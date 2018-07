Tây Ninh Đồng Hương Hội Họp Mặt Hè 2018

Hình ảnh trong hội ngộ Tây Ninh Đồng Hương Hội.

Westminster (Bình Sa)- - Tây Ninh Đồng Hương Hội đã tổ chức họp mặt Hè 2018 vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại công viên Sigler Park 7301 Plaza St., Thành Phố Westminstter bên cạnh Châu Đạo Cao Đài Nam Cali.Theo thông lệ hằng năm, Tây Ninh Đồng Hương Hội ngoài việc tổ chức Tân Xuân Hội Ngộ, Họp Mặt Liên Trường Trung Học Tây Ninh còn có buổi họp mặt Hè. Đây là buổi sinh hoạt ngoài trời để bà con đồng hương có dịp gặp gở nhau, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn, kẻ còn, người mất ở khằp nơi trên thế giới cũng như tại quê nhà, đồng thời cũng là dịp để các em thanh thiếu nhi có cơ hội làm quen nhau, cùng tìm hiểu về những sinh hoạt của các bậc cha ông, nhất là về những sinh hoạt tại quê nhà Tây Ninh. Đồng thời cũng là dịp để các cháu thiếu nhi vui chơi trước khi bước vào năm học mới.Năm nào cũng có tấm biểu ngữ thật lớn với những hàng chữ “Tây Ninh Đồng Hương Hội Picnic Hè 2018” treo ngay tại khu sinh hoạt, để cho đồng hương cùng nhau chụp hình lưu niệm, bên cạnh ban tổ chức còn cho trưng bày nhiều hình ảnh trong các cuộc sinh hoạt của hội trước đây.Quang cảnh sinh hoạt thật thân tình, qua những chiếc bàn kê sẵn, nhiều đồng hương cùng quay quần bên nhau qua ly cafee, nước trà, cùng nhau trò chuyện, phần đông những mẩu chuyện đều đề cập đến những kỷ niệm thân thương một thời trên vùng đất thân yêu với nhiều kỷ niệm khó quên, Hình ảnh Tòa Thánh Tây Ninh, ngọn núi Bà Đen thân thương cũng được nhắc đến nhiều nhất trong những lần sinh hoạt.Trong dịp nầy, ban tổ chức có trao giải thưởng để khuyến khích các em thể hiện tinh thần thi đua qua các trò chơi.Phần văn nghệ “Cây nhà lá vườn” nhưng thật xuất sắc do Anh Ngô Thiện Đức phụ trách, qua những bản hợp ca do các anh chị trong đoàn thanh niên Cao Đài và ban liên lạc các hội đoàn giới trẻ trình diễn trong đó có Ngị Viên Thành Phố Garden Grove cô Thu Hà Nguyễn.Tiếp xúc với Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân, Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội một khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng được ông cho biết, trong buỗi họp mặt hè chúng tôi cũng có những món ăn ngoài trời như thịt nướng, gỏi và một số món ăn đặc sản Tây Ninh.v.v… có cả các món ăn chay vì đa số dân Tây Ninh là những người theo đạo Cao Đài chiếm 40, 50% những người ăn chay, mà thức ăn chay tại Tây Ninh thì ai cũng biết là rất ngon. Món ăn được nhiều người chiếu cố nhất đó là món thịt nướng do chị Kim Thoa ướp, Đến lều bày biện thức ăn thì còn hấp dẫn hơn nữa, nào cơm chiên, gỏi, mì xào, chả giò, gỏi cuốn, bánh mì, bún, bánh lá, xôi,… Đặc biệt năm nay lại có thêm món bún canh chua.Trong không khí thân tình, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng kể chuyện vui qua những kỷ niệm một thời sinh ra và lớn lên trên vùng đất thân yêu Tây Ninh.Kết thúc buổi sinh hoạt Hè vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Trước khi chia tay mọi người còn hẹn gặp nhau vào dịp Tân Xuân Hội Ngộ năm 2019.