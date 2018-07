Điều Tra Sửa Điểm Thi 3 Tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Sơn La

HANOI -- Đường dây sửa điểm thi rộng lớn hơn là chuyện của một tỉnh... Người bị phát hiện sửa điểm thi ở tỉnh Hà Giang là ông Vũ Trọng Lương, nhưng sẽ còn nhiều ông tương tự ở nhiều tỉnh khác nữa.Thông tấn Nga Sputnik/Trí Thức Trẻ loan tin rằng một cựu Bộ trưởng Bộ Giáo Dục-Đào Tạo nêu nghi vấn: Đứng sau ông Vũ Trọng Lương "có thể có một số người khác?"Theo GS Phạm Minh Hạc, năm 2012 dư luận đã sục sôi khi xảy ra vụ việc tiêu cực thi cử ở Bắc Giang và đúng 6 năm sau lại một sự việc tiêu cực khác xảy ra ở Hà Giang.Trao đổi với PV vào sáng 18/7, Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nhiều ngày qua, ông theo dõi rất kỹ vụ việc điểm thi bất thường ở Hà Giang và thấy đáng tiếc cho kỳ tuyển sinh năm nay khi mọi thứ đều tốt lại có "con sâu làm rầu nồi canh".Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ rõ, như thông tin của nhiều người đặt ra, trong vụ việc tiêu cực ở Hà Giang, có thể còn một số người có liên quan còn một mình ông Vũ Trọng Lương, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang không thể làm được."Ông Vũ Trọng Lương thực hiện hành vi của mình như báo chí đăng tải là trong một thời gian khá dài chứ không phải mấy phút và số lượng lên tới hơn 100 học sinh như vậy phải làm lâu.Tôi cũng cho rằng, một người không thể làm được mà đứng đằng sau ông Lương có thể có một số người khác nữa. Tuy nhiên, chúng ta không thể phỏng đoán mà mọi việc phải do cơ quan chức năng làm rõ", Giáo sư Hạc nêu.Ông Hạc nhấn mạnh, trong vụ việc tiêu cực ở Hà Giang, nguyên nhân chính, trách nhiệm là ở các thầy, do người lớn gây ra."Ngoài các thầy còn có những người lớn khác tham gia và tiêu cực là ở đây chứ không phải do các em học sinh.”Trong khi đó, bản tin Zing loan tin: Sau Hà Giang, điểm thi THPT quốc gia tại Sơn La bị nghi vấn bất thường...Ngoài điểm thi môn Toán của một số thí sinh cao bất thường, phổ điểm thi môn Toán và Vật lý của tỉnh Sơn La so với cả nước cũng khiến nhiều người nghi vấn...Trao đổi với Zing.vn, GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện Garvan (Australia), cho biết ông phân tích dữ liệu điểm thi của 10.387 thí sinh ở Sơn La cho thấy kết quả đáng ngờ, nhưng mức độ không nghiêm trọng như ở Hà Giang.Trong khi đó, TTXVN cho biết nhà nước sẽ: Mở rộng kiểm tra kết quả thi THPT quốc gia tại Lạng Sơn và Sơn La.Tối 18/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ký hai quyết định số 2632 và 2633 thành lập hai Tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra làm rõ dấu hiệu bất thường về kết quả thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 tại 2 Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn và Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.Ngay sau khi vụ việc gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở Hà Giang vừa được hé lộ, dư luận tiếp tục xôn xao về những bất thường trong điểm thi của một số trường hợp tại Lạng Sơn và Sơn La.Tại Sơn La, những ngày gần đây đã có nghi vấn nảy sinh khi nghiên cứu phổ điểm các môn Toán, Vật lý.Đối với môn Toán, điểm số trung bình môn Toán của Sơn La rất thấp, ở mức 3,43 điểm so với mặt bằng chung toàn quốc là 4,88 điểm. Tuy nhiên, số thí sinh đạt điểm 9 đến 9.8 ở Hội đồng thi này cao bất thường, có tới 30 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên.Với môn Vật lý, theo phân tích phổ điểm, trung bình môn Vật lý của Sơn La là 4,03, thấp hơn trung bình quốc gia là 4,96.Tuy nhiên, số thí sinh đạt điểm 9 trở lên là 13 trong khi nếu tính tỷ lệ theo phổ điểm, số thí sinh đạt điểm 9 trở lên chỉ có thể là 1.Phân tích phổ điểm này cho thấy sự bất thường ở các mức điểm cao so với sự phân bố điểm toàn quốc.Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Lạng Sơn cũng đang tiến hành xác minh danh sách 35 thí sinh có điểm thi bất thường đang lan truyền trên mạng xã hội.Theo thông tin từ các phụ huynh và học sinh trên các trang mạng xã hội, 35 thí sinh này có số điểm 3 môn Toán, Văn, Lịch sử cao bất thường, ở mức 8 và 9 điểm mỗi môn. Trong số 35 thí sinh nêu trên có 5 thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ Văn, 23 thí sinh đạt từ 8 đến 8,75 điểm.Như vậy, nhằm đảm báo tính công khai, minh bạch của kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ để sớm tìm ra lời giải cho những nghi vấn đang lan truyền trong xã hội.