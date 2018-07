Ra Tòa Đức, Cán Bộ Thú Tội Bắt Cóc

BERLIN/HANOI -- Vậy là nhà nước VN hết chối cãi... Một cán bộ hải ngoại đã thú tội trong toán đặc nhiệm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.Bản tin VOA kể: Một người gốc Việt đã khai nhận trước tòa án Đức rằng ông đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày tại Berlin và đưa về Hà Nội nơi cựu lãnh đạo ngành dầu khí sau đó bị xét xử và nhận hai án chung thân với tội danh tham nhũng.Đây là người đầu tiên dính líu vào vụ bắt cóc ông Thanh, mà Đức cho là vi phạm luật pháp của họ, nhận tội trước tòa, theo Reuters.Bị can có danh tính Nguyễn Hải Long bất ngờ nhận tội hôm 17/7 sau gần ba tháng xét xử. Theo luật pháp Đức, nếu bị cáo Long thú nhận tội thì sẽ được khoan hồng và mức án sẽ được giảm bớt, theo nhà báo Lê Trung Khoa, người dự các phiên tòa xử ông Long tại tòa Thượng thẩm Berlin.Ông Long, một công dân Czech gốc Việt, bắt đầu bị đưa ra tòa xét xử hôm 24/4 về tội hoạt động gián điệp vì bị cho là có can dự vào vụ bắt cóc ông Thanh, người mà Việt Nam lúc đó đang truy tìm với cáo buộc làm thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng trong thời gian làm lãnh đạo cho một công ty của tập đoàn dầu khí Việt Nam.Có 21 phiên tòa được lên lịch đến ngày 29/8 cho vụ xét xử ông Long, người bị bắt giữ tại Cộng hòa Czech vào tháng 8/2017 và sau đó bị dẫn độ sang Đức. Viện công tố Đức cáo buộc ông Long đã làm việc cho cơ quan tình báo nước ngoài và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Thanh.Trong khi đó, bản tin RFI kể: Trường hợp Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và là cựu chủ tịch Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô của chính quyền Việt Nam. Trong vụ đại án này có hơn 100 bị can, hầu hết là quan chức các công ty quốc doanh, đã bị truy tố, trong đó có vài trường hợp lãnh án tử hình. Trịnh Xuân Thanh đang xin tị nạn tại Đức, và việc ông này bỗng dưng mất tích khiến Đức cáo buộc Việt Nam vi phạm luật quốc tế.Reuters nói thêm, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, mật vụ Đông Đức cũng đã từng bắt cóc không ít người trên đường phố Tây Berlin.Trong khi đó, thông tấn RFA kể: trong phiên tòa xét xử vào buổi sáng ngày 17/07/18, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội của ông Long rất chi tiết về nhân thân và quá trình liên can vụ việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức đưa về Việt Nam.Trong bản nhận tội này, ông Nguyễn Hải Long khai báo rằng một người họ hàng, tên Đào Quốc Oai đã nhờ ông thuê lần lượt 3 chiếc xe ở Cộng hòa Czech để chạy sang Đức. Ông Long lái chiếc xe thuê đầu tiên, chiếc BMW X5 sang Berlin, và trong chuyến đi này ông Long được gặp mặt ông Trung tướng Công an Việt Nam Đường Minh Hưng. Ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết là ông Đường Minh Hưng đến Đức để bắt một nhân vật quan trọng đưa về Việt Nam xét xử. Sau đó, trên đường trở lại Czech, ông Đào Quốc Oai cho ông Long biết thêm là ông Oai có tham gia trong vụ việc bắt nhân vật quan trọng đó và đã thành công.Vào tối ngày 23/07/17, ông Long được gặp gỡ thêm một lần nữa với Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai tại một nhà hàng ở Czech. Trong lần gặp thứ nhì này, ông Long nghe được ông Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai cụng ly ăn mừng một việc gì đó mà ông không rõ.Sau khi nghe Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc bản nhận tội, Viện Công tố Liên bang Đức không đồng ý với bản nhận tội này vì ông Long nhận tội quá ít so vơi những chứng cứ đã được đưa ra.Thẩm phán quyết định dừng phiên tòa để thảo luận xem xét có cần thêm nhân chứng mới, mời đại diện của Lực lượng Cảnh sát Berlin ra tòa trong phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 18/07 hay không. Và phiên toà được mở lại trong buổi chiều cùng ngày.Nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thoibao.de Việt ngữ ở Berlin, tham dự phiên tòa ngày 17/07 cho RFA biết trong phiên tòa buổi chiều, Luật sư của nghi can Nguyễn Hải Long đọc một bản nhận tội mới:“Luật sư của ông Nguyễn Hải Long lại đọc một bản nhận tội mới. Bản nhận tội này chi tiết hơn, thông tin cụ thể hơn và đặc biệt là ông Nguyễn Hải Long công nhận rằng ông đã biết ý định bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh của mật vụ Việt Nam ngay từ lúc đầu, trước khi ông thuê chiếc xe đầu tiên, chiếc BMW X5. Điều này có nghĩa là ông Long biết âm mưu này của mật vụ Việt Nam ngay từ đầu, chứ không phải là người vô tình tham gia. Và, khi đã biết từ đầu mà ông Long vẫn làm thì cho thấy đây là hành động ông Long tiếp tay bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh một cách cố tình. Tất nhiên với lời nhận tội đó, thì Viện Công tố Liên bang Đức cũng như bà Luật sư Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh cùng Luật sư của ông Nguyễn Hải Long đã đồng ý với bản nhận tội này của ông Nguyễn Hải Long. Và, ông Nguyễn Hải Long đã ký vào bản nhận tội ngay buổi chiều hôm nay trước tòa.”...Kết thúc phiên tòa diễn ra vào ngày 17/07/18, Luật sư Petra Schlagenhauf của ông Trịnh Xuân Thanh nói với nhà báo Lê Trung Khoa rằng phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long có thể kết thúc sớm vào cuối tháng 7 này, và nếu Tòa án Đức kết tội theo bản nhận tội mà nghi can Nguyễn Hải Long đã ký thì khung hình phạt có thể từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.