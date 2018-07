Nam Cali: Biểu Tình Hằng Tuần Vì Đồng Bào Quốc Nội

Trong cuộc biểu tình vì đồng bào quốc nội.

Little Sàigòn, Nam California (Bình Sa)- - Để cùng đồng bào trong nước tiếp tục xuống đường chông nhà cầm quyền cộng sãn Việt Nam về “Dư Luật Đặc Khu” là bán nước, Luật “An Ninh Mạng” là bịt miệng người dân, tại Thủ Đô Tỵ Nạn liên tục hằng tuần, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương đã liên tục tổ chức những cuộc biểu tình cuối tuần để yểm trợ tinh thần cho đồng bào quối nội rầm rộ xuống đường, vượt qua những sợ hải để phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Quốc Hội Bù Nhìn thông qua dự luật bán nước và bịt miệng người dân.Cuộc biểu tình và thắp nến lần Thứ Bảy đã diễn vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2018 khoảng một ngàn đồng hương Việt Nam tại Nam California đã đến tập trung trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo và tuần hành trên đại lộ Bolsa, hô vang các khẩu hiểu đả đảo Việt Cộng bán nước, Tàu Cộng xâm lược.Đoàn biểu tình đã mang theo những tấm biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Đả Đảo Tàu Cộng Xâm Lăng, Đả đảo Cộng Sản Việt Nam Bán Nước… dưới rừng cờ vàng kéo dài cả một đoạn đường Bolsa.Trước khi đoàn biểu tình xuất phát tuần hành, là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm trước Tượng Đài Đức Thánh Trần, sau đó, niên trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai ngỏ lời cám ơn quý đồng hương, với tinh thần yêu nước đã đến tham dự cuộc biểu tình mỗi càng thêm đông, sư đông đão đó đã nói lên tinh thần dấn thân đấu tranh cho tổ quốc Việt Nam không rơi vào tay giặc, ông kêu gọi tập thể người Việt tỵ nạn Cộng Sản hãy hy sinh một chút thì giờ, mỗi Chủ Nhật cuối tuần đến tham dự biểu tình để hỗ trợ đồng bào trong nước, vì hiện nay tại quốc nội, nhà cầm quyền CSVN đã áp dụng luật An Ninh Mạng do chúng vừa thông qua để bóp nghẹt tiếng nói của đồng bào trong nước.Chúng ta ở xứ tự do, chúng ta có bổn phận nói thay người dân trong nước để quốc tế thấy được dã tâm của bè lũ bán nước Cộng Sản, và sự đàn áp dã man người dân bày tỏ lòng yêu nước.Trong lời phát biểu, Bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ và Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng như niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, những vị nầy đã hoan hô tinh thần yêu nước của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.Cả hai vị lãnh đạo cộng đồng và niên trưởng Nguyễn Văn Ức đều lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt ngay sự đàn áp người dân trong nước khi họ biểu tình ôn hòa bày tỏ lòng yêu nước. Yêu cầu bỏ ngay luật An Ninh Mạng là dự luật man rợ, lỗi thời nhằm bịt miệng người dân về mọi tin tức trong nước cũng như quốc tế.Mục Sư Lê Minh trong lời phát biểu, ông cho biết hôm nay ông rất vui vì đã vận động được một số tín hữu trong Hội Thánh của ông đến đây tham dự biểu tình, và Mục sư cũng hoan nghênh tinh thần yêu nước của đồng hương, dù tổ chức mấy lần rồi nhưng càng ngày đồng hương tham gia càng đông. Ông Josh Lowenthal, ứng cử viên Dân Biểu Tiểu Bang, Địa Hạt 72 một người thường xuyên có mặt trong những cuộc biểu tình.Sau lời phát biểu của Mục Sư Lê Minh, cuộc tuần hành bắt đầu từ tượng đài Đức Trần Hưng Đạo đi về ngã tư Bolsa - Magnolia, băng ngang ngã tư đi về hướng đường Bushard, đến ngang chợ T&K đoàn biểu tình băng qua đường đi trở lại tượng đài. Một rừng cờ vàng và biểu ngữ lớn nhỏ được đồng hương cầm trên tay và miệng không ngớt hô vang các khẩu hiệu đả đảo Việt Cộng, Tàu Cộng do ban âm thanh di động của Chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như Cô Dung là người thường xuyên có mặt trong những cuộc biểu tình, ông Vũ Long Sơn Hải cũng như cô Dung là nhữngø người hô lớn nhất những câu khẩu hiệu đả đảo cộng sản.Dẫn đầu đoàn biểu tình lúc nào cũng có Chiến hữu Biệt Đồng Quân Trần Thy Vân và Bác Sĩ Nghiêm Phú đi hai chiếc xe lăn dưới tấm banner lớn của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai. Tiếp theo có: Đại Tá Trần Minh Công, Giáo Sư Trần Huy Bích, bác sĩ Vũ Quốc Phong, người tù cuối cùng Phạm Gia Đại và nhiều cựu học sinh Bưởi –CVA khác mang theo các tấm biểu ngữ lớn: “ Tổ Quốc Lâm Nguy, Toàn Dân Đứng Lên Cứu Nước - Stop China Invasion” - vừa đi vừa hô khẩu hiệu.Còn có các chị cựu nữ sinh Gia Long Áo Tím, cựu nữ sinh Trưng Vương áo xanh và ngoài các vị trong Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai như quý ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ, Lê Quang Dật, Bùi Trọng Nghĩa, Phan Đa Văn, Phát Lưu... Các cựu chiến sĩ QL/VNCH và CSQG : Trần Quan An, Bùi Đẹp, Đinh Quang Truật, Lê Nguyễn Thiện Truyền, Phạm Hoàn, Shu A Cầu, Phan Bửu Ngọc, các hội đồng hương, trong đó có Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, Hội trưởng hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn đều có mặt thường xuyên trong các cuộc biểu tình, Hội đồng hương Quảng Ngãi. v.v… còn rất nhiều những khuôn mặt quen thuộc trong các sinh hoạt cộng đồng như Tạ Phong Tần, Thu Thủy, Xuân Mai, Kim Xuân và không lần nào vắng bóng cô Dung và anh Vũ Long Sơn Hải là hai người có tiếng hô lớn nhất trong các cuộc biểu tình cùng đông đảo đồng hương.Trong khi đoàn người tuần hành, đi trên lề đường, dưới đường những chiếc xe chạy ngang qua đều bóp kèn ủng hộ làm cho không khí cuộc biểu tình tăng phần khích lệ.Trước khi chia tay, Ban tổ chức và đồng hương còn hẹn nhau sẽ vận động đồng hương tham gia đông hơn trong những cuộc biểu tình kế tiếp.