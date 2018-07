Quốc Hội Mỹ: Phạt VC Nếu Giam Will

Trong khi Quốc hội Mỹ hăm dọa sẽ đáp trả nếu VN bỏ tù Will Nguyen, nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu Hoa Kỳ gửi thư cho hai đại công ty Facebook và Google bày tỏ mối quan tâm về Luật An ninh mạng tại VN.Bản tin RFA ghi lời Dân biểu Alan Lowenthal rằng dân cử Mỹ mong chính phủ Việt Nam làm điều đúng đắn. Nếu không, sẽ phải xem xét những bước tiếp theo cũng như những hậu quả mà VN sẽ phải gánh chịu và “tôi xin nói trước đây sẽ là một cú sốc cho VN. Chúng tôi dự đoán rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị cho điều xấu nhất và hy vọng cho điều tốt nhất. Sáng thứ 6 tới đây sẽ là tối thứ 6 giờ VN, lúc đó phiên tòa đã xong, chúng tôi sẽ lắng nghe mọi thông tin từ ông đại sứ.”Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng vào hôm 17/7/2018, ba thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, các ông Robert Menendez, Marco Rubio và Ron Wyden gửi thư cho hai tập đoàn Facebook và Google bày tỏ mối quan tâm về Luật An ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua hồi tháng 6.Trước đó một ngày, RFI cũng loan tin rằng trong một bức thư gởi đến lãnh đạo hai tập đoàn Facebook và Google, 17 nhà lập pháp Mỹ mới đây đã kêu gọi các đại tập đoàn internet này chống lại những thay đổi được quy định trong Luật An Ninh Mạng vừa được Việt Nam thông qua, đặc biệt là đòi hỏi lưu trữ tại Việt Nam dữ liệu cá nhân người sử dụng Việt Nam.Theo hãng tin Anh Reuters, trong bức thư đề ngày 12/07/2018, các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã cho rằng Luật An Ninh Mạng của Việt Nam thực ra không hề nhằm mục tiêu bảo vệ những người sử dụng Internet, mà là một công cụ để đàn áp những tiếng nói bất đồng trong nước.Các nghị sĩ Mỹ, trong đó có ông Christopher Smith, nghị sĩ Cộng Hòa bang New Jersey, và hai dân biểu đảng Dân Chủ bang California là Alan Lowenthal and Zoe Lofgren, đồng chủ tịch Nhóm Vietnam Caucus tại Quốc Hội Mỹ, không ngần ngại cho rằng: «Nếu chính phủ Việt Nam ép buộc các công ty của quý vị phải hỗ trợ và kiểm duyệt thông tin, thì đó là một vấn đề đáng quan ngại, cần được nêu lên qua con đường ngoại giao và ở cấp cao nhất ».Lời kêu gọi của các nghị sĩ Mỹ tập trung vào hai điểm trong bộ Luật An Ninh Mạng đã được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào tháng Sáu vừa qua, và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2019.Trước hết là quy định theo đó Facebook, Google và các công ty công nghệ toàn cầu khác phải lưu trữ ngay tại Việt Nam, dữ liệu cá nhân của người dùng tại Việt Nam, và mở văn phòng trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó là quy định buộc các công ty có hoạt động tại Việt Nam là phải gỡ bỏ các nội dung bị chính quyền Việt Nam phản đối trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sau khi có yêu cầu từ bộ Công An hay bộ Văn Hóa Thông Tin.Nhật báo Anh Financial Times ghi nhận là trong thư, các nghị sĩ Mỹ Mỹ nói rõ với lãnh đạo của Facebook và Google rằng: «Đã có những thông tin, theo đó công ty của quý vị đã gỡ bỏ video và đóng cửa tài khoản (của một số người sử dụng) theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam… trong đó có cả tài khoản người dùng ở California và Đức».Theo ghi nhận của Reuters, các tập đoàn internet toàn cầu đã có những phản ứng rất mạnh trước đòi hỏi lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam ngay tại Việt Nam, nhưng lại không cứng rắn lắm trước các yêu cầu mà mục tiêu chính là nhằm gia tăng đàn áp các hoạt động chính trị trên mạng.