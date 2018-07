Trump: Về Mỹ Bị Chống, Đổi Giọng Nói ‘Đã Lỡ Lời’; Nhiều Nghị Sĩ, Dân Biểu CH, DC Quở Trách Trump

WASHINGTON - Các tiếng nói từ mọi phiá đã phản ứng về cuộc gặp mặt giữa TT Trump và TT Putin – tất cả là nhận xét tiêu cực.Nhiều người cảm thấy thất vọng với TT thứ 45.Nghị sĩ John McCain của đảng CH (là người luôn nhắc nhở Nga không là bạn) mô tả là “sai lầm thê thảm.Với đồng minh như truyền thông bảo thủ Fox News cùng phe Trump, ký giả Douglas E. Schoen phụ trách mục ý kiến, vấn đề là TT Trump nói rất ít về các vấn đề nghiêm trọng xoay quanh vị trí của Putin và nước Nga trên thế giới ngày nay. Putin lộ rõ khả năng kiểm soát và tính toán trước trong khi Trump khen ngợi Putin thay vì nắm cơ hội đối đầu trên các hồ sơ như sáp nhập Crimea, xâm lấn miền đông Ukraine, công khai tham chiến giúp chế độ Assad tại Syria, dùng tin tặc quấy rối chu lỳ bầu cử 2016 tại Hoa Kỳ.Theo ông Schoen, qua các phát biểu của Putin và Trump, có thể nhận thấy rõ ai là người dẫn đầu cuộc thảo luận. Ông Trump hầu như không chuẩn bị, đưa ra các húa hẹn mơ hồ về cải thiện quan hệ song phương, nhưng lại giành quá nhiều thì giờ để nói về chính tình trong nước!!!Đáng kể là cuộc bầu cử Tháng 11-2016. Thay vì quy trách nhiệm Putin can thiệp vào chu kỳ tuyển cử ấy, ông Trump tự nhận vận động tranh cử hữu hiệu và thắng ứng viên Hillary Clinton, là nhân vật mà Putin mong thất cử. Hơn nữa, với 1 TT tại chức, công khai tỏ niềm tin với lãnh tụ ngoại quốc hơn cộng đồng tình báo của mình là loại phát biểu gây sửng sốt và đáng bị quở trách – giữa lúc nền dân chủ của chúng ta bị đe dọa, là cực phiền khi TT về phe chính quyền của nước tấn công chúng ta.Truyền thông đồng minh của TT Trump thừa nhận rằng không thấy nhượng bộ của Nga trên bất cứ điểm nào cần giải quyết giữa 2 bên.Nhà báo ghi: tuy 2 phe đứng ở 2 bên khác nhau tại Syria, ông Trump gợi ý cùng Putin làm việc phôái hợp đưa cứu trợ tới cho thường dân Syria bất kể sự thật là Putin hậu thuẫn toàn lực cho bạo quyền Assad, gây ra thảm cảnh.Trong suốt cuộc họp báo chung, TT Trump cũng không nhắc đến các quan ngại của NATO về áp lực quân sự của Nga đe dọa các lân bang Estonia, Latvia và Lithuania, không lên án Nga cưỡng chiếm Crimea, xâm lấn Ukraine …. Không sẵn sàng đứng lên đối đầu Nga là làm yếu liên minh phòng thủ châu Âu, gián tiếp khuyến khích Nga xâm lấn các lân bang.Quan trọng hơn, TT Trump từ chối sát cánh với cộng đồng tình báo trong tố cáo Moscow can thiệp bầu cử, tin cậy Putin hơn tình báo Hoa Kỳ là đáng chê trách. Hơn nữa, không phân biệt toa rập trong tranh cử và công khai tấn công thể chế dân chủ là TT Trump cho phép Putin gieo mầm bất hoà ngay cả trong cuộc họp báo chung tại Helsinki, theo phân tích của ký mục gia Fox News.Như các nhà phân tích đã nhận xét, chiếc luợc này (của