa đẫm máu”

Hai thầy bị đập phun máu đầu, bất tỉnh và bị kéo đi như súc vật. Hai sư huynh bị tống lên xe để đưa đi đâu không biết. Các tăng sinh nằm trước đầu xe để ngăn chặn việc mang người đi, nhưng công an và côn đồ dùng bạo lực thẳng tay đàn áp. Tăng sinh máu me đầy người.

“Máu đổ trước sân chùa. Bộ cà sa đẫm máu”

Sau đó, giữa đêm khuya, công an dùng bạo lực trục xuất 100% tăng sinh ra khỏi chùa Bát Nhã mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã bỏ ra một triệu USD để xây dựng.

Lên tiếng với phóng viên Thanh Trúc của Đài ACTD (RFA), thầy Pháp Lâm thuộc Tăng Đoàn của Tu viện Bát Nhã mô tả: “Chúng tôi là những tu sĩ mà bị hành xử không giống như con người. Người ta ôm, người ta lôi, người ta kéo ra, người ta chửi những lời thô tục, người ta đánh, người ta đập, quăng lên xe...”

Tình cảnh của giới tu hành ấy khiến Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trụ sở tại New York bày tỏ quan ngại về nạn côn đồ, công an VN đánh đập, chửi bới, nhục mạ, làm nhục các tăng ni, cho thấy Hà Nội tiếp tục xem thường nhân quyền và tự do tôn giáo trong nước.

Nguyễn Phú Trọng sử dụng chế độ côn đồ trị nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi làm máu đổ trước sân chùa nầy.

Côn đồ tấn công Thánh Thất Cao Đài ở Định Quán

Ngày 28-12-2009, các chức sắc Cao Đài thuộc Thánh Thất Định Quán (Đồng Nai) đã phổ biến một thơ báo động: “Thánh Thất Định Quán bị tấn công”. Qua đó, chính quyền hỗ trợ bọn côn đồ đến gây sự và hành hung các chức sắc. Bọn chúng hành hung và giật máy ảnh và máy quay phim của đồng đạo, đánh phá giật sập những đồ đạc trong phòng…

Công an và côn đồ tấn công Phật Giáo Hòa Hảo truyền thống





Một tín đồ Hòa Hảo ở Quang Minh Tự, Huyện Chợ Mới, An Giang bị côn đồ đánh trọng thương

Ngày 16-3-2013, đài Á Châu Tự Do (RFA) có đăng một bài tựa đề: “Xã hội đen hành hung tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo”.

Đó là ngày 17 tháng 3 kỷ niệm ngày “Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn”, thì cả trăm công an và xã hội đen kéo đến đe dọa, hành hung, ngăn chận không cho tín đồ vào chùa Quang Minh để cử hành lễ. Chùa Quang Minh thuộc xã Long Điền A, quận Chợ Mới, An Giang.

Ngón đòn mới đầy sáng tạo của công an CSVN.

Đó là dùng phụ nữ xông vào ôm chặt các chức sắc Phật Giáo Hòa Hảo (PG/HH).

Ngày hôm đó, 17-3-2013, khi công an và xã hội đen bao vây thì một tín đồ tên Tâm tẩm xăng ướt cả mình, sẵn sàng bật lửa tự thiêu. Thấy thế, bọn lưu manh rút lui. Đã có nhiều vụ tín đồ PG/HH tự thiêu để phản đối chính quyền Cộng Sản cấm tự do tín ngưỡng.

Cư sĩ Trần Văn Kiệm khẳng định, tín đồ PG/HH chân chính sẵn sàng hy sinh để bảo tồn đạo pháp: "Đạo của chúng tôi luôn cầu cho quốc thái dân an và cầu cho bá tánh vạn dân tu sửa tâm tánh. Nhưng bị nhà cầm quyền quật ngã. Bao nhiêu đó làm chúng tôi đau khổ. Chúng tôi là những tín đồ chân tu, nhưng luôn bị nhà cầm quyền đàn áp, khống chế. Chúng tôi chỉ tay không, và không làm gì sai. Vì tấm lòng đạo pháp bất khuất, chúng tôi phải hy sinh để giữ đạo. Nếu không giữ được thì chúng tôi chỉ còn nước chết."

Nguyễn Phú Trọng sử dụng chế độ côn đồ trị nên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi đàn áp và cấm tự do tín ngưỡng.

