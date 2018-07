(Xem: 420)

Bản tin VOV ghi lời các chuyên gia ngành dệt may nhận định, thời gian tới, dệt may Việt Nam có nhiều cơ hội và triển vọng mở rộng thị trường, nhờ các Hiệp định thương mại tự do mang lại với lộ trình miễn thuế xuống 0% và nhiều điều khoản ưu đã. Cùng với đó là triển vọng về việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên Âu trong năm 2018 sẽ giúp dệt may Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường này. Ngoài ra, khả năng Mỹ cũng sẽ tăng mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng dệt may từ Trung Quốc, đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng thị phần xuất cảng sang Mỹ...