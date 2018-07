Công An Hỏi Tội Bác Xích Lô Vì Thối Khách Tây Tiền Âm Phủ

HANOI -- Nếu bạn về du lịch Hà Nội, xin cẩn trọng về tiền âm phủ -- nói chính xác, tiền này là tiền giả, in rất tinh vi và đẹp, nhưng ghi rõ là tiền của Ngân Hàng Trung Ương Địa Phủ, dùng để đốt vàng mã cho người chết.Nguy hiểm là, tiền này in rất đẹp, trông cứ như tiền thật... do vậy, du khách quốc tế dễ bị nhầm.Bản tin VOV kể: Công an Hà Nội mời lái xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” lên làm việc.Hiện tại cơ quan Công an Hà Nội đã vào cuộc và mời với lái xe xích lô để làm rõ vụ việc lái xe xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” cho khách tây.Liên quan đến thông tin lái xe xích lô bị tố trả “tiền âm phủ” cho du khách Pháp tại Hà Nội, chiều 18/7, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang liên hệ với lái xe xích lô để làm rõ thông tin lái xe này bị tố trả “tiền âm phủ” cho hai du khách người nước ngoài.Như đã đưa tin, trong ngày 17/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp nam nữ là du khách người Pháp "tố" lái xe xích lô ở Hà Nội trả lại tiền thừa là tiền âm phủ.Cụ thể theo người đăng tải clip cho biết, cặp đôi là du khách đến từ Pháp, khi cả hai đang tham quan tại Hà Nội, một người đạp xích lô cò kèo rồi đồng ý chở cặp đôi đi với giá 600.000 đồng cho 1 giờ đồng hồ.Sau chuyến đi, 2 du khách trả người lái xích lô 1,5 triệu đồng và nhận lại tiền thừa là 900.000 đồng tiền âm phủ (bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng).Sau đó, nam du khách nước ngoài cho người dân xem đoạn video quay lại hành trình du lịch Hà Nội bằng xe xích lô của mình, trong đó xuất hiện hình ảnh của người lái xe xích lô sử dụng chiêu trò trả lại tiền âm phủ cho khách.VOV kể rằng:“Đoạn clip được đăng tải thu hút sự chú ý của rất nhiều người, hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc trước hành động thiếu văn hóa của người lái xích lô. Đồng thời, nhiều người cho rằng cần truy tìm bằng được người đàn ông lái xích lô để đòi lại tiền trả cho vị khách nước ngoài và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm người lái xích lô.Thông tin liên quan đến vụ việc, qua trao đổi bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Chánh văn phòng Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết: "Đơn vị đã nắm được sự việc du khách nước ngoài bị trả tiền âm phủ sau khi xe xích lô và giao ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TP Hà Nội để tìm hiểu thêm. Ngày hôm nay (18/7), sau khi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ trả lời báo chí cụ thể"...”