Côn đồ đàn áp Hội Thánh Tin Lành Mennonite

Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị côn đồ đánh trọng thương

Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt và bị hành hung





Tin Lành Mennonite có 10,000 tín hữu ở Việt Nam, chia làm hai khối: khối quốc doanh được gọi là Tin Lành yêu nước, do mục sư Nguyễn Quang Trung, được nhà nước công nhận, lãnh đạo khối nầy.

Khối độc lập do MS Nguyễn Hồng Quang và MS Nguyễn Công Chính lãnh đạo. Khối độc lập được gọi là “Hội Thánh Tư Gia” vì thường xuyên bị chính quyền tấn công đập phá nên không có cơ sở, không có văn phòng và nhà nguyện, nên họp lưu động tại các tư gia.

Lý do MS Nguyễn Công Chính bị đàn áp là vì mục sư có hàng chục ngàn giáo hữu ở Tây Nguyên.

Công an Pleiku tìm mọi cách để bứng gốc mục sư ra khỏi các tín hữu của ông.

Bài bản trấn áp của công an Việt Cộng được gọi một cách văn chương là “nhất quán”, trước sau như một. Đó là đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần và thể chất, kể cả đánh đập. Công an và côn đồ, lưu manh, xã hội đen xử dụng những trò bẩn thỉu nhất như là hung khí mắm tôm trộn dầu nhớt, xác chuột chết và tất cả những thứ dơ bẩn, hôi thúi ném vào nhà thờ, chùa và tư gia của những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền…

MS Nguyễn Công Chính bị kết án 11 năm tù giam về tội “phá hoại chính sách. Gây mất đoàn kết dân tộc” theo điều 87 của Luật Hình Sự. MS Chính bị thường xuyên chuyển trại mà không báo cho thân nhân biết.

Công an sáng tạo đòn tra tấn độc đáo: “Cầm nã thủ yễm ngọc hành”.

Ngày 16-9-2006, nữ thiếu tá công an Võ Thị Thu Hiền ra lịnh lột trần truồng MS Chính, rồi sai bộ hạ bóp dái mục sư khiến ông quằn quại rên la. Đòn sáng tạo nầy chắc đau đớn lắm vì chỉ có nạn nhân mới cảm thấy được mà thôi.

“Mục sư Nguyễn Công Chính bị nguy cấp về tính mạng trong trại tù”

Sau khi thăm nuôi chồng về, bà Trần Thị Hồng cho biết, sức khỏe của MS ngày càng tệ hại, đe dọa đến tánh mạng, vì thường xuyên bị hành hạ, thẳng tay đánh đập, biệt giam, bỏ đói, ép cung, buộc MS phải nhận tội, nhưng MS cương quyết cho rằng mình vô tội.

Điều mỉa mai nhất là sau khi buộc tội, kết án, mà lại ép cung, buộc phải nhận tội. Như vậy, chứng tỏ Việt Cộng bỏ tù người vô tội. Chuyên xài luật rừng. Có người nói: “Việt Nam có một rừng luật nhưng Việt Cộng chuyên xài luật rừng”

Công an chuyển MS từ trại giam An Phước đến trại Xuân Lộc (Đồng Nai) mà không thông báo cho thân nhân biết, nên việc thăm nuôi khó khăn và tốn kém. Công an không cho phép MS nhận thức ăn và thuốc men trị bịnh.

Bà Hồng cho biết, nếu tình trạng nầy kéo dài thì MS Chính khó giữ được tánh mạng.

Vợ của mục sư Nguyễn Công Chính bị công an Việt Nam đánh trọng thương.

Bà Trần Thị Hồng sau khi bị đánh* MS với con và cháu





Sáng ngày 14-4-2016, bà Trần Thị Hồng bị công an phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đánh đập mang thương tích trầm trọng vì không trình báo việc phái đoàn nhân quyền Mỹ đến gặp bà tại nhà vào ngày 30-3-2016.

Bọn công an phường đến nhà mời bà Hồng lên phường làm việc. Bà Hồng cho biết bà phải đưa con đi học và sẽ lên phường khi có thì giờ. Tên công an đứng sau lưng xô bà té chúi nhủi. Hai tên khác nắm hai chân bà kéo lê ra đường rồi tống bà lên xe.

