WORLD CUP 2018: NHỮNG MƠ ƯỚC CỦA MBAPPÉ



















Người mang số 10 trong hội tuyển quốc gia Pháp trong World Cup 2018, Kylian Mbappé, anh là ai?







Tên tuổi của tuyển thủ 19 tuổi nầy ít được người ta nhắc đến trong những ngày trước World Cup khi những tên tuổi hàng đầu của những đội được xem là có triển vọng thắng giải túc cầu cao quý nầy xuất hiện thường xuyên trên TV, trên báo chí , trên Facebook, như Lionel Messi của Argentina, Cristianao Ronaldo của Portugal, Neymar của Brazil.







Kylian MBappé sanh ngày 20 tháng 12, 1998 tại Paris trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cha anh là người xứ Camaroon và cũng là một ông "bầu" đá banh, mẹ anh chơi "handball", là người đến từ Algeria. Kylian MBappé có một người em trai 12 tuổi và một người anh được gia đình anh nhận làm con nuôi, hiện đang chơi cho một đội banh nhà nghề ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thuở thiếu thời, gia đình Mbappé sống trong một chung cư nghèo HLM (Habitation à Loyer Modéré, giống như chương trình Housing của Mỹ) ở Bondy, ngoại ô (banlieue) Paris. Những người ở đây hầu hết là những người di dân. Ở Pháp, người ta thường có định kiến với những người ở những khu ngoại ô (banlieue), nhất là những khu như Bondy. Ngoài Mbappé, đã có nhiều tuyển thủ Pháp chào đời và lớn lên ở banlieue như Paul Bogba, Blaise Matuidi.







Muốn trổi dậy và làm nên người ở những khu banlieue không phải là dễ. Nhưng Mbappé đã nuôi cho mình một giấc mơ từ lúc 6 tuổi, theo Antonio Riccardi, coachcủa Mbappé (đội AS Bondy), Mbappé hỏi cái gì một lần là Mbappé cố gắng "nhai nuốt" và hiểu tường tận cái thông tin đó cái idea đó, và lần sau thực hiện điều đó. Thần tượng của Mbappé trong những ngày lớn lên ở đây là Cristiano Ronaldo (tuyển thủ nổi tiếng người xứ Portugal, năm nay anh 33 tuổi và hiện anh chơi cho đội Juventus của Ý).







Sau đó Mbappé được nhận vào trường "Clairefontaine", INF Clairefontaine, ("Institut national du football de Clairefontaine"), một trong 12 trường nổi tiếng chuyên huyến luyện các trẻ em về đá banh ở nước Pháp do Hiệp Hội Bóng Tròn Pháp (FFF: France Football Federation) điều khiển. Chỉ có những trẻ em xuất sắc nhất mới được nhận vào nơi đây, và Mbappé là một trong những em đó (The Best of The Bests). Và từ đó cuộc đời "banh nghiệp" của Mbappé bắt đầu thăng hoa. Năm 11 tuổi , Mbappé được các câu lạc bộ đá banh bắt đầu "ghé mắt" tới và nhiều hội muốn dụ Mbappé về với họ. Mbappé được Chelsea mời đến London để "coi chân''. Họ cho em vào đội thiếu niên của họ đấu với đội thiếu niên Charlton Athletic. Nhưng sau cùng, Mbappé nghe theo lời của Wilfried Mbappé (cha của Mbappé) qua Monaco (Association Sportive de Monaco Football Club).







Sau một thời gian được đào tạo ở đây, mùa bóng tròn 2015-2016, Mbappé được "thăng cấp" lên Ligue 1 (tương tự như Division 1 ở Mỹ). Lúc đó Mbappé được 16 tuổi là người trẻ nhất chơi cho Monaco (kỷ lục trước là của Thierry Henry lúc 17 tuổi). Mbappé làm bàn đầu tiên ở Ligue 1 vào tháng 2 năm 2016 khi Monaco thắng đội Troyes 3-1. Mbappé trở thành người làm bàn trẻ nhất của Monaco lúc đó Mbappé được 17 tuổi.







Tháng 6 năm 2016, Mbappé ký professional contract đầu tiên với Monaco và chơi cho Monaco trong 3 năm đến tháng 6 2019.







Năm 2017, Mbappé đã tạo nhiều thành tích ở Ligue 1 ở lứa tuổi vị thành niên.







Tháng 8 năm 2017, Câu Lạc Bộ Paris Saint-Germain (PSM) đã "mượn" (loan) Mbappé từ đội Monaco. Tin đồn cho biết chi phí lên đến 180 triệu Euro (145 triệu Euro + 35 triệu Euro add-ons). Mbappé trở thành "teenager" mắc nhất trên sân cỏ. Lương của Mbappé chỉ ít hơn người bạn đồng đội trong đội PSM (Paris Saint-Germain) là ngôi sao Neymar (Brazil).

Mbappé, tiền đạo ở góc mặt, với tuổi trẻ anh chạy nhanh như một con thần mã. Mỗi lần anh xuống banh là làm cho hàng phòng thủ đối phương vất vả, và khán giả của họ "đứng tim". Các nhà bình luận so sánh lối xuống banh thần tốc của Mbappé như Pelé, và lối lừa banh hay như Thierry Henry.