ông Trump) cho phép kẻ tội đồ tự điều tra tội của mình…Không lâu sau, ông Trump phát biểu trái ngược hoàn toàn, theo cách bất nhất từ hơn 1 năm.Tin mới nhận qua twitter lúc 12 giờ 40 phút trưa Thứ Ba của TT Trump là “Đặt niềm tin cậy lớn ở nhân viên tình báo của tôi – như đã nói nhiều lần…”Nhiều giờ sau cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh Helsinki, giới quan sát nhận thấy kết quả đối thoại Trump-Putin cũng là mù mờ như đối thoại Trump-Kim tại Singapore trong tháng qua. Cả 2 sự kiện này đều là nặng về hình thức, quay phim chụp ảnh, như diễn tuồng. Kim Jong-un nắm phần thắng lợi về tuyên truyền, vì đã có cơ hội ngồi ngang hàng với nhà lãnh đạo cuờng quốc số 1. Với Putin, TT Trump thuận gặp mặt đã là thắng lợi, vì có ý nghĩa ám chỉ Nga không thể bị bỏ qua, không thể bị cô lập.Không lâu sau các tin tức từ Helsinki, dân biểu Paul Ryan khẳng định “Không nghi ngờ Nga can thiệp vào bầu cử tại Hoa Kỳ, mưu toan ngầm phá thể chế dân chủ tại Hoa Kỳ và khắp thế giới”.Nghị sĩ McCain, nhà lập pháp kỳ cựu của đảng CH, đang nghỉ bệnh nhiều tháng, lên án ông Trump tỏ ra không thể và không muốn đối đầu Putin, cung cấp diễn đàn không bị thách thức để cho Putin phát tuyên truyền và tung những điều lừa dối với toàn thế giới.Nghị sĩ Jeff Flake (cũng là đại diện cử tri Arizona) phê bình ông Trump là “đáng hổ thẹn”.Cùng phe CH, tuy không hay gắt như nghị sĩ McCain, dân biểu CH Trey Gowdy, là chủ tịch ủy ban giám sát Hạ Viện, cũng nhắc lại Nga không là bạn bao giờ, báo động manh tâm của Putin là gieo mầm bất hoà – nhân dịp này, ông Gowdy yêu cầu các viên chức hành pháp thuờng tiếp xúc TT Trump lưu ý TT rằng công nhận Nga can thiệp bầu cử không là vô hiệu hoá kết quả thắng cử của ông.Tại ủy ban tình báo Thượng Viện, nghị sĩ CH Richard Burr (North Carolina) khẳng định: Nga chưa từng là bạn.Tuy nhiên, vẫn có 1 số dân cử bênh vực ông Trump. Nghị sĩ Rand Paul nhắc nhở: ý tưởng không ưa thích Trump là động lực đả kích, và diễn giải “các nhân vật CH chỉ trích Trump là những người hiếu chiến như ông McCain, ông Graham hay chống Trump như ông Ben Sasse”. Ông Paul cho biết: sẽ đi Nga để tiếp tục cuộc đối thoại mà TT Trump đã khởi công.Dân biểu Dana Rohrabacher (California) nói với thông tấn tài chính Bloomberg “Hoa Kỳ can thiệp bầu cử ở mức độ cao hơn nhiều, khắp thế giới” – ông này tin rằng đoàn tranh cử của Trump không thông đồng với viên chức Nga.Với đại diện cử tri Florida là dân biểu Ron DeSantis, 1 chính khách thân Trump đang là ứng viên thống đốc, quy trách nhiệm TT Obama về hoạt động quấy rối của Nga và mô tả chính quyền Trump là cứng rắn hơn với Moscow. Ngoài ra, dân biểu DeSantis nói là “không rõ các lãnh vựïc ông Trump có thể thỏa thuận với Putin” – ông nói thêm “Không thấy định hướng dẫn tới khai thông bất đồng”.Trên trang Yahoo News chiều Thứ Hai, nhà báo Alexander Nazaryan nhận xét: ông Trump là