Tỉ Phú Buffett Tặng Thêm Quỹ Từ Thiện 3.4 Tỉ MK; Chủ Nhân Amazon Jeff Bezos Giàu Nhất Thế Giới Tài Sản 150 Tỉ MK

NEW YORK - Công ty Berkshire Hathawat loan báo: tỉ phú Warren Buffett 87 tuổi tặng 5 cơ sở từ thiện 3.4 tỉ MK, là 1 phần cam kết của tỉ phú về hiến tặng hàng năm bằng cổ phần Berkshire Hathaway.Ông Buffett loan báo cam kết này năm 2006 – tính đến nay, 31 tỉ đã đuợc hiến tặng.Năm 2010, ông Buffett và tỉ phú Bill Gates tạo ra chương trình Giving Pledge để tiếp nhận hiến tặng từ thiện của giới tỉ phú theo chọn lựa của họ.Tính vào Tháng 5-2018, đã có 183 cam kết từ 22 quốc gia, gồm các tỉ phú là 2 giám đốc đồng sáng lập Airbnb, chủ nhân Mark Zuckerberg của Facebook, cựu thị trưởng New York trở thành chủ nhân thông tấn tài chính Michael Bloomberg, giám đốc sáng lập Larry Ellison của Oracle…Ông Buffett là người giàu hạng 3 thế giới, sau Jeff Bezos và Bill Gates.Tin tức hôm Thứ Hai cho hay ông Bezos (chủ nhân Amazon) là người giàu nhất với tài sản tổng trị giá 150 tỉ MK. Ông Bezos chưa tham gia Giving Pledge.Nhà báo nhắc lại câu nói nổi tiếng của tỉ phú Buffett năm 2006, đại ý “Tôi không là người sốt sắng với sự giàu có như vua chuá, đặc biệt là khi 6 triệu người khác sống nghèo”.4 năm sau, ông tuyên bố dành hơn 99% tài sản cho quỹ từ thiện – theo lời ông, cam kết của ông tính bằng đô-la là lớn, nhưng trong ý nghĩa so sánh, nhiều cá nhân khác cho nhiều hơn thế, hàng ngày.