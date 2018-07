Công Quỹ Trả Trước $77,000 Cho CLB Golf Của Trump Tại Scotland

WASHINGTON - Trước ngày TT Trump ghé lại câu lạc bộ golf do ông làm chủ tại Scotland, chính quyền liên bang đã trả cho cơ sở gọi tên là Trump Turnberry 77,345 MK.Từ Tháng 4, Bộ ngoại giao đã thanh toán số tiền kể trên bằng 5, 6 đợt cho hãng SLC Turnberry, theo tin Reuters hôm Thứ Tư.Dẫn hồ sơ liên bang, báo The Scotsman cho hay: lý do thanh toán ghi là “tiền phòng cho chuyến đi của VIP”.Khoảng $77,000 đuợc trả trước ngày ông Trump đến đây và lưu lại 2 ngày trên đường đi Helsinki gặp Putin.Tương tự, công quỹ phải thanh toán với cơ sở an dưỡng của ông tại Florida những khi ông đến nghỉ ngơi cuối tuần.Các chuyên gia nói: ông Trump không phân biệt việc kinh doanh và việc công, là xung đột quyền lợi.Con trai và con rể của ông nắm quyền quản trị, điều hành các cơ sở thuộc Trump Organization, nhưng ông Trump tiếp tục thu lợi.