TT vất vả trong việc làm thân với Mosocow hơn các vị tiền nhiệm tuy luôn cả quyết là “cứng rắn hơn với Nga”, nên ông Trump phải chứng minh, hơn là ký ức về cái bắt tay ở Helsinki, điều chưa rõ với công chúng.Các nhà lập pháp của đảng DC càng tin tưởng rằng Putin nắm “thông tin xấu về Trump”, tuy “hồ sơ Steele” là tài liệu trung tâm trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller chưa đuợc kiểm chứng. Được hỏi về điều này trong cuộc họp báo tại Helsinki, Putin chỉ trả lời “phỏng đoán như thế là vô nghĩa” – mặt khác, ông Trump tiếp tục đả kích việc làm của đoàn Mueller và tự khen tổ chức tranh cử thông minh, nên thắng.Nghị sĩ DC Elizabeth Warren lên án ông Trump dùng diễn đàn thế giới để quấy nhiễu công luận, phá hoại các định chế công quyền, làm yếu cuộc liên minh với các nước bạn, kết thân với lãnh tụ độc tài.Tại ủy ban tình báo Hạ Viện, dân biểu DC Adam Schiff nói “Trump đả kích tình báo Hoa Kỳ là bật đèn xanh cho Putin tiếp tục quấy rối bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.Trong khi đó, phóng viên Chris Wallace của Fox News đuợc phỏng vấn trực tiếp nguyên thủ Nga ngay sau sự kiện Helsinki đã hỏi “nếu Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử TT Hoa Kỳ năm 2016” – câu trả lời của Putin là nhà nước Nga không làm loại công việc ấy và thấy không hiểu vì sao người Mỹ thực sự tin rằng ai đó từ Nga có thể gây ảnh hưởng với ý kiến của họ và cuộc bầu cử TT.Tiếp đó, Putin hỏi ngược lại nhà báo: có gì không thật đã đuợc tiết lộ trong các tài liệu từ máy điện toán của ủy ban quốc gia của đảng DC (hay DNC) và e-mail của bà Hillary Clinton. Putin biện giải “Như tôi có thể nhớ lại, ban lãnh đạo của các cơ quan chấp hành của đảng DC đã từ chức, nghĩa là công nhận đã dùng thủ thuật tạo thuận lợi cho Clinton và chống lại ứng viên Bernie Sanders”. Theo Putin, đó là điểm quan trọng nhất.Nhà báo Wallace trình ra 29 trang tài liệu truy tố 12 sĩ quan tình báo Nga là đối tượng điều tra của đoàn Mueller.Putin không đụng tới tập hồ sơ, và yêu cầu Wallace để nó bên cạnh bàn, và bảo “Tôi không quan tâm – đó là trò chơi chính trị của người Mỹ. Đừng biến quan hệ Mỹ-Nga thành con tin của đấu tranh chính trị nội bộ, và đó không là điều để hãnh diện về nền dân chủ Hoa Kỳ…”Sau cùng, Putin khẳng định “Hôm nay, 2 chúng tôi có 1 khởi đầu tốt đẹp”, theo tường thuật lại của truyêàn thông Nga.Bản tin hôm Thứ Ba của Reuters cho biết rằng TT Trump hôm Thứ Ba trong cuộc họp báo tại Bạch ốc đã cố gắng làm dịu trận bão về việc ông không tố cáo Putin phá rối bầu cử Mỹ năm 2016, nói rằng ông đã lỡ lời trong cuộc họp báo tại Helsinki.“Tôi đã nói chữ ‘would’ (phải) thay vì chữ ‘wouldn’t’ (không phải),” theo ông Trump giải thích với các phóng viên tại Bạch Ốc, sau hơn 24 giờ ông xuất hiện trong cuộc họp báo với Putin. “Câu đó nên là, ‘Tôi không thấy bất cứ lý do nào tại sao điều đó không phải là Nga.’”