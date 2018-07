Trump Muốn Cựu PTT Biden Làm Đối Thủ Tranh Cử 2020

(Xem: 385)

WASHINGTON - Quyết định truy tố 12 đối tượng là sĩ quan tình báo Nga do thứ trưởng tư pháp Rosenstein công bố tuần qua có thể gây ngạc nhiên nhiều cử tri, nhưng chuyên gia an ninh mạng Oren Falkowitz từng giúp việc an ninh quốc gia nói “Sự kiện này cho thấy mối đe dọa nền dân chủ Hoa kỳ là tinh vi như thế nào”.