Bà Hồng bị đẩy vào một phòng kín, vừa đóng cửa lại thì bất ngờ đánh bị đánh túi bụi vào mặt, đạp vào chân. Bà la hét kêu cứu nhưng không ai nghe.

“Mầy phải giải trình việc gặp phái đoàn Đặc trách Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ”.

Bà Hồng im lặng. “Thế là họ dẫm lên chân, thụi vô mặt, vô người tôi. Tôi la hét quá chừng. Đến 12 giờ trưa, tôi chịu không nổi nữa, tôi thở không nổi nên quỵ xuống. Thế là họ khiêng tôi ra xe, và khi xe đến gần nhà thì họ ném tôi xuống đường. Mấy người dân chung quanh dìu tôi vào nhà”. Đó là lời thuật của bà Trần Thị Hồng trả lời phỏng vấn của Biên tập viên Mặc Lâm của đài Á Châu Tự Do (RFA) trong ngày 14-4-2016.

Ông Mặc Lâm hỏi: “Có ai trong Tổng Lãnh sự hay Đại Sứ quán Mỹ gọi hỏi thăm và lấy tin tức không?”

“Có. Cô Nhi bên Tổng Lãnh sự có điện cho tôi và tôi cũng thông báo điều nầy rồi”.

Phái đoàn nhân quyền Mỹ có thơ mời bà Hồng đến gặp, nhưng bà bị bọn côn đồ lưu manh ngăn chặn, thế là họ đến nhà và chính mắt họ thấy bọn côn đồ Việt Nam đang trấn áp bà Hồng.

Được biết phái đoàn gồm có: Ông David V. Muechlke, Tùy viên Chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam; ông David Saperstain, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế; ông Garett Harkins, Tùy viên Chính trị của Tổng Lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn và bà Victoria L. Thoman.

Cộng Sản Việt Nam là chế độ côn đồ tàn bạo, dã ma, không còn tính người. Đó là đặc tính chung của các chế độ Cộng Sản trên thế giới.









Chúc mừng MS Nguyễn Công Chính và gia đình đến Hoa Kỳ





Công an Việt Cộng và côn đồ tấn công các nhà hoạt động nhân quyền





Những nhà hoạt động nhân quyền và Blogger Nguyễn Chí Tuyến bị côn đồ tấn công

Nhân Quyền là những quyền tự do căn bản của con người đã được LHQ công nhận trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 12-10-1948. Những quyền tự do căn bản của con người gồm có tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do công dân của chế độ dân chủ….

Tự do ngôn luận bao gồm tự do báo chí, lập hội, hội họp, phát biểu ý kiến…Những quyền tự do công dân được thể hiện dưới chế độ dân chủ chân chính. Dân chủ nằm trong nhân quyền.





Trong năm 2015, có ít nhất 45 nhà hoạt động nhân quyền và blogger bị nhân viên mặc thường phục và côn đồ đánh đập. Trong số đó có: Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, J.B Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Chu Mạnh Sơn, Đinh Thị Phương Thảo, Tạ Trí Hải, Trần Minh Nhật và Nguyễn Văn Đài, Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy…





Bài bản trấn áp của công an Việt Cộng được gọi một cách văn chương là “nhất quán”, trước sau như một. Đó là đe dọa, hành hung, khủng bố tinh thần và thể chất, kể cả đánh đập gây thương tích trầm trọng. Công an và côn đồ, lưu manh, xã hội đen xử dụng những trò bẩn thỉu nhất như là hung khí mắm tôm trộn dầu nhớt, xác chuột chết và tất cả những thứ dơ bẩn, hôi thúi ném vào nhà thờ, chùa và tư gia của những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền…

Công an của Nguyễn Phú Trọng giết người dân vô tội trong đồn công an

Chỉ trong 3 năm mà đã có 260 người dân vô tội bị giết trong đồn công an. Hai cái chết điển hình:

Đỗ Đăng Dư. Bà Đỗ Thị Mai, mẹ của Đỗ Đăng Dư







1). Cái chết của Đỗ Đăng Dư (17 tuổi) ngày 11-10-2015 tại bịnh viện Hà Đông. Hai luật sư đại diện cho gia đình bị côn đồ hành hung. 200 luật sư ký tên kháng nghị.

