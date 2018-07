Nguyễn Đình Thuần Triển Lãm: Thơ Mộng, Say Đắm, Ẩn Mật...

Ba họa sĩ, từ trái: Phan Chánh Khánh, Rừng, Nguyễn Đình Thuần treo tranh hôm 19/7/2018 tại Việt Báo Gallery.

WESTMINSTER (VB) — Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần hôm Thứ Năm 19/7/2018 đã bắt đầu treo tranh để chuẩn bị cho cuộc triển lãm những ngày cuối tuần lễ này.Trong các họa sĩ tới giúp treo tranh hay tới hỗ trợ tinh thần, để gặp gỡ trong tình thân nghệ sĩ hôm Thứ Năm có họa sĩ Rừng (tức, nhà thơ Kinh Dương Vương), họa sĩ Phan Chánh Khánh, điêu khắc Dương Văn Hưng...Đặc biệt một số văn nghệ sĩ khác cũng tới thăm, trong lúc họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trèo thang, treo tranh -- trong đó có các nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh, Trịnh Y Thư, Trần Thị Nguyệt Mai, ca sĩ Thu Vàng...Được biết họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sinh năm 1948, tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1973 và triển lãm tranh cũng trong năm này tại Hội Việt Mỹ Đà Nẵng. Là thành viên của the East Hawaii Cultural Council-USA. Ông đã từng có tranh triển lãm tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ, ngoại quốc và Việt Nam.Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần từ Việt nam sang định cư tại Hawaii từ 1997, từng là thành viên Hội Đồng Văn Hóa Hawaii, và bây giờ đang cư ngụ ở Quận Cam.Ông từng có 30 cuộc triển lãm riêng và chung kể từ năm 1973 tới giờ tại nhiều nơi trong nước, Singapore và Hoa Kỳ.Tranh của ông hầu hết đều là trừu tượng, được ca ngợi là thế giới của bình an và tình yêu. Trong đợt tranh này sẽ có tranh bán trừu tượng, và cũng có tranh khỏa thân nhẹ... Nói ngắn gọn, theo lời nhà báo Phan Tấn Hải, tranh của Nguyễn Đình Thuần nhiều chất thơ, và đầy những ẩn mật của các nỗi say đắm trong đời.Nhà phê bình Trịnh Thanh Thủy nhận định về một họa phẩm có tên là "Trăng Hoàng Thành" của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trong năm 2016 tại Quận Cam, trích:“Một ngày tôi gặp người thiếu nữ đẹp ngời áo vàng hoa cúc ở nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần. Tóc nàng là những dải mây mang sóng đại dương xanh ngát. Ánh trăng hoàng thành lấp lánh trải lân tinh lên tóc nàng làm nổi bật bọt sóng trắng giữa bờ tóc đen. Đằng sau khuôn mặt thanh tú là vùng trời đá dựng, tạo một vòng cung ôm ấp lấy mảnh trăng chưa chín nửa vàng, nửa xanh. Bố cục xanh, lam, chàm, tím đậm lạt khiến nổi bật làn da và màu áo quyền quí của những triều đại Huế xa xưa. Nàng gợi nhớ một thời "Ngày xưa Hoàng Thị", em tan trường về, anh theo Ngọ về của bao chàng trai si tình, mê luyến.Tôi bỗng nhận ra mình "fell in love" với bức tranh sơn dầu "Trăng Hoàng Thành" của Nguyễn Đình Thuần quá đỗi. Bức này theo tôi, ông vẽ với phong cách Ấn Tượng của tranh thiếu nữ vào những thập niên 50, 60. Ông cũng từng bước vào thử nghiệm thể loại Siêu Thực trong 10 năm. Tuy nhiên sau này phần lớn tranh ông có phong cách Trừu Tượng.”(ngưng trích)Triển lãm sẽ thực hiện từ Thứ Sáu 20/7/2018 tới hết ngày Chủ Nhật 22/7/2018.Giờ mở cửa phòng tranh từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều.Tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St. Westminster, CA 92683.Lễ khai mạc tiếp tân vào 11:00AM Thứ Sáu 20/7/2018, và 3:00PM Thứ Bảy 21/7/2018.