Tháng 5 năm 2018, Mbappé "lọt vào mắt xanh" của ông bầu Hội Tuyển Pháp cho World Cup 2018, Didier Deschamps, khi chiến lược của ông bầu thiên về "tuổi trẻ" hơn là "kinh nghiệm" (tuy thế ông vẫn giữ những tuyển thủ nồng cốt như trung vệ N'Golo Kanté (27 tuổi), tiền đạo Antoine Griezmann, (27 tuổi), trung ứng Blaise Matuidi (31 tuổi), trung phong Olivier Giroud (31 tuổi), để huyến luyện những người trẻ. Trong trận đấu với Peru ngày 21 tháng 6, Pháp hạ Peru 1-0. Người làm bàn duy nhất cho trận đấu nầy là Mbappé. Mbappé trở thành tuyển thủ trẻ nhất đã làm bàn ở World Cup trong lịch sử của hội tuyển Pháp.







Nhưng Mbappé không dừng ở đó, ngày 30 tháng 6, Pháp hạ Argentina 4-3 mà trong đó Mbappé đã làm thủng lưới Argentina hai lần. Với hai bàn thủng lưới đó, Mbappé là người trẻ tuổi thứ hai đã làm bàn 2 lần trong một trận đấu ở World Cup. Kỷ lục nầy Pelé đã lập nên năm 1958 khi Pelé làm thủng lưới Sweden hai lần trong World Cup 1958. Lúc đó Pelé 17 tuổi. Mãi đến 60 năm sau, Mbappé là người lập lại kỷ lục đó ở World Cup.







Ngoài những thành tích của người tuổi trẻ trên sân cỏ, nhưng tuổi trẻ không có nghĩa là không làm được chuyện lớn, anh tặng nguyên số tiền anh nhận được cho mỗi trận trong World Cup (khoảng 22,300 US dollars) vào cơ quan từ thiện "Premiers de Cordees", an association that organizes sporting events for children with disabilities. Mbappé cũng đã tài trợ cho 25 em của trường Jean-Renoir de Bondy (Seine-Saint-Denis), nơi mà anh đã trãi qua những ngày tuổi nhỏ ở đây, qua Nga dự World Cup 2018.

Cũng ở lứa tuổi 19, khi mà đôi chân Mbappé đã làm nên sự nghiệp cho mình, Mbappé không quên những trẻ em và những thành phần thiểu số trên đất Pháp kém may mắn, với sự thông minh, trưởng thành và lòng nhân từ, anh đã được mời vào điện Élysée, để thảo luận với Tổng Thống Emmanuel Macron về những vấn đề trên. Ông bầu Riccardi của anh khi anh còn bé, đã hảnh diện "Mbappé đã thực hiện những gì hay đẹp nhất chẳng những trên sân cỏ mà còn ở ngoài đời " (“He carries himself well on and off the field,”)







Mặc dù lương của MBappé với đội banh PSG (Paris Saint Germain) là $1.7 triệu dollars một tháng, nhưng Mbappé khiêm tốn nói rằng "Tôi có thể đi trước số tuổi (19) của tôi, nhưng trong thực tế, tôi vẫn là một đứa trẻ ("I may be ahead of my age, but in real life I am still a kid."). "Một tuyển thủ túc cầu không có nghĩa là đi đôi với chiếc 'Ferrari'. Tôi vẫn không có xe hơi và điều đó không phải là điều quan trọng" (" ‘Footballer' does not rhyme with 'Ferrari' . I have no car, it's not a big deal.").







Chiến thắng World Cup 2018 của Le Coq Gaulois chẳng những làm cho người tuổi trẻ ở Pháp có một giấc mơ về tương lai như Mbappé đã từng ấp ủ giấc mơ của mình năm anh 6 tuổi. Mbappé đã nhắn nhủ "tự tin vào mình, và biết rằng mình có thể làm những chuyện lớn ("I've always believed in myself and I knew I was capable of doing great things.").

Chiến thắng đó cũng có thể thay đổi cách nhìn về những khu "banlieue", nơi mà nhiều tuyển thủ của hội tuyển quốc gia Pháp ra đi từ đó như Mbappé, Pogba, Kanté, Matuidi, Alphonse Areola, Presnel Kimpembe. Những tuyển thủ đó nhất là Mbappé là nguồn hy vọng, là sự hảnh diện, để chứng tỏ rằng "quan niệm đó về banlieue" đã lỗi thời.







Nhìn qua song cửa, nắng mùa hạ nhảy múa trên những cành cây bên hông nhà mà tự hỏi có một "thần tượng" nào để cho người tuổi trẻ Việt Nam nhìn vào đó như một gương sáng, chẳng những thành công trên đường đời, mà còn là một gương sáng phục vụ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình như Mbappé.







Chúng ta chỉ thấy có những "thần tượng" nhảy múa trên sân khấu, và những "thần tượng" đang moi móc gia tài của Mẹ Việt Nam qua những vụ tham nhũng, qua những đặc khu. Và tuổi trẻ Việt Nam ngày nay đang quần quật trong các công trường với lương rẻ mạt, hay những người tuổi trẻ khác, con ông cháu cha hay được người thân gởi tiền về từ ngoại quốc, đang tấp nập trong các quán ăn, các quán cà phê từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Đó có phải là tuổi trẻ Việt Nam của ngày hôm nay không?

Tôi không bi quan, nhưng cái ngày đại hội Long Hoa đó còn quá xa, và theo lối nói bình dân của ngày xưa là có lẽ chúng ta phải chờ đến "Tết Congo".

Sơn Lý ghi lại sau ngày World Cup 2018.

Tài liệu tham khảo :

1) The New York Times, số ngày 7 tháng 6, 2018, "Kylian Mbappé and The Boy from The Banlieues."

2) The Guardian, số ngày 15 tháng 7, 2018, "France pins its hope on Kylian Mbappé, the boy from the banlieue."

3) Wikipedia



N.T. / Cựu học sinh Ngô Quyền khóa 6