Đỗ Đăng Dư ăn cắp hai triệu đồng của người hàng xóm. Công an bắt về đồn.

Sau đó bà Đỗ Thị Mai là mẹ của Đỗ Đăng Dư, được công an thông báo cho biết Đỗ Đăng Dư bị bạn tù đánh trọng thương.

Công an không cho gia đình vào bịnh viện thăm con. Bác sĩ cũng không nói về bịnh trạng của Đỗ Đăng Dư. Dư chết vào lúc 18h ngày 10-10-2015.









Hai LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị tấn công bị thương nặng* Công an canh gác phòng bịnh, không cho mẹ Đỗ Đăng Dư vào thăm con





Công an cấm bà Mai thuê luật sư. Hai luật sư bào chữa miễn phí cho vụ kiện là LS Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đến nhà bà Mai để hỏi về việc công an cấm thuê luật sư. Khi ra về, hai luật sư bị một bọn 8 người, mang mặt nạ bằng khẩu trang chận xe lại rồi vây đánh hai luật sư bị thương nặng.

Ngày 16-10-2015, gia đình nạn nhân gởi đơn cầu cứu đến Cao Ủy Liên Hiệp Quốc, đã viết: “Cái chết của con trai tôi có quá nhiều uẩn khúc. Gia đình tôi không tin rằng con tôi bị bạn tù đánh chết”.





Còn rất nhiều cảnh đau lòng, phẫn uất về việc người dân chết trong đồn công an.





2). Cái chết của Phạm Ngọc Nhung trong đồn công an









Phạm Ngọc Nhung, Bà Nguyễn Thị Ái





Bà Nguyễn Thị Ái thuật lại, con trai duy nhất của bà tên Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, là nhân viên của trường Cao Đẳng Kinh Tế TP/HCM.

Ngày 15-1-2017, Phạm Ngọc Nhung bị bắt giữ ở đồn công an phường Cầu Ông Lãnh về tội đánh nhau với người khác. Bà Ái cho biết, khi bị bắt, con trai bà rất khỏe mạnh mà hai ngày sau đã chết trong đồn công an.

Ngày 18-1-2017, công an phường Cầu Ông Lãnh thông báo, con bà đã chết vì bị té ngã. Biên bản khám nghiệm tử thi cho biết: “bị chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm, bị lõm sọ, và gãy xương sườn. Trên người có 9 vết thương. Chân cẳng bị trầy xước”.





Bà Ái ôm tấm hình của con bà đi đến các nơi liên hệ, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết mờ ám của con bà nhưng không ai tiếp.





Bà Ái ôm tấm hình của con bà đi đến các nơi liên hệ, yêu cầu làm sáng tỏ cái chết mờ ám của con bà nhưng không ai tiếp.





2). Cái chết trong đồn công an Vĩnh Long của Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Hòa Hảo, ngày 3-5-2017. Bị cắt cổ









Nguyễn Hữu Tấn, tín đồ Hòa Hảo, ngày 3-5-2017. Bị cắt cổ





Liên Hiệp Quốc công nhận CSVN là nhà nước côn đồ





Liên Hiệp Quốc cũng công nhận CSVN là nhà nước côn đồ. Bà Ravina Shamdasani, người phát ngôn Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền, cho biết: “Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Việt Nam điều tra các vụ côn đồ hành hung giới hoạt động nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Bà nói “bạo lực kiểu này sẽ chỉ làm cho chính quyền “giống côn đồ”.





Bà Ravina Shamdasani,





Nguyễn Phú Trọng vi phạm nhiều điều trong Hiến Pháp





Ngoài việc vi phạm điều 2 trong Hiến Pháp, Nguyễn Phú Trọng sử dụng côn đồ để đàn áp, tấn công, hành hung tín đồ của các tôn giáo, Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm những điều ghi trong Hiến Pháp như sau:

Điều 14

Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật

Điều 19

Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Điều 20

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định.

Điều 21

1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn.

Điều 24

1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Điều 25

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.





Nguyễn Phú Trọng tham nhũng





Tượng Hồ Chí Minh 50kg bằng vàng ròng trị giá 55 tỷ 560 triệu đồng

Biệt thự Ciputra trong Dự án Khu đô thị mới Nam Thăng Long





1). Nhận bức tượng Hồ Chí Minh 50kg bằng vàng ròng trị giá 55 tỷ 560 triệu đồng của công ty Formosa khi còn làm Bí thư thành ủy Hà Nội.

2). Nhận hai biệt thự của công ty Ciputra trong Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long trị giá 103 tỷ đồng.

Tổng số tiền nhận hối lộ 2 lần là 160 tỷ đồng.

Theo điều 354 về tội nhận hối lộ của bộ Luật Hình Sự, ở mục 3 thì bị Nguyễn Phú Trọng phải chịu bản án phạt tù từ 15 đến 20 năm.





Nguyễn Phú Trọng phạm tội phản quốc





Điều 108. Tội phản bội Tổ quốc





“Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”.





Nguyễn Phú Trọng cấu kết với Trung Cộng gây nguy hại cho: độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng cách dâng cảng Hải Phòng và âm mưu dâng 3 đặc khu kinh tế cho Trung Cộng, phạm tội phản bội Tổ quốc. Nhận án tử hình.





Nguyễn Phú Trọng dâng cảng Hải Phòng cho Trung Cộng





Ngày 8-4-2015, báo Nhật Bản Nikkei Asia News đưa tin, Nguyễn Phú Trọng đã bí mật dâng cảng Hải Phòng cho Trung Cộng dưới danh nghĩa là đặt cảng nầy vào mắc xích đầu tiên của Con Đường Tơ Lụa Thế kỷ 21 của Trung Cộng.

Trung Cộng được tự do sử dụng cảng nầy để cung cấp hàng hóa và vật liệu cho những tỉnh phía tây nam của Trung Quốc, như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên…

Nhân dân Việt Nam không biết gì về hành vi bán nước nầy của Nguyễn Phú Trọng.





Âm mưu dâng ba Đặc khu Kinh tế cho Trung Cộng.





Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng dâng dâng ba đặc khu hành chánh-kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Bí mật dâng đất trước rồi sau đó làm luật để hợp thức hóa hành vi bán nước mà đầu não là Bộ Chính Trị đảng CSVN. Nhưng bí mật bị “bật mí” nên hàng vạn người dân trên cả nước nổi dậy, liên tục xuống đường biểu tình vạch mặt bọn tay sai Trung Cộng mà đầu đảng là Nguyễn Phú Trọng.





Nguyễn Phú Trọng ký 15 văn kiện đặt Việt Nam thành một khu tự trị của Trung Cộng





Ngày 12-1-2017, Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn một phái đoàn qua Trung Quốc ký kết 15 văn kiện với tư cách Việt Nam ở vị trí của một khu tự trị hoặc một tỉnh trực thuộc Trung Quốc. Cụ thể là Bộ Quốc Phòng VN được xem như một đơn vị quân sự trực thuộc Tổng Cục Hải Quan Trung Cộng. Bộ Công Thương VN trực thuộc Tổng Cục Giám sát Chất lượng Trung Cộng. Đài phát hình và phát thanh VN trực thuộc vào hai đài liên hệ của Trung Cộng, cụ thể là phải phát hình, phát thanh về những bản tin, những sinh hoạt của nhà nước Trung Cộng, do những đài ở Bắc Kinh chuyển qua.

Nhiều trí thức trong nước lên tiếng phản đối hành vi bán nước nầy của tập đoàn bán nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nêu nhận xét: “Đấy là những văn kiện không minh bạch, mang tính tiêu cực. Ông Trọng làm một việc trái luật. Đó là những ký kết phi pháp. Nguyễn Phú Trọng phạm pháp”.





Kết luận





Nguyễn Phú Trọng và đồng đảng bao gồm: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Kim Ngân, đã phạm rất nhiều trọng tội đối với nhân dân, đất nước. Nặng nhất là tội phản quốc được ghi trong bộ Luật Hình Sự ở điều 40 như sau:





Điều 40. Tử hình

“Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định”.

Riêng can phạm Nguyễn Thị Kim Ngân, vì hám danh hám lợi mà bán linh hồn cho quỷ đỏ nên được hưởng trường hợp giảm khinh. Cho về nguyên quán là tỉnh Bến Tre để chăn vịt.





Án lịnh tử hình các tội phạm nầy sẽ được thi hành ngay tức khắc sau khi Hội Đồng Quốc Dân ổn định tổ chức.





Trúc Giang

